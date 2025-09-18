08:26:47 SAN NICOLA LA STRADA. Ieri, 17 settembre 2025, è venuto a mancare il preside Gianni Villarossa, uno dei campioni dell’associazionismo scolastico cattolico casertano e nazionale.

Correva il suo 86° anno; aveva man mano ridotto, per motivi di salute, la sua già intensa azione culturale ed istituzionale al servizio dell’istruzione e dell’educazione delle nuove generazioni e non solo; infatti, negli ultimi tempi, è stato direttore scientifico dell’Università delle Tre Età di Caserta.

Lascia affranti la moglie Anna e la figlia Rita (con la sua giovane famiglia) e tanti docenti e dirigenti della Scuola ben memori dell’importante cammino condiviso.