17:48:52 CASAPULLA. Il crollo di una controsoffittatura nell'istituto scolastico 'Capoluogo' a Casapulla continua ad essere al centro del dibattito pubblico cittadini. 

18:02:40 I carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello hanno tratto in arresto un 21enne del posto, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

16:42:35  I giudici della dodicesima sezione del tribunale del Riesame hanno annullato la misura cautelare dei domiciliari nei confronti del sindaco di Arienzo Giuseppe Guida, arrestato nell'ambito dell'operazione della Dda che riguarda il cosiddetto 'sistema Ferraro' in merito alla gestione degli appalti.

18:06:02 TRENTOLA DUECENTA. I Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, all'esito di una minuziosa e complessa attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di anni 40.

15:01:01 "Il giorno in cui è morta, Francesca mi disse che non poteva venire in palestra perché aveva una questione da risolvere con Ciprian", lo ha dichiarato oggi in aula Angela Lombardo, amica e collega di Francesa Compagnone, morta il 26 ottobre del 2022 a causa di un colpo di fucile esploso (accidentalmente per la difesa) da Ciprian Vicol che era anche vicino di casa della testimone.

14:59:19 La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, a Casal di Principe, un 41enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per truffa, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

14:24:36 Ancora un sequestro dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nell’abito dell’emergenza ambientale della “Terra dei Fuochi”. Nella mattinata di oggi, i militari dell’Arma, impegnati in un’operazione di controllo delle aree critiche, hanno rinvenuto una vasta discarica abusiva in località Stercolilli, in prossimità del margine stradale che conduce a terreni agricoli. 

14:07:21 Zannini-Forza Italia: è questione di ore, sembra vicinissima l’ufficializzazione del passaggio dell’avvocato di Mondragone nella compagine azzurra.

A brevissimo dovrebbe essere convocata la conferenza stampa per annunciare l’ingresso del presidente della commissione Ambiente assieme ad una ventina di sindaci e settanta amministratori.

Zannini starebbe per incontrare De Luca per comunicargli la decisione del passaggio tra le file del centrodestra.

Non si tratta, comunque, di un passaggio improvviso, dal momento che c’è un percorso che va avanti almeno dalle Europee quando Zannini e i suoi hanno votato per gli azzurri.

13:07:51 Un tentativo di truffa ai danni di un pensionato di Capriati a Volturno è stato sventato grazie all’intervento dei familiari della vittima e alle indagini dei Carabinieri della locale Stazione. 

FIAT apre un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione ufficiale della 500 Hybrid Torino, una serie speciale creata per celebrare il forte legame del marchio con la città e il tanto atteso ritorno della produzione nello storico stabilimento Mirafiori.

18:08:22 Il Museo Campano di Capua ha compiuto un passo decisivo verso l’accessibilità universale grazie alla redazione del P.E.B.A. – Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, realizzato nell’ambito del PNRR, Missione 1 Cultura, Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei musei e nei luoghi della cultura”.

18:12:39 VAIRANO PATENORA. Momenti di terrore nella mattinata di ieri, 17 settembre 2025, nella frazione Scalo di Vairano Patenora, dove un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione dopo aver aggredito la compagna convivente e i due figli minori, minacciandoli anche con un coltello da cucina.

11:41:59 CASAL DI PRINCIPE. È morto il collaboratore di giustizia Pasquale Vargas che avrebbe dovuto deporre nel processo per l'omicidio di Gennaro Barba, delitto di camorra avvenuto nell' ambito della faida di Pianura che ha visto i Casalesi alleati del clan Lago contrapposto al clan Contino.

11:29:00 «Pieno sostegno all’azione dei sindaci dell’Agro Caleno e del Medio Volturno Adolfo Villani per Capua, Vincenzo Russo per Pastorano, Antonio Veltre per Camigliano, Antonio Scialdone per Vitulazio, Giuseppe Palumbo per Pignataro Maggiore, Fabrizio De Pasquale per Sparanise, Antonio Zona per Giano Vetusto, Salvatore Geremia per Rocchetta e Croce contro la realizzazione di nuovi impianti per i rifiuti e l’ampliamento di quello di Sparanise. 

18:09:59 AVERSA. Un gruppo di studiosi e cittadini ha lanciato un appello urgente alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, al Comune di Aversa e alla Diocesi di Aversa, segnalando la gravissima condizione di degrado in cui versano alcuni dei capolavori dell’arte normanna conservati nel Duomo di San Paolo. 

10:32:20 In data odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta all'esito di attivitàinvestigative dirette questa Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo "impeditivo", emesso dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, di crediti d'imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno per un ammontare di oltre 11 milioni di euro nei confronti di 14 società ubicate principalmente tra le province di Napoli e Caserta e dei rispettivi rappresentanti legali, responsabili, a vario titolo, del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

10:29:14 Sabato 20 settembre 2025, presso la suggestiva Casa della Vigna in Via Caprioli, Cervino, si terrà l’evento “Porchetta a Km 0”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e alla promozione delle eccellenze agroalimentari della Valle di Suessola e del basso casertano.

(Adnkronos) - Un cast 'all star' salirà sul palco di piazza del Plebiscito a Napoli, oggi 18 settembre alle 20.30, per ricordare Pino Daniele, a 70 anni dalla nascita del grande artista napoletano e a 10 anni dalla sua scomparsa. Un concerto-omaggio che è già sold out.

Ma per chi non sarà a Napoli oggi, lo spettacolo, intitolato 'Pino È - Il Viaggio del Musicante', andrà in onda sabato 20 settembre in prima serata su Rai1 e RaiPlay. La serata sarà condotta da Fiorella Mannoia, anche direttrice artistica dell’evento, insieme a Carlo Conti.

Tra gli artisti attesi sul palco: Elisa, Giorgia, Emma, Elodie, Geolier, Mahmood, Salmo (che interpreterà Che Dio ti benedica), Giuliano Sangiorgi, Francesco De Gregori, Diodato, Irama, Noemi, The Kolors, Serena Brancale, Raf, Ron, Rocco Hunt, Clementino, Alex Britti ed Enzo Avitabile.

Francesco De Gregori canterà 'Putesse essere allero', Elisa interpreterà 'Quando', Giorgia 'Se mi vuoi', Mahmood 'Terra mia', Emma 'Stare bene a metà', Giuliano Sangiorgi 'Je so’ pazzo'. Il brano 'O scarrafone' sarà eseguito da Clementino e Rocco Hunt, accompagnati da Tullio De Piscopo. Grande attesa anche per l’esibizione di Geolier con 'Napule è’.

09:32:52 CASAPULLA. «Il crollo di calcinacci dai soffitti dell’istituto ‘Capoluogo’ di Casapulla rappresenta un episodio di estrema gravità, che solo per fortuna non ha provocato danni fisici ai bambini e al personale scolastico.

08:26:47 SAN NICOLA LA STRADA. Ieri, 17 settembre 2025, è venuto a mancare il preside Gianni Villarossa, uno dei campioni dell’associazionismo scolastico cattolico casertano e nazionale.

Correva il suo 86° anno; aveva man mano ridotto, per motivi di salute, la sua già intensa azione culturale ed istituzionale al servizio dell’istruzione e dell’educazione delle nuove generazioni e non solo; infatti, negli ultimi tempi, è stato direttore scientifico dell’Università delle Tre Età di Caserta.

Lascia affranti la moglie Anna e la figlia Rita (con la sua giovane famiglia) e tanti docenti e dirigenti della Scuola ben memori dell’importante cammino condiviso.

Napoli, 17 set. (Adnkronos Salute) - Aggressione e danni in ospedale: bloccato un attore della fiction 'Mare fuori'. Questo pomerggio i carabinieri della pattuglia mobile di zona Napoli Centro sono intervenuti presso il Pronto soccorso del Pellegrini per un 25enne che stava dando in escandescenze. 

