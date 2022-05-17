17:02:47 SANTA MARIA CAPUA VETERE. L’Anfiteatro campano per la prima volta è nell’elenco dei luoghi della cultura di “Race for the cure”, la grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo che negli ultimi 22 anni ha dato avvio ad oltre mille nuovi progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne.

Race for the Cure è anche un momento di condivisione, prevenzione, cultura e riflessione, che coinvolge due luoghi della cultura della Campania: l’Anfiteatro campano, insieme a Palazzo Reale di Napoli, parteciperà alle attività del Villaggio della Race, della corsa e della passeggiata, dal 20 al 22 maggio 2022.

In attuazione dell’Atto d’Intesa per la promozione e la valorizzazione del patrimonio museale statale, sottoscritto tra il Ministero della Cultura e la Susan Komen Italia-Onlus, nella tre giorni partenopea sarà consentito l’ingresso gratuito all’Anfiteatro campano a tutti partecipanti alla manifestazione, italiani e stranieri, che esibiranno i titoli di accreditamento all’evento e alla manifestazione

(https://www.raceforthecure.it/).

In occasione dell’evento sammaritano venerdì 20 maggio 2022, la Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con il Comune di Santa Maria Capua Vetere, invita a partecipare alla PedoMetroSMCV (linea rossa turistica KM 6) con una camminata aperta a tutti, con una guida speciale, che partirà alle 9:15 dall’Istituto comprensivo “Principe di Piemonte” in via Achille Grandi, che, con il coinvolgimento di cinquanta alunni della scuola media, attraverserà il circuito archeologico dell’antica Capua e si concluderà con la visita all’Anfiteatro alle ore 10:30.

L’iniziativa, organizzata dall’Asd Federazione Italiana Camminatori Sportivi, animerà il territorio con aneddoti, leggende, curiosità, storia, tradizione e cultura, sensibilizzando i partecipanti sull’importanza della prevenzione nella lotta ai tumori al seno.

Nella stessa mattinata l’Archeoclub accompagnerà i visitatori alla scoperta dell’antica Capua e i tirocinanti del progetto Accolti e Attivi, Innocent, Miakhel e Musa della Cooperativa Solidarci, parteciperanno al processo di costruzione di una comunità inclusiva, a sostegno dei valori democratici, fornendo a tutti l’opportunità di apprendimento, in una società civile attiva e impegnata nei progetti di salvaguardia del bene culturale inteso come bene comune.

La Race for the Cure è l’evento simbolo della Susan G. Komen Italia, organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato che opera dal 2000 su tutto il territorio nazionale nella lotta ai tumori del seno. È una manifestazione di tre giorni ricca di iniziative dedicate a salute, sport, benessere e solidarietà che sarà a Napoli dal 20 maggio 2022 e culminerà la domenica 22 maggio con la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km.

Il Ministero della Cultura anche quest’anno vuole essere in prima linea nel sostenere la prevenzione e la lotta ai tumori del seno e parteciperà con una propria squadra. Chi fosse interessato può iscriversi entrando a far parte della squadra “Team MiC”, grazie allo stand allestito dal Fai delegazione di Caserta e dall’associazione culturale “Gli amici di Palazzo San Carlo” oppure partecipando singolarmente.

Le modalità d’iscrizione alla squadra “Team Mic” sono le seguenti:

- Accedi al seguente link: https://www.raceforthecure.it/

- Entra nel box della Race a cui intendi iscriverti

- Clicca su “Partecipa”

- Seleziona “Iscriviti ad una squadra già esistente”

- Inserisci “Team MiC” sul campo “Cerca il tuo Team”.

Ulteriori utili informazioni sui programmi delle Race e dei Villaggi della salute sono reperibili sul sito www.komen.it.

PROGRAMMA

Anfiteatro campano

Linea 4 della PedoMetroSMCV – 10:30: Passeggiando nell’Anfiteatro campano

A cura dell’Asd Federazione Italiana Camminatori Sportivi

Visite guidate – 9.30 a cura dell’Archeoclub di Santa Maria Capua Vetere con i tirocinanti del progetto “Accolti e Attivi”

Stand “Race for the cure” – 9.00-13.00 in collaborazione con il Fai delegazione di Caserta e con l’associazione culturale “Gli amici di Palazzo San Carlo”

Info

Orario feriali Anfiteatro mese di maggio: 9:00-13:50 (Ultimo ingresso 13:30)

Orario Museo: 9:00-19:00 (Ultimo ingresso 18:30)

Biglietteria: (+39) 08231831093 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Le Nuvole (+39) 0812395653 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (Lun-Ven 9.00-17.00)

Anfiteatro campano, piazza I Ottobre, 36 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. (+39) 0823 798864 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Museo archeologico dell’antica Capua, via Roberto D’Angiò, 44 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. (+39) 0823 844206 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Web: musei.campania.beniculturali.it | Facebook:@anticacapuacircuitoarcheologico | Twitter:@museosmcv | Instagram:@drmcam.museoanticacapua

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie fortemente raccomandati nei luoghi della cultura, in particolare in caso di assembramento o di permanenza prolungata di più persone in ambienti circoscritti.

Ordini di servizio n. 47 e 49 della Direzione regionale Musei Campania

Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022

In ottemperanza all’ordine di servizio n. 49 della Direzione regionale Musei Campania, sono obbligatori i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2, in occasione di spettacoli ed eventi che si svolgano in ambienti chiusi presso le sedi afferenti della Drm-Cam.