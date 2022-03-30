BCC MUTUI 2025
18:44:03 Giornata dedicata alla memoria di Fausto Mesolella a Macerata Campania.

In occasione della ricorrenza del quinto anniversario della morte del concittadino musicista, l'associazione culturale Futurart formalizzerà la richiesta ufficiale all'amministrazione comunale dell'intitolazione della Villa di Corso Umberto I al poliedrico artista prematuramente scomparso.

L'associazione vede nella memoria di Mesolella, un esempio di attaccamento alle proprie radici che ha sfatato il falso mito che vuole gli uomini di 'provincia' fuori dai circuiti importanti del mondo dell'arte.

L'intitolazione della Piazza  rappresenterebbe un riconoscente monito per i giovani a guardare oltre i confini senza mettere da parte le proprie origini. In serata sarà allestita una proiezione all'aperto di un concerto dell'artista casertano.

