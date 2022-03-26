BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

16:30:02 Il Festival del Verde torna di Giardini del Volturno, uno dei più belli della Campania, nella vallata di Cesarano attraversata dal fiume Volturno, in località Pantaniello a pochi chilometri dall'antico centro storico di Caiazzo.

Nei giorni 2 e 3 aprile dalle 10:00 alle 19:00 il parco di Giardini del Volturno custodito con cura e passione dalla famiglia Marziale e dal 2007 inserita nella lista dei Grandi Giardini Italiani, ospiterà vivaisti e espositori di artigianato. 

Nella due giorni dell'evento ci saranno laboratori creativi, sessioni di yoga, visite guidate al Parco, incontri scientifici, e workshop per appassionati del verde.

La novità di questa undicesima edizione del Festival del Verde sarà l’ascesa ancorata in mongolfiera in un’area del Parco di Giardini del Volturno per ammirare dall’alto il panorama della splendida valle di Cesarano tra i colli Tifatini, il fiume Volturno e lo ski line del centro storico di Caiazzo.

L’iniziativa sarà curata dall’Associazione Volare sull’Arte, già attiva nel Parco di Carditello ed in quello della Reggia.

Il calendario degli appuntamenti prevede per sabato 2 aprile l’apertura dei giardini (ingresso gratuito) dalle ore 10:00 con alcuni significativi incontri:

alle 10:30 convegno su “Giardini e Zoologi” con gli interventi degli esperti Spartaco Gippoliti, Michele Capasso, Francesco Zinno e Tommaso De Francesco; alle 11.30 cerimonia di consegna del Premio Volturno; alle 15.30 l’inaugurazione del giardino cromo-sensoriale. Anche per domenica 3 aprile è fissata l’apertura al pubblico alle 10:00 con ingresso gratuito; alle 11 presentazione della originale e divertente “Caccia al Giardino” che per due mesi consentirà ai partecipanti di visitare sette giardini storici e poco conosciuti della provincia di Caserta; alle 11.30 consegna dell’altro tradizionale Premio Orchidea ai benemeriti del verde; alle 12 l’inaugurazione dell’installazione “Mesmerized” dell’artista greco Telemachos Pateris.

E dalle 14:00 “un tango sul Volturno” a cura dell’associazione Trasnochando C’è: pomeridiana danzante di tango argentino.

Due giorni dedicati al Verde, al Benessere, alla Natura, all’Arte e quest’anno una bellissima novità: un volo in Mongolfiera per un pieno di emozioni a cura di Volare Sull’Arte.

Associazione Giardini del Volturno

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:312 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:322 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:779 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next