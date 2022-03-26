16:30:02 Il Festival del Verde torna di Giardini del Volturno, uno dei più belli della Campania, nella vallata di Cesarano attraversata dal fiume Volturno, in località Pantaniello a pochi chilometri dall'antico centro storico di Caiazzo.

Nei giorni 2 e 3 aprile dalle 10:00 alle 19:00 il parco di Giardini del Volturno custodito con cura e passione dalla famiglia Marziale e dal 2007 inserita nella lista dei Grandi Giardini Italiani, ospiterà vivaisti e espositori di artigianato.

Nella due giorni dell'evento ci saranno laboratori creativi, sessioni di yoga, visite guidate al Parco, incontri scientifici, e workshop per appassionati del verde.

La novità di questa undicesima edizione del Festival del Verde sarà l’ascesa ancorata in mongolfiera in un’area del Parco di Giardini del Volturno per ammirare dall’alto il panorama della splendida valle di Cesarano tra i colli Tifatini, il fiume Volturno e lo ski line del centro storico di Caiazzo.

L’iniziativa sarà curata dall’Associazione Volare sull’Arte, già attiva nel Parco di Carditello ed in quello della Reggia.

Il calendario degli appuntamenti prevede per sabato 2 aprile l’apertura dei giardini (ingresso gratuito) dalle ore 10:00 con alcuni significativi incontri:

alle 10:30 convegno su “Giardini e Zoologi” con gli interventi degli esperti Spartaco Gippoliti, Michele Capasso, Francesco Zinno e Tommaso De Francesco; alle 11.30 cerimonia di consegna del Premio Volturno; alle 15.30 l’inaugurazione del giardino cromo-sensoriale. Anche per domenica 3 aprile è fissata l’apertura al pubblico alle 10:00 con ingresso gratuito; alle 11 presentazione della originale e divertente “Caccia al Giardino” che per due mesi consentirà ai partecipanti di visitare sette giardini storici e poco conosciuti della provincia di Caserta; alle 11.30 consegna dell’altro tradizionale Premio Orchidea ai benemeriti del verde; alle 12 l’inaugurazione dell’installazione “Mesmerized” dell’artista greco Telemachos Pateris.

E dalle 14:00 “un tango sul Volturno” a cura dell’associazione Trasnochando C’è: pomeridiana danzante di tango argentino.

Due giorni dedicati al Verde, al Benessere, alla Natura, all’Arte e quest’anno una bellissima novità: un volo in Mongolfiera per un pieno di emozioni a cura di Volare Sull’Arte.

Associazione Giardini del Volturno