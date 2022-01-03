Banner-MutuaBccSpettacolo
16:59:50 CASERTA. Dopo i successi degli spettacoli dei mesi passati, il Teatro Civico 14 di Caserta ha deciso di interrompere momentaneamente la messa in scena degli spettacoli previsti per Gennaio 2022 in modo da contenere la curva dei contagi Covid che risulta essere in salita. 

La situazione si rivela abbastanza critica visti i dati di questi primi giorni dell’anno che fanno schizzare il tasso di positività sul territorio di Caserta.  

Nonostante la messa in scena di ogni spettacolo abbia rispettato tutte le norme sanitarie indicate e benché non si sia mai verificato nessun caso di contagio all’interno dello spazio teatrale, lo staff di Teatro Civico 14 annuncia la sospensione momentanea della programmazione del mese di Gennaio. La programmazione è stata posticipata a data futura allo scopo di tutelare il pubblico, lo staff del teatro e le compagnie, ben consapevoli che il teatro sia comunque un luogo sicuro. 

«I teatri sono luoghi sicuri, non è facile contagiarsi anche e soprattutto per le misure che sin dall’inizio sono state adottate, tuttavia la situazione epidemiologica a Caserta in particolare è davvero critica al momento e riteniamo di dover tutelare pubblico e staff fermandoci fino a fine gennaio.» 

(Ilaria Delli Paoli, socia e organizzatrice di Teatro Civico 14) 

In un tempo incerto ognuno deve fare la sua parte e dato l’alto numero di contagi e per arginare ulteriormente il pericolo di diffusione del virus, Teatro Civico 14 ha reputato la sospensione della programmazione come la soluzione migliore e più sicura. Ovviamente la speranza è che questa chiusura possa poi permettere di riaprire il teatro in totale sicurezza e con uno spirito più sereno appena i numeri dei contagi scenderanno.

