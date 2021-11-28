21:51:49 Sono ben 203 i positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Caserta per un incremento di 87 casi rispetto a ieri. Attualmente i contagiati sono 3177.
Sono stati 115 i guariti: purtroppo si registra ancora una vittima.
Sul piano vaccini sono 713457 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 644630 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 270 casi seguito da Aversa con 221 casi
197 i casi a Caserta,
195 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
117 i casi a Orta di Atella,
114 i casi a Maddaloni,
109 i casi a Villa Literno,
106 i casi a Trentola Ducenta,
103 i casi a Gricignano d’Aversa, Sant’Arpino,
83 i casi a San Marcellino,
80 i casi a Cesa,
75 i casi a Parete,
72 i casi a Lusciano,
68 i casi a Santa Maria a Vico,
63 i casi a San Nicola la Strada,
54 i casi a Casal di Principe,
52 i casi a Teverola,
51 i casi a Casaluce,
49 i casi a Mondragone, San Cipriano d’Aversa,
47 i casi a Villa di Briano,
46 i casi a Macerata Campania,
45 i casi a Cervino, San Tammaro,
43 i casi a San Felice a Cancello,
42 i casi a Capua, Castel Volturno,
41 i casi a Succivo,
33 i casi a Capodrise, Portico di Caserta,
32 i casi a Casapesenna,
29 i casi a Recale,
26 i casi a Casagiove, Frignano,
25 i casi a San Prisco,
24 i casi a Carinaro,
23 i casi a Casapulla,
22 i casi a Sessa Aurunca,
20 i casi a Bellona,
19 i casi a Arienzo,
18 i casi a Cellole, Vitulazio,
17 i casi a Pignataro Maggiore,
15 i casi a Grazzanise,
14 i casi a Calvi Risorta,
12 i casi a Alvignano, Curti,
11 i casi a San Marco Evangelista,
10 i casi a Alife, Piedimonte Matese, Vairano Patenora,
9 i casi a Carinola, Marzano Appio, Presenzano,
8 i casi a Camigliano, Falciano del Massico,
7 i casi a Castel Morrone,
6 i casi a Mignano Monte Lungo, Pastorano, Pietravairano,
5 i casi a Pontelatone, Raviscanina, Rocca D’Evandro, Ruviano,
4 i casi a Castel Campagnano, Castel di Sasso, Roccamonfina, Sparanise,
3 i casi a Caiazzo, Cancello ed Arnone, Galluccio, Pietramelara, Santa Maria la Fossa, Teano,
2 i casi a Ailano, Dragoni, Francolise, Pratella, Riardo, San Pietro Infine, Sant’Angelo d’Alife, Valle di Maddaloni,
1 caso a Caianello, Castel Morrone, Castello del Matese, Gioia Sannitica, Rocchetta e Croce, Tora e Piccilli.