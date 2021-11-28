21:51:49 Sono ben 203 i positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Caserta per un incremento di 87 casi rispetto a ieri. Attualmente i contagiati sono 3177.

Sono stati 115 i guariti: purtroppo si registra ancora una vittima.

Sul piano vaccini sono 713457 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 644630 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 270 casi seguito da Aversa con 221 casi

197 i casi a Caserta,

195 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

117 i casi a Orta di Atella,

114 i casi a Maddaloni,

109 i casi a Villa Literno,

106 i casi a Trentola Ducenta,

103 i casi a Gricignano d’Aversa, Sant’Arpino,

83 i casi a San Marcellino,

80 i casi a Cesa,

75 i casi a Parete,

72 i casi a Lusciano,

68 i casi a Santa Maria a Vico,

63 i casi a San Nicola la Strada,

54 i casi a Casal di Principe,

52 i casi a Teverola,

51 i casi a Casaluce,

49 i casi a Mondragone, San Cipriano d’Aversa,

47 i casi a Villa di Briano,

46 i casi a Macerata Campania,

45 i casi a Cervino, San Tammaro,

43 i casi a San Felice a Cancello,

42 i casi a Capua, Castel Volturno,

41 i casi a Succivo,

33 i casi a Capodrise, Portico di Caserta,

32 i casi a Casapesenna,

29 i casi a Recale,

26 i casi a Casagiove, Frignano,

25 i casi a San Prisco,

24 i casi a Carinaro,

23 i casi a Casapulla,

22 i casi a Sessa Aurunca,

20 i casi a Bellona,

19 i casi a Arienzo,

18 i casi a Cellole, Vitulazio,

17 i casi a Pignataro Maggiore,

15 i casi a Grazzanise,

14 i casi a Calvi Risorta,

12 i casi a Alvignano, Curti,

11 i casi a San Marco Evangelista,

10 i casi a Alife, Piedimonte Matese, Vairano Patenora,

9 i casi a Carinola, Marzano Appio, Presenzano,

8 i casi a Camigliano, Falciano del Massico,

7 i casi a Castel Morrone,

6 i casi a Mignano Monte Lungo, Pastorano, Pietravairano,

5 i casi a Pontelatone, Raviscanina, Rocca D’Evandro, Ruviano,

4 i casi a Castel Campagnano, Castel di Sasso, Roccamonfina, Sparanise,

3 i casi a Caiazzo, Cancello ed Arnone, Galluccio, Pietramelara, Santa Maria la Fossa, Teano,

2 i casi a Ailano, Dragoni, Francolise, Pratella, Riardo, San Pietro Infine, Sant’Angelo d’Alife, Valle di Maddaloni,

1 caso a Caianello, Castel Morrone, Castello del Matese, Gioia Sannitica, Rocchetta e Croce, Tora e Piccilli.