15:36:38 Torna a salire il numero dei contagiati in provincia di Caserta: sono 17 in più i positivi rispetto a ieri a causa dei 68 nuovi positivi e dei 51 guariti.

Il numero dei contagiati raggiunge le 1011 unità.

Sono, invece, 672971 le persone che si sono sottoposte alla prima dose di vaccino, mentre è salito a 593305 quello di coloro che ha completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 84 casi seguito da Aversa con 66 casi

61 i casi a Caserta

51 i casi a Casal di Principe,

47 i casi a Castel Volturno,

45 i casi a Trentola Ducenta,

43 i casi a Maddaloni,

41 i casi a Orta di Atella,

36 i casi a Villa Literno,

28 i casi a Casaluce, Sant’Arpino,

26 i casi a Vairano Patenora,

22 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

21 i casi a Capodrise,

19 i casi a Casagiove, San Marcellino,

18 i casi a Carinaro,

17 i casi a San Cipriano d’Aversa,

16 i casi a San Felice a Cancello, Teano,

15 i casi a Casapesenna,

14 i casi a San Prisco,

13 i casi a Macerata Campania, Succivo, Teverola,

12 i casi a Capua, Curti, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada,

11 i casi a Frignano, Gricignano d’Aversa, Mondragone, Parete,

10 i casi a Villa di Briano,

9 i casi a Recale,

8 i casi a Cancello ed Arnone, Lusciano, Santa Maria a Vico,

7 i casi a Alvignano, Castel Morrone, Cesa, Pietramelara,

6 i casi a Cellole, Sessa Aurunca,

5 i casi a Caiazzo,

4 i casi a Casapulla, Piana di Monte Verna, Portico di Caserta, San Tammaro, Sparanise, Vitulazio,

3 i casi a Carinola, Pignataro Maggiore, Roccaromana, Santa Maria la Fossa,

2 i casi a Ailano, Bellona, Capriati al Volturno, Castel Morrone, Cervino, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Raviscanina, Riardo, Ruviano,

1 caso a Baia e Latina, Calvi Risorta, Camigliano, Castel di Sasso, Formicola, Francolise, Galluccio, Grazzanise, Pastorano, Piedimonte Matese, Pietravairano, Valle di Maddaloni.