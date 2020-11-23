15:55:25 E’ il dato dei deceduti ad impressionare nel bollettino pubblicato dall’Asl con il bilancio dell’emergenza Coronavirus.
Sono ben sedici le vittime registrate nelle ultime 24 ore vero e proprio record in provincia di Caserta.
Fortunatamente il numero dei guariti è di gran lunga superiore a quello dei nuovi positivi. Sono 717 le persone tornate negative a fronte delle 309 che hanno contratto il virus, cioè più del doppio.
I positivi sono complessivamente 17159.
Su 104 Comuni, 103 sono colpiti dal virus: resta solo Letino covid free dopo le guarigioni dei giorni scorsi.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 1243, segue Caserta con 1126 contagi.
806 i casi a Marcianise,
719 i casi a Maddaloni,
688 i casi a Casal di Principe,
666 i casi a Orta di Atella,
542 i casi a San Felice a Cancello,
490 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
424 i casi a Trentola Ducenta,
407 i casi a Castel Volturno,
400 i casi a Santa Maria a Vico,
385 i casi a Teverola,
380 i casi a Gricignano d’Aversa,
376 i casi a Sant’Arpino,
367 i casi a Lusciano,
331 i casi a San Cipriano d’Aversa,
322 i casi a Cesa,
310 i casi a San Nicola la Strada,
298 i casi a Sessa Aurunca,
269 i casi a Capua,
268 i casi a Mondragone,
267 i casi a San Marcellino,
264 i casi a Villa Literno,
250 i casi a Succivo,
216 i casi a Capodrise,
224 i casi a Arienzo, Casaluce,
209 i casi a Casagiove, San Prisco,
204 i casi a Macerata Campania,
201 i casi a Frignano,
195 i casi a Casapesenna,
186 i casi a Carinaro,
184 i casi a Casapulla,
176 i casi a Teano,
169 i casi a Parete,
158 i casi a Recale,
152 i casi a Villa di Briano,
148 i casi a Grazzanise,
143 i casi a Calvi Risorta,
136 i casi a Portico di Caserta,
131 i casi a Cervino,
121 i casi a San Marco Evangelista,
120 i casi a Cellole,
116 i casi a San Tammaro,
107 i casi a Cancello Arnone,
98 i casi a Curti,
84 i casi a Piedimonte Matese,
76 i casi a Pignataro Maggiore,
74 i casi a Vitulazio,
73 i casi a Vairano Patenora,
71 i casi a Castel Morrone,
67 i casi a Pietramelara,
58 i casi a Francolise,
56 i casi a Carinola, Sparanise,
55 i casi a Alife,
52 i casi a Bellona, Caianello, Mignano Montelungo,
49 i casi a Valle di Maddaloni,
47 i casi a Rocca d’Evandro,
46 i casi a Gioia Sannitica,
44 i casi a Formicola, Santa Maria la Fossa,
39 i casi a Pastorano, Prata Sannita,
36 i casi a Pratella,
35 i casi a Alvignano, Castel Campagnano,
34 i casi a Castel di Sasso, Riardo,
33 i casi a Caiazzo,
32 i casi a Baia e Latina,
31 i casi a Pietravairano,
30 i casi a Gallo Matese, Galluccio,
28 i casi a Falciano del Massico, Liberi, Pontelatone,
27 i casi a Dragoni,
24 i casi a Marzano Appio, Piana di Monte Verna, Ruviano,
17 i casi a Fontegreca, Roccamonfina,
16 i casi a Camigliano, Presenzano, Sant’Angelo d’Alife,
15 i casi a Conca della Campania,
13 i casi a San Potito Sannitico, Tora e Piccilli,
12 i casi a Capriati al Volturno, Rocchetta e Croce,
10 i casi a Ailano,
9 i casi a San Pietro Infine,
7 i casi a Raviscanina,
6 i casi a Castello del Matese,
Il contagio non si ferma nemmeno a Roccaromana, dove gli infetti sono cinque per Comune.
Due i casi a Ciorlano, Giano Vetusto, Valle Agricola,
Positivi si registrano ancora a con un caso nel Comune.
Casa Circondariale un caso.