15:55:25 E’ il dato dei deceduti ad impressionare nel bollettino pubblicato dall’Asl con il bilancio dell’emergenza Coronavirus.

Sono ben sedici le vittime registrate nelle ultime 24 ore vero e proprio record in provincia di Caserta.

Fortunatamente il numero dei guariti è di gran lunga superiore a quello dei nuovi positivi. Sono 717 le persone tornate negative a fronte delle 309 che hanno contratto il virus, cioè più del doppio.

I positivi sono complessivamente 17159.

Su 104 Comuni, 103 sono colpiti dal virus: resta solo Letino covid free dopo le guarigioni dei giorni scorsi.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Aversa con 1243, segue Caserta con 1126 contagi.

806 i casi a Marcianise,

719 i casi a Maddaloni, 

688 i casi a Casal di Principe,

666 i casi a Orta di Atella,

542 i casi a San Felice a Cancello,

490 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

424 i casi a Trentola Ducenta,

407 i casi a Castel Volturno,

400 i casi a Santa Maria a Vico,

385 i casi a Teverola,

380 i casi a Gricignano d’Aversa,

376 i casi a Sant’Arpino, 

367 i casi a Lusciano,

331 i casi a San Cipriano d’Aversa,

322 i casi a Cesa,

310 i casi a San Nicola la Strada,

298 i casi a Sessa Aurunca,

269 i casi a Capua, 

268 i casi a Mondragone,

267 i casi a San Marcellino,

264 i casi a Villa Literno,

250 i casi a Succivo,

216 i casi a Capodrise,

224 i casi a Arienzo, Casaluce,

209 i casi a Casagiove, San Prisco,

204 i casi a Macerata Campania,

201 i casi a Frignano, 

195 i casi a Casapesenna,

186 i casi a Carinaro,

184 i casi a Casapulla, 

176 i casi a Teano,

169 i casi a Parete,

158 i casi a Recale, 

152 i casi a Villa di Briano,

148 i casi a Grazzanise,

143 i casi a Calvi Risorta,

136 i casi a Portico di Caserta,

131 i casi a Cervino,

121 i casi a San Marco Evangelista,

120 i casi a Cellole, 

116 i casi a San Tammaro,

107 i casi a Cancello Arnone,

98 i casi a Curti, 

84 i casi a Piedimonte Matese, 

76 i casi a Pignataro Maggiore,

74 i casi a Vitulazio,

73 i casi a Vairano Patenora,

71 i casi a Castel Morrone,

67 i casi a Pietramelara,

58 i casi a Francolise,

56 i casi a Carinola, Sparanise,

55 i casi a Alife,

52 i casi a Bellona, Caianello, Mignano Montelungo,

49 i casi a Valle di Maddaloni,

47 i casi a Rocca d’Evandro,

46 i casi a Gioia Sannitica, 

44 i casi a Formicola, Santa Maria la Fossa,

39 i casi a Pastorano, Prata Sannita,

36 i casi a Pratella,

35 i casi a Alvignano, Castel Campagnano,

34 i casi a Castel di Sasso, Riardo,

33 i casi a Caiazzo,

32 i casi a Baia e Latina,

31 i casi a Pietravairano, 

30 i casi a Gallo Matese, Galluccio,

28 i casi a Falciano del Massico, Liberi, Pontelatone,

27 i casi a Dragoni,

24 i casi a Marzano Appio, Piana di Monte Verna, Ruviano,

17 i casi a Fontegreca, Roccamonfina,

16 i casi a Camigliano, Presenzano, Sant’Angelo d’Alife, 

15 i casi a Conca della Campania,

13 i casi a San Potito Sannitico, Tora e Piccilli, 

12 i casi a Capriati al Volturno, Rocchetta e Croce,

10 i casi a Ailano,

9 i casi a San Pietro Infine,

7 i casi a Raviscanina,

6 i casi a Castello del Matese, 

Il contagio non si ferma nemmeno a Roccaromana, dove gli infetti sono cinque per Comune.

Due i casi a Ciorlano, Giano Vetusto, Valle Agricola,

Positivi si registrano ancora a con un caso nel Comune.

Casa Circondariale un caso.  

