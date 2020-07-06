08:13:38 I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla DDA di Napoli, hanno oggi dato esecuzione - nelle province di Caserta, Napoli, Modena e Lucca - ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dall’Ufficio G.I.P nei confronti 18 cittadini italiani - di cui 15 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 1 divieto di dimora - ritenuti responsabili a vario titolo del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con le circostanze aggravanti per reati connessi ad attività mafiose (ex art. 73, 74 D.P.R. 309/90 e art. 416 bis 1 c.p.).
Durante l’attività, avviata nel 2015 e coordinata dal P.M., si è proceduto al sequestro di armi da guerra, varie dosi di stupefacente (cocaina, hashish e marijuana) e somme di denaro provento delle cessioni.
Sono stati così raccolti gravi indizi di colpevolezza circa l’esistenza di una stabile organizzazione criminale, con a capo il figlio di un ristretto in regime 41 bis, dotata di mezzi, risorse finanziarie, accurata suddivisione in ruoli e con ampia e ramificata diffusione delle attività illecite in diverse zone della provincia di Napoli e Caserta.
Tale quadro accusatorio descritto ha consentito l’esecuzione dell’odierno provvedimento, i cui fatti sono aggravati dall’essere stati commessi al fine di agevolare il Clan dei Casalesi- fazione Schiavone, avvalendosi della sua forza d’intimidazione.
ELENCO NOMINATIVI 18 INDAGATI
Destinatari della misura cautelare in carcere:
ABATIELLO ADOLFO, cl. 88 di Rami di Ravarino (MO);
BOCCHETTI ANGELO, cl.77 di Giugliano in Campania (NA);
BORGIA BIAGIO, cl. 87 di Villa Literno (CE);
CATERINO FRANCESCO, cl. 86 di Casal di Principe (CE);
CATERINO FRANCESCO, cl. 89 di Casapesenna (CE);
DE LUCA CIPRIANO, cl. 92 di San Cipriano d’Aversa (CE);
DI MARZO BELGIRO, cl. 62 di Viareggio (LU);
DIANA PARIDE, cl. 87 di San Cipriano d’Aversa (CE);
DRAPPELLO CIPRIANO, cl. 81 di San Cipriano d’Aversa (CE);
GABRIELE MICHELE, cl. 87 di San Tammaro (CE);
IAZZETTA GIOSUÈ, cl. 87 di Gricignano d’Aversa (CE);
MAGLIONE GIOVANNI, cl. 97 di San Cipriano d’Aversa (CE);
SPARAGO CRISTOFARO, cl. 82 di Casapesenna (CE);
TAPPINI GIOVANNI, cl. 94 di San Cipriano d’Aversa (CE);
VASAPOLLO MARIANO ALBERTO, cl. 86 di Caivano (NA).
Destinatari della misura degli arresti domiciliari:
PETRILLO ARMANDO, cl. 83 di Casal di Principe (CE);
PETRILLO SILVIO, cl.90 di Carpi (MO).
Destinatario della misura del divieto di dimora nella Provincia di Caserta:
DIANA GIOVANNI, cl. 90 di San Cipriano d’Aversa (CE).