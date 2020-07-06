08:13:38 I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla DDA di Napoli, hanno oggi dato esecuzione - nelle province di Caserta, Napoli, Modena e Lucca - ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dall’Ufficio G.I.P nei confronti 18 cittadini italiani - di cui 15 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 1 divieto di dimora - ritenuti responsabili a vario titolo del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con le circostanze aggravanti per reati connessi ad attività mafiose (ex art. 73, 74 D.P.R. 309/90 e art. 416 bis 1 c.p.).

Durante l’attività, avviata nel 2015 e coordinata dal P.M., si è proceduto al sequestro di armi da guerra, varie dosi di stupefacente (cocaina, hashish e marijuana) e somme di denaro provento delle cessioni.

Sono stati così raccolti gravi indizi di colpevolezza circa l’esistenza di una stabile organizzazione criminale, con a capo il figlio di un ristretto in regime 41 bis, dotata di mezzi, risorse finanziarie, accurata suddivisione in ruoli e con ampia e ramificata diffusione delle attività illecite in diverse zone della provincia di Napoli e Caserta.

Tale quadro accusatorio descritto ha consentito l’esecuzione dell’odierno provvedimento, i cui fatti sono aggravati dall’essere stati commessi al fine di agevolare il Clan dei Casalesi- fazione Schiavone, avvalendosi della sua forza d’intimidazione.

ELENCO NOMINATIVI 18 INDAGATI

Destinatari della misura cautelare in carcere :

ABATIELLO ADOLFO, cl. 88 di Rami di Ravarino (MO);

BOCCHETTI ANGELO, cl.77 di Giugliano in Campania (NA);

BORGIA BIAGIO, cl. 87 di Villa Literno (CE);

CATERINO FRANCESCO, cl. 86 di Casal di Principe (CE);

CATERINO FRANCESCO, cl. 89 di Casapesenna (CE);

DE LUCA CIPRIANO, cl. 92 di San Cipriano d’Aversa (CE);

DI MARZO BELGIRO, cl. 62 di Viareggio (LU);

DIANA PARIDE, cl. 87 di San Cipriano d’Aversa (CE);

DRAPPELLO CIPRIANO, cl. 81 di San Cipriano d’Aversa (CE);

GABRIELE MICHELE, cl. 87 di San Tammaro (CE);

IAZZETTA GIOSUÈ, cl. 87 di Gricignano d’Aversa (CE);

MAGLIONE GIOVANNI, cl. 97 di San Cipriano d’Aversa (CE);

SPARAGO CRISTOFARO, cl. 82 di Casapesenna (CE);

TAPPINI GIOVANNI, cl. 94 di San Cipriano d’Aversa (CE);

VASAPOLLO MARIANO ALBERTO, cl. 86 di Caivano (NA).

Destinatari della misura degli arresti domiciliari :

PETRILLO ARMANDO, cl. 83 di Casal di Principe (CE);

PETRILLO SILVIO, cl.90 di Carpi (MO).

Destinatario della misura del divieto di dimora nella Provincia di Caserta :

DIANA GIOVANNI, cl. 90 di San Cipriano d’Aversa (CE).