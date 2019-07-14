18:17:43 È il tricolore l’ultima bandiera a sventolare sul pennone della 30^ Summer Universiade Napoli 2019.

L’ultima delle 220 medaglie d’oro assegnate ai Giochi di Napoli la conquista con merito l’Italia della pallanuoto maschile che alla Scandone, alla presenza di 4mila spettatori, batte l’USA per 18 a 7 suggellando un torneo perfetto ed un’edizione delle Universiadi che entra di diritto nella Hall of Fame dello sport italiano grazie al record di medaglie (44) ottenuto. Che sarà una giornata speciale lo si comprende fin dal principio.

L’onda tricolore parte dalle tribune della Piscina Scandone e si propaga fin dentro l’acqua; il team a “Stelle e Strisce” ne è travolto mentre il Settebello surfa che è un piacere. Trascorrono 20 secondi e Alesiani rompe il ghiaccio, lo seguono Bruni e Campopiano.

Gli USA trovano il primo gol quando mancano 90 secondi al termine del primo periodo ma è una gioia fugace perché sul ribaltamento Panerai ristabilisce le distanze. Brivido in apertura del secondo periodo.

Gli statunitensi accorciano le distanze trovando due gol nel giro di due minuti. Reagisce la Scandone le fa eco il Settebello. È uno dei quattro napoletani in vasca, Del Basso, a scuotere gli Azzurri, lo seguono Cannella e Guidi. Si va al cambio vasca con un rassicurante + 4 (7-3).

Il terzo periodo è praticamente senza storia, di fatto è quello che regala la medaglia d’oro della 30^ Summer Universiade Napoli 2019 all’Italia di Angelini. Pellegrini è un muro invalicabile, Esposito, Cannella e Campopiano due volte ne valorizzano le qualità andando a segno con puntualità disarmante. Forte di un vantaggio di sei reti l’Italia si concede un quarto ed ultimo periodo di assoluto relax, una lunga e piacevolissima passerella in attesa della serena.

Il Settedoro di Angelini, sotto lo sguardo attento e soddisfatto del Presidente della FIN Barelli e del Commissario Straordinario di Napoli 2019 Gianluca Basile, regala gol e spettacolo andando a segno a ripetizione con Cannella, Guidi, Alesiani, Panerai, Novara (2) e Campopiano (2) tenendo botta anche sull’ultimo sussulto d’orgoglio della nazionale; inimmaginabile non chiudere la bellissima favola della Scandone a Napoli 2019 con un tuffo nell’oro.

UNIVERSIADE, PALLAVOLO MASCHILE: STORICO ORO ITALIA

Un lungo sogno, cominciato giorni fa tra Nocera ed Eboli, festeggiato con l’oro. L’Italia del volley maschile, che aveva messo in pericolo il suo percorso nel torneo andando sotto di due set contro l’Argentina nella fase eliminatoria, ha vinto al tie break la medaglia d’oro al PaleSele contro la Polonia.

Erano 49 anni senza il gradino più alto del podio per gli azzurri nella storia dell’Universiade. Un percorso in salita contro i sudamericani, alimentato poi dai successi in fila con Messico e Ucraina, sino al trionfo con la Francia e l’epilogo contro i polacchi, in cinque set. Per l’Italia è il secondo gradino più alto del podio nella storia della competizione dopo il trionfo nel 1970, a Torino. Al terzo posto si è classificata la Russia.

La storia del match: polacchi avanti di un set, poi il ritorno azzurro, match combattuto sino all’epilogo, vinto dagli italiani 15-10.

“La vittoria della pazienza e dell’umiltà, dopo il primo set in difficoltà in ricezione, abbiamo cominciato a giocare come preparato, sulla loro forza al servizio e abbiamo cominciato a giocare bene sugli opposti, lì è cambiata la partita, anche grazie al pubblico del PalaSele” ha spiegato il commissario tecnico azzurro, Gianluca Graziosi.

Il successo degli azzurri è dovuto anche al grande sostegno del pubblico di Eboli, senza sosta nei cinque set.

UNIVERSIADE, PALLANUOTO: SETTEROSA CHE PECCATO. ORO ALL’UNGHERIA

Si infrangono contro i legni le speranze del Setterosa sconfitto di misura, 8 a 7, dall’Ungheria nella finale del torneo di pallanuoto della 30^ Summer Universiade Napoli 2019. Al team di Miceli è andato tutto storto a differenza delle magiare ciniche e lucide nei momenti topici della gara.

Alle azzurre che pure erano partite alla grande, sopra di due gol, non è bastata neanche la straordinaria partecipazione emotiva del pubblico della piscina Scandone, ennesimo sold out di questa avvincente 15 giorni acquatica, per salire sul gradino più alto del podio.

Trascinate dalla imprendibile Gemes le ungheresi, superato lo choc iniziale, hanno preso in mano la partita chiudendo in parità il primo quarto ed allungando progressivamente nel secondo e nel terzo. Emozioni forti nel quarto ed ultimo periodo con l’Italia a spingere forte nel tentativo di rimontare lo svantaggio e le magiare a rintuzzare colpo su colpo.

Millo accorcia sul -1 ad 70” dalla sirena finale, l’Ungheria sciupa l’attacco ma altrettanto fa il Setterosa in ripartenza vanificando un torneo che le ha viste protagoniste dalla prima all’ultima partita.

UNIVERSIADE, CALCIO: ITALIA SUPERA AI RIGORI LA RUSSIA, È BRONZO

Un podio deciso dai rigori. La nazionale italiana allenata da Daniele Arrigoni ha conquistato allo Stadio Arechi di Salerno la medaglia di bronzo al torneo di calcio dell’Universiade, superando ai penalty la Russia nella finale per il terzo posto.

Gli azzurri, passati in vantaggio nella prima parte della gara con reti di Sbrissa e Pogliano, sono stati raggiunti dai russi a pochi secondi dal termine dei tempi regolamentari. Poi, il successo ai rigori (4-3), che invece avevano provocato l’eliminazione due sere fa con il Giappone, campione in carica, in semifinale.

L’Italia del calcio ritorna così sul podio delle Universiadi da dove mancava dal 2015 quando vinse la medaglia d’oro in Corea del Sud.

UNIVERSIADE, RITMICA: NASTRO D’ARGENTO PER ALESSIA RUSSO

Lacrime di gioia per Alessia Russo al termine dell’esibizione col nastro. L’atleta azzurra ha chiuso al secondo posto alle spalle della fuoriclasse russa Ekaterina Selezneva, autentica star con 4 ori e un bronzo nel torneo di ginnastica ritmica, in un PalaVesuvio in delirio. Terza classificata l’ucraina Eva Meleschuk.

La 22enne toscana, alla sua prima Universiade, non nasconde l’emozione per il secondo gradino del podio: “Sono contentissima, per me è stata una gara difficile: tra cerchio e nastro ho avuto tre ore di pausa in cui mantenere la concentrazione sempre alta.

Mi aspettavo una medaglia di bronzo e alla fine ho portato a casa l’argento. Il calore del pubblico del PalaVesuvio mi ha fatto venire i brividi e mi sono emozionata. Tornerò sicuramente a Napoli”.

Il PalaVesuvio, sold out anche per le finali di oggi, ha ospitato l’ultima giornata della ritmica ai Giochi Universitari, dopo le gare dell’artistica dei giorni precedenti.

L’Italia ha regalato agli spettatori dell’impianto di Ponticelli ben quattro podi: oltre all’argento con Alessia Russo, tre medaglie nell’artistica con il bronzo a squadre per Carlotta Ferlito, Lara Mori e Martina Rizzelli, l’argento per Lara Mori alla trave e l’oro per Carlotta Ferlito nel corpo libero.

UNIVERSIADE, COME SEGUIRE LA CERIMONIA DI CHIUSURA

La Cerimonia di Chiusura della 30^Summer Universiade Napoli 2019, che si svolgerà domani sera allo Stadio San Paolo di Napoli, sarà trasmessa in differita su Rai2 alle ore 23 circa.

La Cerimonia sarà, invece, trasmessa in diretta a partire dalle 21 da diverse emittenti televisive regionali. In Campania: LiraTV, Canale21, CANALE8, Repubblica TV, Piuenne, Napoli24, Minformo TV, ilsussidiario.net.

La diretta sarà trasmessa anche su FISU.TV, il canale ufficiale della Federazione Internazionale Sport Universitari.

All'estero via satellite in Europa, Asia e America Latina. Per il pubblico dei social ci sarà la diretta Facebook sulla pagina ufficiale “Napoli 2019 Summer Universiade”.

UNIVERSIADE: L’EFFETTO SCANDONE, TRA PIENONI E MEDAGLIE

Il timing perfetto tra sport e storia. La Scandone che ospita l’oro dell’Italia di pallanuoto maschile nell’ultima gara dell’Universiade è la polaroid riuscita meglio di Napoli 2019, evento che ha incendiato migliaia di appassionati che si sono accomodati in tribuna per le gare in piscina.

Una chiusura ideale del cerchio: l’affermazione più alta nella casa della pallanuoto mondiale, in uno degli impianti meglio riusciti e più affollati nella competizione. “Uno spettacolo, è stato uno spettacolo - afferma il presidente della Federazione italiana nuoto, Paolo Barelli - Napoli ha dato prova di grandi capacità organizzative. La passione, invece, è nel dna di questo popolo”. Un’atmosfera avvertita sulla pelle dai circa quattromila sugli spalti, in connessione sentimentale con i pallanotisti, con gli organizzatori dell’Universiade.

E applausi per tutti, vincenti e sconfitti: “E’ stato un crescendo wagneriano - spiega il commissario tecnico dell’Italia, Alberto Angelini - la Scandone ci ha regalato emozioni pazzesche, una forza della natura, ha alimentato la nostra forza nell’acqua, sostenendoci contro Usa e Russia ma anche lo Stadio del Nuoto di Caserta è stato caldissimo”.

“Un pubblico fantastico, ringrazio tutti per averci sostenuto, ci siamo impegnati al massimo - dice Umberto Esposito, il capitano, perno della Canottieri Napoli - ho vissuto un sogno, l’oro a Napoli, a casa mia”.