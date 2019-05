21:07:49 CAIAZZO. Continua a Caiazzo "Volturno Vagabondo", progetto finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania Fesr 2014/2020, Linea Strategica 2.4 Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismoe Cultura.

Dopo “Oleum” che ha interessato la frazione di San Giovanni e Paolo il prossimo appuntamento sarà ospitato dalla frazione Cesarano, in piazza Giovanni Paolo II. Domenica 19 maggio a partire dalla ore 8.00 mercatini di Campagna Amica di Coldiretti, (ore 9:30) esposizione e premiazione del concorso scolastico:

Il Volturno da vivere e da narrare”, (ore 10:30) spettacolo di marionette; nel pomeriggio (ore 15:00) i Giochi di Primavera organizzati dalla Pro Loco e in serata (ore 20:30) spettacolo di musica popolare.

Un evento, come gli altri previsti e in cartellone, che mira alla valorizzazione di luoghi di interesse paesaggistico e storico-culturale che insistono su Caiazzo e dintorni, promuoverà le straordinarie tipicità enogastronomiche locali e incrementerà la scoperta delle opportunità che il territorio offre partendo dal Volturno come risorsa e occasione di riflessione e valorizzazione.