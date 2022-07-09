09:26:13 Nella giornata dell’8 luglio è stata effettuata una indagine conoscitiva sulla staticità del Ponte romano, attualmente unica via di collegamento tra le parti nord e sud dell’abitato di Capua.

Sono emerse forti criticità sull’organismo strutturale del ponte; nelle scorse ore ho chiesto un vertice urgente in Prefettura, al quale hanno partecipato tutti gli Enti deputati, l’amministrazione provinciale, il Genio Civile e le Forze di Polizia. Ho allertato la Protezione Civile regionale e la Giunta Regionale della Campania. Sono in corso in queste ore valutazioni tecniche delle misure da adottare. Attesa la urgente necessità di ulteriori più approfondite indagini, non si esclude la chiusura del ponte a partire da oggi per tutto il tempo necessario.

Siamo chiamati a prendere decisioni difficili ma necessarie a garantire la pubblica incolumità, decisioni che andranno a pesare in modo significativo sulla vita di tutti noi, decisioni che richiedono la necessaria attenzione da parte dei vertici regionali e nazionali, in considerazione della prolungata e insostenibile situazione che la città è costretta a subire ormai da troppo tempo.

Lo rende noto il sindaco Adolfo Villani.