11:03:27 AVERSA. Grave lutto nel mondo della Atletica Leggera Campana. È deceduto il dott. Vittorio Savino medico in servizio all'ospedale di Aversa. Dirigente da 50 anni della Società Atletica Arca Aversa e stella d’Oro al Merito Sportivo.
Il dott. Savino è stato Dirigente della Fidal ricoprendo incarichi di prestigio nel mondo dell’atletica sia nel Comitato Regionale Campano che a livello Nazionale come Consigliere Federale ed Internazionale per i Master. Attualmente ricopriva l'incarico di segretario Fidal Campania.
Un uomo buono, leale, professionista stimato e amato da tutti per il suo carattere e per le sue doti umane.
Sui social tantissime le attestazioni e le testimonianze di stima.
La camera ardente sarà allestita oggi alle ore 13.00 presso la casa Funeraria Ital Funeral Associated sita in Aversa Via Savona n.31.
I funerali si terranno alle 12 di sabato 9 luglio, ad Aversa, nella basilica di San Lorenzo ad Septimum.
Nicola Migliore