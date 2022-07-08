BCC MUTUI 2025
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

11:03:27 AVERSA. Grave lutto nel mondo della Atletica Leggera Campana. È deceduto il dott. Vittorio Savino medico in servizio all'ospedale di Aversa. Dirigente da 50 anni della Società Atletica Arca Aversa e stella d’Oro al Merito Sportivo.

Il dott. Savino è stato Dirigente della Fidal ricoprendo incarichi di prestigio nel mondo dell’atletica sia nel Comitato Regionale Campano che a livello Nazionale come Consigliere Federale ed Internazionale per i Master. Attualmente ricopriva l'incarico di segretario Fidal Campania.

Un uomo buono, leale, professionista stimato e amato da tutti per il suo carattere e per le sue doti umane.

Sui social tantissime le attestazioni e le testimonianze di stima.

La camera ardente sarà allestita oggi alle ore 13.00 presso la casa Funeraria Ital Funeral Associated sita in Aversa Via Savona n.31.

I funerali si terranno alle 12 di sabato 9 luglio, ad Aversa, nella basilica di San Lorenzo ad Septimum.

Nicola Migliore

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:417 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:418 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:870 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next