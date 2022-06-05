mucherino
21:28:34 Spiagge prese d'assalto questo fine settimana. Sembrano tornati i tempi d'oro. Soddisfatti gli operatori del settore e il sindaco Guido Di Leone che ringrazia i turisti che scelgono la nostra località. Esprime ulteriore soddisfazione l'assessore al turismo  Giuseppe Ponticelli anche in vista dei grandi eventi programmati nella località.

Code chilometriche di vetture, sotto il sole cocente, in viaggio per conquistare l’ambito posto negli stabilimenti balneari, che già in settimana si erano garantiti numerose prenotazioni.

Infatti, molti bagnanti, una volta giunti a destinazione, sono rimasti a bocca asciutta: niente da fare, non c’era più un ombrellone e un lettino disponibile, tutto esaurito a Baia Domizia.

Un “successo di pubblico” inaspettato, che ha sorpreso gli stessi gestori degli stabilimenti, increduli dopo anni di “magra” rispetto agli anni in cui la costa domizia era meta preferita dei casertani e napoletani, poi emigrati verso il litorale pontino, in cerca di un mare pulito.

Ad incidere, probabilmente, le notizie confortanti proprio sulla qualità delle acque, frutto di una nuova politica di tutela dei corsi d’acqua e del mare che da oltre quattro anni sta caratterizzando la riviera domiziana, nonché del lavoro svolto dal governo e dalla Regione Campania nel predisporre gli appositi interventi giuridici e strutturali nei settori critici, quali ad esempio quello dei Regi Lagni.

 E, non da meno, dei provvedimenti giudiziari che hanno smantellato la gestione criminale del ciclo integrato delle acque reflue e il controllo sugli impianti di depurazione, che sta sortendo buoni risultati.

Ora si intende centrare un prestigioso traguardo: far sventolare la bandiera blu sulle spiagge domizie.

Gianluca Asciolla

