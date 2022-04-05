14:26:39 In data 04 aprile 2022, come immaginavamo è arrivato, da parte della GLD, Gestione Logistica Depositi S.R.L. il previsto piano per limitare le ricadute occupazione ed economiche derivanti dalla chiusura dello stabilimento di Maddaloni. Interporto Sud Europa – via Ficucella febbraio 2022, nel quale si fa presente alle Istituzione e alle Organizzazioni Sindacali la procedura di salvaguardi de tessuto occupazionale inerente il comparto dell’azienda operante presso il Deposito di Logista di Maddaloni.

Tutto questo ovviamente a causa della VOLONTA’ DI LOGISTA, che distribuisce tabacco e sigarette per conto dei Monopoli di Stato, in tutta Italia, di CHIUDRE il Deposito di Maddaloni e trasferire le attività presso il deposito di Anagni.

Dall’analisi fatta del piano si denota chiaramente quelle che erano le nostre preoccupazioni riguardo i livelli occupazionali, tranne 24 lavoratori che hanno la possibilità di trasferirsi presso il Deposito di Anagni e 3 che restano alle dipendenze della GLD, i restanti 57 dovrebbero trovare ricollocazione tramite agenzie per il lavoro presso il territorio di Caserta; Corsi di Formazione e incentivi economiche per chi vuole risolvere il proprio rapporto di lavoro.

LOGISTA che blaterava la piena occupazione di tutte le maestranze della Società GLD, che svolge attività i Handling nel Deposito per conto della stessa, ha dimostrato esattamente quelle erano e restano le nostre preoccupazioni riguardo ai livelli occupazionali.

Vero che ci sono ancora i confronti, si spera, al MISE, a cui è indirizzato lo stesso piano, ma di fatto quello che temevamo rischia di avverarsi.

Il nostro intendimento di non far chiudere il Deposito di Maddaloni, per cui riteniamo tutt’oggi che non ne sussistono le condizioni da parte di Logista, in considerazione dei floridi utili e fatturati in questi anni, citiamo solo gli utili di oltre 97 milioni di Euro anno 2021/2022 a fronte dei 74 milioni del 2020, danno esattamente l’idea che siamo davanti ad un’azienda che non ha alcuna crisi economica e finanziaria.

La chiusura resta a nostro avviso solo una massimizzazione dei profitti, scaricando sui lavoratori tale obiettivo.

La vicenda è assurda e grave, non è possibile archiviarla così facilmente, soprattutto da parte della Politica locale, Regionale, Nazionale è da tutti i Ministeri Competenti, a cui abbiamo rivolto le nostre note e appelli, affinché si desse un segnale politico a questa multinazionale, che chiude e licenzia di fatto senza motivo e ragione alcuna. Tranne il tentativo fattivo, messo in atto dalla Regione Campania con il Presidente del Consiglio Regionale, l’Assessore la lavoro e all’industria e al Sindaco di Maddaloni, per il resto tutto tace, anche riguardo le interrogazioni parlamentari.

Aldilà del percorso previsto dal piano ricevuto e anche delle ulteriori iniziative sindacali messe in cantiere per denunciare questa vergognosa vertenza lavorativa, chiediamo che sia giunto il momento che tutte le forze politiche Locale, Regionale e Nazionale di ogni schieramento intervengano sull’assurda vicenda della Multinazionale Logista, a cui non può essere consentito di lucrare nel nostro paese e licenziare solo per massimizzare i profitti.

Segreterie Territoriali

Filt Cgil Fit Cisl

Angelo Lustro Pasquale Federico