15:19:09 FALCIANO DEL MASSICO. Operatori di polizia municipale da tutta la regione Campania a confronto sull’infortunistica stradale. Tema di forte interesse per la polizia locale campana. Per la prima volta la regione Campania attraverso la propria scuola di formazione organizza un evento nell’alto casertano.

Corso “Infortunistica stradale e rilievo degli incidenti” della durata di 30 ore: si sta svolgendo nella sede di Falciano del Massico (CE) dal 4 aprile al 11 aprile (le lezioni si tengono dalle 8,30 alle 13,30);

Corso fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Falciano Del Massico guidata da Erasmo Fava e dalla comandante della polizia municipale Laura Lombari in qualità di direttrice del corso. Docenti di spicco come Raoul DE MICHELIS, Comandante del Corpo di Polizia Locale di Cisterna di Latina. Esperto in materia di controllo e falso documentale, Codice della Strada e circolazione dei veicoli stranieri. Collabora con diversi siti web relativi alle materie professionali e Carmine Bucciero comandante della polizia municipale, docente della scuola regionale e autori di molti articoli professionali.

La scuola regionale fa sapere che, per quanto riguarda i corsi in presenza, una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti, in relazione alle dimensioni dell’aula e al rispetto delle norme anti Covid-19, le iscrizioni saranno chiuse e gli allievi saranno ammessi sulla base dell’ordine in cui perverranno le richieste alla Scuola Regionale, esclusivamente da parte dei Comandi di Polizia Locale di appartenenza. Quasi tutti i comandi della regione hanno inviato personale.

