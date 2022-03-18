17:45:01 CASERTA. Si è svolto presso l'hotel Europa di Caserta il corso, in presenza ed on line: 'La Deontologia e l'Ordinamento professionale del Geometra' organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Caserta.

L'incontro ha avuto grande successo ed ha visto la partecipazione di figure di spicco. A fare gli onori di casa ci ha pensato il Presidente dei Geometri di 'Terra di Lavoro' Aniello Della Valle: “Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti qui oggi – ha spiegato il numero uno di Corso Trieste- e i tanti che ci hanno seguito in webinar.

E' un momento importante quello che viviamo oggi. La pandemia ha condizionato l'attività di ognuno di noi, inutile negarlo. Ora, però dobbiamo ripartire nel migliore dei modi nonostante un conflitto in corso, la crisi economica delle famiglie e l'inflazione. Ringrazio il Presidente del Consiglio Nazionale Savoncelli che sta tracciando una nuova strada per noi. L'importanza doverosa data ai colleghi under 35 ci permetterà di avere una categoria più 'green' e di dare speranza per un futuro lavorativo migliore ai giovani che intendono svolgere la nostra professione. Ringrazio, inoltre, il Coordinamento campano che ha saputo convergere su comuni obiettivi. Abbiamo disegnato un sistema diverso di fare categoria rispetto al passato: la facciamo guardandoci negli occhi e analizzando quelle che sono le esigenze delle Pubbliche Amministrazioni e dei nostri iscritti”.

Successivamente la parola è passata al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, Maurizio Savoncelli: “In questo periodo terrbile di pandemia abbiamo proseguito la nostra attività con incontri on line molto partecipati. Ricordo meeting con 20mila geometri collegati contemporaneamente da tutta Italia.

Sono contento di essere tornato a Caserta anche perchè abbiamo suggellato la vicinanza tra il Consiglio Nazionale e l'organizzazione del capoluogo di 'Terra di Lavoro' in un momento in cui dobbiamo serrare le fila e prepararci per la ripartenza che vedrà protagonisti tecnici qualificati come siamo noi. Il Pnrr prevede progettualità e capacità ed i geometri sono in prima fila per avere un ruolo importante. Il 110% Super Bonus ha creato opportunità di lavoro ed ha dato alle aziende la possibilità di assumere. Noi stiamo chiedendo al Governo di rendere strutturale questa misura che, come minimo, dovrà durare 10-15 anni per dare risultati.

Aggiungo un altro tema, la riforma del catasto che andrà in aula il 28 Marzo. Si tratta di una sfida sulla quale ci vogliamo confrontare in sinergia con tutti gli organi dello Stato. Siamo convinti, infatti, che la competenza dei geometri potrà rappresentare un valore aggiunto per questa riforma. Infine, per quanto riguarda l'operato del Collegio dei Geometri di Caserta non possiamo che essere soddisfatti. Sta svolgendo un grande lavoro di qualità, di legame, di crescita e di collaborazione. Ringrazio il Presidente Della Valle per la vicinanza dimostrata al Consiglio Nazionale e per l'attività capillare sul territorio”.

Infine le dichiarazioni del Presidente di Anci Campania e Sindaco di Caserta, avv. Carlo Marino: “Crediamo molto nell'operato dei geometri; non a caso, come Anci, abbiamo firmato un protocollo di intesa per lavorare in sinergia e per mettere insieme le esigenze degli Enti Territoriali con le capacità e le qualità dei collegi dei geometri. Dobbiamo costruire un modello comune che possa far crescere il nostro tessuto sociale ed economico”.