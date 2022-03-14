20:16:33 Alle elezioni del Consiglio Metropolitano di Napoli svoltasi oggi nella sede della Città Metropolitana di piazza Matteotti, hanno votato 1.446 su 1.493 aventi diritto, pari al 96,85%.

I sindaci e i consiglieri dei 92 Comuni della Città Metropolitana sono stati chiamati al voto per eleggere i 24 consiglieri che, insieme al sindaco metropolitano, comporranno il Consiglio Metropolitano di Napoli.

Ecco l’attribuzione dei seggi:

Fratelli d’Italia elegge un consigliere metropolitana con il 3.760 voti;

Forza Italia ne elegge due con 7.201 voti;

Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana, civica del centrosinistra(PD e LeU) con 24.893 ne elegge 7;

Napoli al Centro, civica del Sindaco di Benevento Mastella e del Governatore ligure Toti, ha ottenuto 2.613 voti non eleggendo nessuno;

Grande Napoli con 5.007 voti elegge un solo consigliere;

Napoli Metropolitana, civica del Sindaco di Napoli Manfredi e del centrosinistra, elegge 7 consiglieri con 25.266 voti;

Progresso e Legalità con Catello Maresca con 3.794 voti ne elegge uno;

Comuni Protagonisti uniti per lavoro, ambiente e diritti, civica unitaria delle civiche del Sindaco di Bacoli Della Ragione e dei consiglieri napoletani Bassolino e Clemente, ottiene 1.765 voti con nessun eletto;

Lega con 5.109 voti elegge un consigliere metropolitano;

I territori in Azione di Calenda con 4.127 voti elegge un consigliere metropolitano;

Territori in Movimento, civica del Movimento 5 Stelle, elegge 3 consiglieri avendo ottenuto 10.465 voti.

In serata l'Ufficio Elettorale ha comunicato i risultati ufficiali, consentendo al sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, di procedere alla proclamazione. Dionigi Gaudioso, Ilaria Abagnale, Antonio Caiazzo, Sergio Colella, Felice Sorrentino, Giuseppe Sommese e Rosario Andreozzi sono stati eletti per la lista Napoli Metropolitana, mentre per la lista Progressisti e Riformisti entrano in Consiglio Giuseppe Cirillo, Carmine Lo Sapio, Antonio Sabino, Giuseppe Bencivenga, Marco Del Prete, Luciano Borrelli e Giuseppe Tito. I tre che siederanno a Santa Maria la Nova tra le fila della lista Territori in Movimento sono Salvatore Cioffi, Salvatore Flocco e Salvatore Pezzella, mentre Forza Italia sarà rappresentata da Massimo Pelliccia e Salvatore Guangi. Il consigliere di Fratelli d'Italia è Giuseppe Nocerino, quello di Grande Napoli è Luigi Grimaldi, mentre Vincenzo Cirillo è stato eletto con Progresso e Legalità, Domenico Esposito Alaia con la Lega e Domenico Marrazzo con I Territori in Azione.

“L’ottimo risultato ottenuto dalla lista Grande Napoli nella competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Napoli ha premiato gli sforzi e l’entusiasmo di un gruppo di persone che ha saputo coinvolgere tante realtà del nostro territorio attorno ad un progetto ambizioso: la realizzazione di un incubatore di buona politica per una amministrazione efficiente al servizio dei cittadini. Ringrazio tutti coloro che ci hanno dato fiducia con il voto, consentendo alla nostra lista di far scattare un seggio e di arrivare al quinto posto assoluto, avanti a diverse liste di partiti nazionalmente rappresentati”. E’ il commento di Michela Rostan, Vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera e ispiratrice della lista Grande Napoli.

“Uno straordinario risultato che consacra Forza Italia di gran lunga il primo partito della coalizione di centrodestra con due consiglieri metropolitani eletti”.

Così, all’esito delle elezioni dei componenti della Città Metropolitana di Napoli, il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia, e gli onorevoli Antonio Pentangelo e Fulvio Martusciello, rispettivamente coordinatore provinciale e cittadino di Forza Italia Napoli.

Adesso – aggiungono – mettiamoci al lavoro per rilanciare in maniera sempre più coesa e compatta la coalizione che nell’insieme ha riportato un ottimo risultato”.

“Il lavoro fatto in questi anni sui territori e l’impegno profuso da tutti i nostri consiglieri nei comuni in cui portano la voce dei propri cittadini, ha dato i suoi frutti. L’elezione, in seno al Consiglio della Città Metropolitana di Napoli, dei nostri consiglieri comunali Salvatore Cioffi, Salvatore Flocco e Salvatore Pezzella, con il primo risultato il più votato in assoluto tra i canditati di tutte le forze politiche, ci inorgoglisce particolarmente e ci dà la forza per continuare a lavorare con vigore sempre maggiore”. È la dichiarazione del deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino. “Un segnale importante di compattezza della nostra forza politica, che non si è mai disunita e che continuerà a lavorare a testa bassa all’insegna dell’unità e dell’amore per la propria gente. A ciascuno dei consiglieri neoeletti faccio i miei auguri di buon lavoro, assicurandogli sempre il mio supporto. È facendo rete tutti i livelli istituzionali che possiamo veramente cambiare le sorti di un territorio dalle potenzialità enormi”, conclude il parlamentare.

“L’elezione di tre esponenti del Movimento 5 Stelle al Consiglio della Città Metropolitana è per noi motivo di grande soddisfazione. E mi ha reso particolarmente orgogliosa apprendere che il più votato di Napoli e provincia sia stato il presidente del Consiglio comunale di Pomigliano d’Arco, Salvatore Cioffi, con il quale ho condiviso gran parte del mio percorso politico e di impegno per la mia terra. Ai neoeletti consiglieri metropolitani Salvatore Cioffi, Salvatore Flocco e Salvatore Pezzella faccio il mio in bocca al lupo, certa che sapranno rappresentare al meglio le istanze dei nostri cittadini in un momento delicato, ma al contempo di forte rilancio per Napoli e il suo hinterland.

È importante, per noi, avere una tale rappresentanza del Movimento in Città Metropolitana, in vista dei fondi del Pnrr, con i quali potremo ridisegnare il volto delle nostre città. Grazie ai nostri consiglieri avremo un riferimento fondamentale per collaborare a ogni livello istituzionale e contribuire perché siano investite al meglio le risorse in arrivo”. Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino.