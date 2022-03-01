mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

11:31:42 Air cambia nome, logo e look. Con un lancio sui canali social aziendali è stata presentata la nuova brand identity, che in un percorso di ampliamento dei servizi in ambito regionale si adegua al nuovo corso della società.

In vista della fusione con Eav, che come previsto dall’atto di indirizzo della Regione porterà alla nascita di una impresa regionale ad integrazione verticale, la società di Tpl sveste i panni di azienda provinciale (Air Mobilità) preparandosi a diventare leader per la gestione dei servizi di trasporto su gomma su scala regionale, con il nome di Air Campania.

Cambia, dunque, il raggio di azione della società di trasporto pubblico, che da settembre percorre il doppio dei chilometri (oltre 23 milioni l’anno), coprendo l’intero territorio regionale con una flotta raddoppiata (540 vetture).

E cambia anche il logo. Moderno, pulito e lineare, è stato realizzato dalla società IoMedia. La scelta del nuovo marchio è il frutto di una partecipazione condivisa tra la governance e i dipendenti, ulteriore segnale di apertura e di rinnovamento.

Il logo richiama il simbolo delle indicazioni delle corse di andata e ritorno (A/R). Il colore rosso e l’inclinazione riprendono la fascia trasversale dello stemma della Regione.

Con il nuovo marchio Air Campania si rifà il look. Saranno infatti ridisegnate le divise destinate agli 890 operatori d’esercizio in forza all’azienda. Pronta anche la nuova livrea per l’intera flotta. Già dalla prossima settimana sarà possibile vedere su strada alcuni bus con il nuovo layout.

«Da settembre è partito un processo di rinnovamento che passo dopo passo sta accompagnando l’azienda nel futuro del Tpl. Ci apprestiamo a diventare il principale player del trasporto su gomma in Campania e tra i primi cinque in Italia. La nuova brand identity è il primo passo del nuovo corso di Air Campania. Ma la sfida è sui servizi e dobbiamo continuare ad alzare il livello della qualità», ha dichiarato l’Amministratore Unico, Anthony Acconcia.

 

FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:245 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:286 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:461 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next