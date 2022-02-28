11:47:34CASERTA. Viene confermato dall’USR Campania il Liceo Statale “A. Manzoni”, sotto la dirigenza della Dott. Prof. Adele Vairo, si conferma Centro Territoriale di Supporto (CTS) ai 7 CTI - Centri Territoriali per le Nuove Tecnologie nella Didattica per l'inclusione - della provincia di Caserta.

Da diversi anni, in qualità di CTS e Scuola Polo per l’Inclusione, il Liceo “Manzoni” coordina le proprie attività con gli Enti Locali, quali Province, Comuni, Servizi Sanitari, Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, Centri di ricerca.

Nel rispetto delle strategie generali definite a livello di Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, diffonde le conoscenze riguardanti il mondo della disabilità, dello svantaggio, dei temi inclusivi e dei Bisogni Educativi Speciali, fornendo indicazioni sugli strumenti e le tecnologie da utilizzare in ambito scolastico.

La finalità del CTS è quella di formare ed affiancare gli insegnanti e di diffondere best practises. Animata da questo intento l’attivazione di corsi di formazione di alto profilo sia per i contenuti che per la metodologia e per l’expertise dei formatori. Nell’àmbito dei corsi di formazione – erogati sia in loco, che in modalità blendeed o in modalità online con lezioni in sincrono – si ricorda, ad esempio, l’evento Sport ed Inclusione (svoltosi nell’Aula Magno del Liceo “Manzoni” ed in live streaming sulla pagina Facebook Campus Campus il 23 aprile 2021), che – forte di importanti patrocini ed animato dalla testimonianza di ospiti d’eccezione – ha riscosso un grande successo sul territorio.

Ricchissima, anche quest’anno, la proposta di corsi di formazione, destinata a tutti i docenti di ogni ordine e grado dell’àmbito territoriale CE07, sui temi dell’Inclusione. Tra le azioni più significative, portate avanti quotidianamente lo sportello per l'autismo, l’acquisto e la distribuzione presso le scuole di ausili didattici per alunni con Bes.

Il Liceo “Manzoni” – guidato dal Team interno CTS, costuito dalle Proff. F. Abbate, C. Pirozzi, A. G. Tavarello – si conferma, dunque, come sparring partner e capofila di rete di scuole, capace di proporsi CTS operativo e co-progettato, capace di essere traino e paradigma per il territorio tutto.