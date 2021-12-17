14:47:38 Un emendamento di natura tecnica finalizzato all’internalizzazione di tutti i lavoratori interinali del Servizio Sanitario regionale della Campania: è quello che i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro hanno depositato prevedendo una modifica al Titolo II della Legge di Stabilità regionale.

“Questa Finanziaria – ha spiegato il capogruppo Zinzi - può essere l’occasione per dare finalmente dignità e valore ai tanti precari della Sanità. Dopo aver contribuito per anni a garantire i livelli essenziali ed essere stati fondamentali nella lotta alla pandemia stanno per essere cacciati via senza neanche tanti giri di parole.

E’ il caso ad esempio dei lavoratori interinali dell’Aorn Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta che, benché abbiano maturato tutti i requisiti necessari alla stabilizzazione, per un’incomprensibile scelta regionale reiterata dalla direzione aziendale saranno mandati a casa il 31 dicembre 2021”.