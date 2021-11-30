catone kona
18:00:33 CASERTA. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, noi dei Giovani Democratici di Caserta abbiamo deciso di scendere in campo con una proposta già presentata e accolta in molti comuni italiani: l'inserimento del numero antiviolenza e antistalking 1522 sugli scontrini fiscali degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale.

Il 1522 è il numero nazionale gratuito di pubblica utilità attivato nel 2006 dal Ministero per le Pari Opportunità, allo scopo di fornire una prima risposta ai bisogni delle donne vittime di violenza, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati e garantendo alle vittime l'assoluto anonimato.

A marzo 2021, numerose ricerche condotte in ambito sociale riportavano un aumento del 70% dei casi di violenza domestica, come conseguenza delle chiusure imposte dall'emergenza Covid. La Conferenza Toscana delle Donne Democratiche (tra i primi promotori dell'iniziativa) riportava che 'il restare a casa ha assunto per alcune donne i connotati del pericolo, ma anche il significato del ritorno all'esclusione dalla vita economica del paese e, di conseguenza, anche dalla loro libertà di scegliere di uscire da situazioni di violenza'. 

I dispositivi di intervento e protezione già esistenti, come la rete dei centri antiviolenza, sono rimasti quasi del tutto silenti nella prima fase del lockdown, a causa delle difficoltà oggettive delle donne bisognose di aiuto di contattarli.

Alla luce di quanto detto, assume un ruolo di primaria importanza il numero di emergenza, dal momento che garantisce un supporto accessibile e immediato ad ogni donna vittima di abusi.

Per questo noi dei Giovani Democratici chiediamo l'introduzione della dicitura 'Se sei vittima di violenza o stalking chiama il 1522' e che il comune si attivi presso le associazioni di categoria del territorio per favorire l'adesione a questa campagna.

Lo dichiara il segretario Michele Cozzolino.

