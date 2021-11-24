17:32:07 CASERTA. Durante la mattinata si è svolta una conferenza stampa per presentare l’evento “Terra di Lavoro Wines”, a cui prenderà parte una folta schiera di produttori di vini casertani.

La provincia di Caserta ha sempre vantato un’ampia nicchia di produttori vinicoli; nonostante ciò, questo mercato fatica a crescere a causa della loro scarsa popolarità. È proprio a questa indecorosa situazione che Cesare Avenia, presidente del Consorzio Vitica, vuole porre rimedio: dalla volontà di riscattare le denominazioni del territorio nasce “Terra di Lavoro Wines”, evento che si pone l’obiettivo di riunire e pubblicizzare i vini casertani.

L’iniziativa, che durerà tre giorni e che si svolgerà al Belvedere di San Leucio, inizierà sabato 4 dicembre alle 10:30 con un convegno dal titolo “Il valore delle denominazioni di origine nei processi di sviluppo territoriale della provincia di Caserta: nuove prospettive”; interverranno Carlo Marino, sindaco di Caserta, Tommaso De Simone, presidente della Camera di Commercio, Salvatore Schiavone, direttore ICQRF Italia Meridionale, Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc ed Equalitas, Riccardo Vecchio, docente presso il dipartimento di Scienze Agricole dell’Università “Federico II” di Napoli, Nicola Matarazzo, coordinatore dei Consorzi di Tutela dei Vini della Campania, Cesare Avenia, presidente del Consorzio Vitica, e infine Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania. Gli interventi saranno coordinati da Luciano Pignataro.

Alle 15 inizierà un WineTasting, ovvero una tavola rotonda di degustazioni al buio, dedicato all’Asprinio di Aversa e Galluccio e all’Ig Roccamonfina; allo stesso tempo si darà il via al WineDay, ovvero alla sezione dell’evento in cui il pubblico potrà assaggiare gratuitamente i vini di tutte le denominazioni tutelate dal Consorzio Vitica. Alle 18 comincerà la prima Masterclass, ovvero una presentazione a numero limitato e a pagamento dei vini selezionati durante il WineTasting.

Alle 11 di domenica 5 dicembre avrà luogo il WineTasting dedicato a Falerno del Massico e Terre del Volturno e il WineDay, mentre alle 18 inizierà la seconda Masterclass; lunedì 6 dicembre la manifestazione si concluderà con il WineTour, ovvero un tour enologico delle denominazioni casertane. “L’evento vedrà impegnate tante cantine” dichiara all’inizio della conferenza stampa Antonella Amodio, collaboratrice della Guida Essenziale ai Vini d’Italia, “ci saranno tanti vini, seminari e degustazioni, saranno presenti critici e appassionati e io stessa farò parte della commissione di degustazione. Sarà un evento straordinario, nulla di simile si è mai verificato in Terra di Lavoro e a Caserta.”

“Saranno gli Stati Generali del vino casertano”, continua Cesare Avenia, presidente del Consorzio Vitica, “e ci saranno più di 120 vini in degustazione e 49 aziende partecipanti. Abbiamo organizzato questo evento per avvicinare la popolazione casertana ai vini locali, in modo che anche i ristoratori possano integrare questi prodotti nelle proprie carte dei vini. Questa iniziativa fa parte di Campania Wine, un programma unico di manifestazioni a tema vinicolo coordinato da cinque consorzi che partirà all’inizio di dicembre e terminerà il 7 dello stesso mese. Parteciperanno alle degustazioni di Terra di Lavoro Wines i produttori vinicoli stessi e l’Associazione Italiana Sommelier, grazie al delegato Pietro Iadicicco. Ringrazio infine anche la Work in Progress Communication di Vincenzo Moriello, partner fondamentale per questo evento, e Filomena Russo, preside dell’Istituto Tecnico Marconi di Vairano, che metterà a disposizione i ragazzi per un servizio di accoglienza”.

Fabio Cecere