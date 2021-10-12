Banner-MutuaBccSpettacolo
18:52:28 CASERTA. “Il mio primo atto amministrativo sarà la revoca del biodigestore. Con noi non verrà ospitato né a Ponteselice né in nessuno luogo cittadino.

Oggi Marino ha detto una clamorosa bugia. Afferma di voler cambiare la localizzazione del biodigestore a Ponteselice quando da poche ore ha firmato un nuovo atto, inviato alla Regione Campania, in cui conferma l’iter per l’impianto e paga i costi dell’istruttoria.

Vi pare una cosa possibile? Non voglio fare una cosa, ma intanto la faccio e mi espongo pure a rischio giudiziario. Le parole se le porta il vento, quello che contano sono gli atti. E gli atti dicono che Marino obbedisce alla volontà del Presidente De Luca, però nel frattempo getta fumo negli occhi dei casertani, a cominciare da quelli del quartiere Acquaviva. È solo la strategia disperata di chi sa che sta per perdere le elezioni.”

 Così il candidato sindaco del centrodestra a Caserta, Gianpiero Zinzi.

