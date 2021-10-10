Banner-MutuaBccSpettacolo
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

16:31:37 CASERTA. “Il primo atto che adotterò quando sarò sindaco di Caserta sarà quello di firmare la richiesta di revoca della disponibilità del Comune ad ospitare il biodigestore nella zona di Ponteselice”.

Lo ha affermato il candidato del centrodestra Gianpiero Zinzi nel corso della sua ultima diretta sui social in vista del ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

“Quando il sindaco Marino dice che è disponibile a delocalizzarlo altrove è una bugia mondiale. In Regione Campania non c’è alcuna traccia di questa nuova posizione annunciata dal sindaco. Anzi, ho notizia e spero di essere smentito, che il dirigente Natale stia bloccando l’avvio della gara per i lavori per farla partire subito dopo le elezioni.

E’ bene che chi ha fatto campagna elettorale, come me, affermando di non volere il biodigestore a Ponteselice lo sappia. Chi sceglie il sindaco uscente, voterà per realizzare il biodigestore a Caserta. Chi, invece, è contro l’individuazione a 800 metri dalla Reggia non può far altro che votare per la nostra coalizione. Il quartiere Acquaviva con noi tornerà una priorità, non una discarica come vogliono Marino e De Luca”.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Ottobre 2025
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Pasqual…

30-09-2025 Hits:360 L'angolo delle Dediche La Redazione

Buon compleanno.

Read more

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:741 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:710 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next