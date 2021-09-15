12:53:36 CASAPULLA. Portare la psicologia tra la gente: è questo l'obiettivo di Elpidio Cecere, giovane psicologo originario di Casapulla, che negli ultimi anni grazie alla sua attività si è fatto conoscere in tutto il territorio regionale. Non a caso, il prossimo 19 settembre, aprirà un nuovo centro di psicologia e psicoterapia in via Benedetto Croce ad Afragola in provincia di Napoli.

La coordinatrice del Tce - Therapy Center Afragola sarà la dottoressa Grazia Munciguerra. «Il mio obiettivo principale - afferma Cecere - è portare la psicologia tra la gente. Proprio da questo principio nasce l'idea di aprire centri specializzati in diverse zone della provincia di Caserta e della regione Campania.

Ho voglia di aiutare le persone che hanno difficoltà, ho voglia di coinvolgere i colleghi e sfatare il tabù secondo il quale la psicologia che è per pazzi. La psicologia è per tutti. Noi ci siamo per gli altri, io voglio esserci per gli altri».