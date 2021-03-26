Banner-MutuaBccSpettacolo
13:42:04 Questa mattina ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, col voto di 105/110, presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il giovanissimo Pietro Marotta, figlio del noto avvocato amministrativista Pasquale Marotta, discutendo la tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “Natura e limiti del potere amministrativo di prevenzione antimafia” – relatore il Ch.mo Prof. Guido Clemente di San Luca. 

Al neo dottore, che entrerà a far parte dello studio di famiglia, la redazione formula i migliori auguri.

