20:00:02 CASERTA. Sono finalmente terminate le operazioni di scrutinio delle regionali: come annunciato il più votato di tutti è stato Giovanni Zannini con oltre 21mila preferenze nella lista De Luca Presidente.
Si ferma a 20mila Gennaro Oliviero nel Pd che conquista la sua quarta elezione.
Eletto per la quarta volta anche l’azzurro Massimo Grimaldi con oltre 8500 preferenze.
8800 i voti raccolti dalla new entry Vincenzo Santangelo con Italia Viva.
Da sottolineare gli oltre undicimila voti di Sonia Palmeri con De Luca Presidente e i 18mila di Stefano Graziano con il Pd che, però, non sono valsi il seggio.
Lista per lista tutti i voti ufficiali dei candidati:
DE LUCA VINCENZO 269.406 66,04
PARTITO DEMOCRATICO 65.773 17,20 1
OLIVIERO GENNARO 20.143
GRAZIANO STEFANO 17.763
ESPOSITO LUCIA 7.584
SCHIAVONE MASSIMO 6.918
SADUTTO ANNAMARIA 5.833
D'ANDREA ANTONELLA 4.272
MARTINO GERARDINA 4.058
MOLINARI LUCIO 514
DE LUCA PRESIDENTE 56.881 14,87 1
ZANNINI GIOVANNI 21.325
PALMERI SONIA DETTA PALMIERI 11.020
TURCO FEDERICA 3.568
RAZZANO GIUSEPPE DETTO PEPPE 2.670
FERRIERO ANNAMARIA 2.512
ZACCARIELLO ORLANDO 1.950
CORSALE ROBERTO 1.512
SORVILLO GIOVANNI 1.252
ITALIA VIVA 34.688 9,07 1
SANTANGELO VINCENZO 8.800
SMARRAZZO PIETRO 6.639
TELESE GIUSEPPE 5.032
MARTINO LUIGIA 4.327
FECONDO FILIPPO 3.802
ZAGARIA RAFFAELLA 3.572
ANTONUCCI PASQUALE 3.410
DE GIROLAMO BERNARDA 1.879
NOI CAMPANI 31.220 8,16 1
IODICE MARIA LUIGIA 6.692
STELLATO AGOSTINO 6.594
DE CRISTOFARO ORLANDO 6.017
SAGLIANO CATERINA DETTA CATIA 5.856
TROVATO FRANCESCA DETTA LILIANA 2.994
SANTILLO GIANLUIGI 2.634
GUIDA DAVIDE 2.060
GRIFFO FORTUNATO 1.442
CAMPANIA LIBERA 18.435 4,82 0
PAGANO NAZZARO DETTO RANY 3.470
CUSANO ROBERTO 3.002
ROMA LUIGI 2.870
RAUCCI CARLO 2.347
D'ALOIA ANTONELLA 2.244
PIATTO GABRIELE 2.065
PETRELLA CONCETTA ANASTASIA 1.627
SUPPA MICHAELA 1.007
CENTRO DEMOCRATICO 16.835 4,40 0
BONACCI ANTONIO 3.842
FAVA GIOVANNI ERASMO 2.851
GOLINO MASSIMO 2.313
RICCIO GIUSEPPE DETTO PINO 2.184
SAGLIOCCO BIAGIO DETTO AVV. BIAGIO 1.488
IPPOLITO MONICA 1.035
LEMBO MARIA ROSARIA 447
RAZZINO ROSA 440
LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI 7.776 2,03 0
LANDINO ANIELLO 72
SANNINO GIUSEPPE 54
RICCI BARBARA 50
D'ANTONIO RAFFAELLA 34
MARRAZZO ROSA 31
FUSCO ANTONELLA 27
RUSSO PASQUALE 19
MEDUGNO VINCENZO 4
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 3.554 0,93 0
IANNUCCI GIANLUCA 1.018
DI PUORTO FRANCESCO 942
BORRELLI BALDASSARRE 583
DI DONATO MARIA PIA 296
OLIVA VINCENZO 228
FIORILLO ANNA 183
PINELLI ANNA 107
GAGLIONE GAIA 17
FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 3.248 0,85 0
NOCCHETTI GENNARO DETTO GEO 746
LEO LUIGI DETTO GINO 470
MAROTTI CARLO 354
LIMMATOLA LUISA 225
PACIELLO DELIA DETTA DELIETTA 34
DE CRISTOFARO MARIA GRAZIA 25
ZITO VINCENZO 24
ARENA ROBERTO 6
EUROPA V - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 3.219 0,84 0
MARTONE RITA 516
REGA BENIAMINO 441
GRAVANTE PASQUALE 263
ROMANO GIOVANNI 227
HALILI IRMA 141
GENTILE FABIO 90
JEBUNI BENJAMIN MENSAH 88
CANNALONGA CLAUDIA 52
+CAMPANIA IN EUROPA 2.292 0,60 0
GRANATELLO LUCIA 392
ILIO MARIA 219
DE LUCIA ROSA DETTA ROSANNA 157
AIELLO SILVIO 45
GAMBARDELLA BRUNO 32
SACCO BERNARDO 25
SENATORE ALESSANDRA 22
CAPALDO PASQUALE 10
DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA 2.148 0,56 0
FUSCIELLO ROBERTO 685
MUNNO CARMINE 243
ABBATE SIMONA 158
VASTANTE ROSSELLA 153
GRAZIANO ANTONIO 151
GALEONE EMILIA GIUSEPPINA 74
SCIALDONE CAROLINA 61
ANGELI GIUSEPPE 9
PER LE PERSONE E LA COMUNITA' 2.123 0,56 0
DONELLI RAFFAELE SALVATORE 695
D'AMBROSIO UMBERTO 334
CIMMINO MELANIA 252
RICCI MICHELE 232
IRACE GIUSEPPE DETTO PEPPE 159
PACIELLO PASQUALE 131
PELLEGRINO CARMEN 130
DI GENNARO MARIA GRAZIA DETTA GRAZIA 88
PRI - LEGA PER L'ITALIA 1.309 0,34 0
GADOLA ARNALDO 458
DI PAOLO ADELMO 360
MEROLA MARIANGELA 264
PERGAMO LUIGI 71
TESSITORE MARIA 29
CARUSONE ANTONIETTA 28
SIMEONE VALERIA 23
MANGANIELLO DOMENICO 14
DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 1.121 0,29 0
GADOLA ARNALDO 458
DI PAOLO ADELMO 360
MEROLA MARIANGELA 264
PERGAMO LUIGI 71
TESSITORE MARIA 29
CARUSONE ANTONIETTA 28
SIMEONE VALERIA 23
MANGANIELLO DOMENICO 14
CALDORO STEFANO 91.537 22,44
LEGA SALVINI CAMPANIA 35.640 9,32 1
ZINZI GIANPIERO 15.825
PICCERILLO ANTONELLA DETTA PICCIRILLO 4.176
VIRGILIO NICOLINA DETTA NICLA 3.926
DEL BASSO CARMELA 3.668
MARTUCCI MICHELE 1.622
VISONE MICHELA 1.584
PAOLINO FRANCESCO 1.297
LUISE ANTONIO 857
FRATELLI D'ITALIA 27.672 7,24 1
PISCITELLI ALFONSO 5.785
CANGIANO GEROLAMO DETTO GIMMI 5.039
MARINIELLO GIUSEPPE DETTO PEPPE 3.190
OLIVA ALFONSO 2.967
SANTILLO MARIA GABRIELLA 2.730
RUSSO CARMELA DETTA CARMEN 2.516
DE ROSA DAMIANO 1.435
CERULLO LUCIA 809
FORZA ITALIA 20.651 5,40 1
GRIMALDI MASSIMO 8.517
FORTE AMELIA 4.517
MARINO MARIA 2.233
PERFETTO LUIGI 1.465
NACCA SILVESTRO 1.285
COLELLA ITALIA CHIARA 1.186
DE ROSA GERARDO 881
TAMBURRO GIUSEPPE 816
UNIONE DI CENTRO 4.623 1,21 0
FATIGATI LUCIANO 893
POMPOSO NICOLETTA 529
COBIANCHI LUIGI 508
CUCCO MARIA DANIELA 270
BARBA DAVIDE 185
DI TELLA GIUSEPPE EMILIO 166
PAGLIARO EMILIO 155
SERAO STEFANIA 91
IDENTITÀ M. MACROREGIONE SUD 420 0,11 0
BUOMPANE ANGELICA 19
NUZZO GIUSEPPE 6
PINTO DANIELA DETTA IAHELA 6
POSTORIVO ANTONIO 6
PINELLI CIRO 4
MARCHESE GIUSEPPE 4
BALZAMO MARIA 3
BIANCO DOMENICO 3
ADC - ALLEANZA DI CENTRO 244 0,06
ESPOSITO ANGELA PALMA 20
MAZZACANE ANTONIO 20
DADDIO RAFFAELE 5
CARUSO FELICE 4
ESPOSITO SALVATORE 3
ROMANO ALBA 2
MARTUSCELLI DONATELLA 2
GALLOTTA RAFFAELE DETTO LETTO 0
CIARAMBINO VALERIA 39.126 9,59
MOVIMENTO 5 STELLE 36.328 9,50 1
AVERSANO SALVATORE 3.078
GUERRIERO PASQUALE 2.414
CARBISIERO ANTONIO 2.238
BOVE ALESSANDRA 2.148
VIGLIONE VINCENZO 2.023
COSTANZO BENEDETTA 1.773
NARDELLI ASSUNTA DETTA TINA 834
SICILIANO EDUARDO 569
GRANATO GIULIANO 3.627 0,89
POTERE AL POPOLO! 2.752 0,72 0
RASCATO ERNESTO 377
KABLI FATIMA 106
SCHETTINO FRANCESCO 101
TINTO ANTONIO MARIANO 90
FRATE MICHELA 86
CASTELLANO CLAUDIA 41
OLIVA MICHELE 40
ALBRIZIO IOLANDA 22
SALTALAMACCHIA LUCA 3.548 0,87
TERRA 3.223 0,84 0
DI AGRESTI GIANLUCA 732
VALLEFUOCO GIUSEPPINA 327
GIORDANO VINCENZO 314
TONZIELLO STEFANIA 267
MARTONE LINO 201
FANELLI STEFANIA 125
FRETTA MICHELA 71
IOVINE ANTONIO 63
CIRILLO GIUSEPPE DETTO DR. SEDUCTION 489 0,12
PARTITO DELLE BUONE MANIERE 288 0,08 0
SAPONE GIOVANNI 14
CIOMMIENTO MARIA LUISA 5
RACIUOPPOLO MARTA 4
PICOZZI SERGIO 3
ANGRISANO SERGIO 192 0,05
Nessuna lista collegata a ANGRISANO SERGIO 0
Candidati Presidente 407.925 8
Liste circoscrizionali 382.463
Elettori: 773.323 | Votanti: 444.894 (57,53%) Schede nulle: 14.695 Schede bianche: 22.114 Schede contestate: 160