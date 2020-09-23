Banner-MutuaBccSpettacolo
20:00:02 CASERTA. Sono finalmente terminate le operazioni di scrutinio delle regionali: come annunciato il più votato di tutti è stato Giovanni Zannini con oltre 21mila preferenze nella lista De Luca Presidente.

Si ferma a 20mila Gennaro Oliviero nel Pd che conquista la sua quarta elezione.

Eletto per la quarta volta anche l’azzurro Massimo Grimaldi con oltre 8500 preferenze.

8800 i voti raccolti dalla new entry Vincenzo Santangelo con Italia Viva.

Da sottolineare gli oltre undicimila voti di Sonia Palmeri con De Luca Presidente e i 18mila di Stefano Graziano con il Pd che, però, non sono valsi il seggio.

Lista per lista tutti i voti ufficiali dei candidati:

DE LUCA VINCENZO            269.406 66,04     

PARTITO DEMOCRATICO 65.773    17,20      1

OLIVIERO GENNARO         20.143   

GRAZIANO STEFANO          17.763   

ESPOSITO LUCIA 7.584     

SCHIAVONE MASSIMO     6.918     

SADUTTO ANNAMARIA     5.833     

D'ANDREA ANTONELLA      4.272     

MARTINO GERARDINA       4.058     

MOLINARI LUCIO                  514         

DE LUCA PRESIDENTE        56.881    14,87      1

ZANNINI GIOVANNI          21.325   

PALMERI SONIA DETTA PALMIERI  11.020   

TURCO FEDERICA                  3.568     

RAZZANO GIUSEPPE DETTO PEPPE                  2.670     

FERRIERO ANNAMARIA     2.512     

ZACCARIELLO ORLANDO    1.950     

CORSALE ROBERTO              1.512     

SORVILLO GIOVANNI          1.252     

ITALIA VIVA          34.688    9,07         1

SANTANGELO VINCENZO                  8.800     

SMARRAZZO PIETRO          6.639     

TELESE GIUSEPPE                 5.032     

MARTINO LUIGIA                 4.327     

FECONDO FILIPPO               3.802     

ZAGARIA RAFFAELLA          3.572     

ANTONUCCI PASQUALE     3.410     

DE GIROLAMO BERNARDA                 1.879

NOI CAMPANI     31.220    8,16         1

IODICE MARIA LUIGIA       6.692     

STELLATO AGOSTINO         6.594     

DE CRISTOFARO ORLANDO                6.017     

SAGLIANO CATERINA DETTA CATIA                 5.856     

TROVATO FRANCESCA DETTA LILIANA           2.994     

SANTILLO GIANLUIGI          2.634     

GUIDA DAVIDE     2.060     

GRIFFO FORTUNATO          1.442

CAMPANIA LIBERA             18.435    4,82         0

PAGANO NAZZARO DETTO RANY    3.470

CUSANO ROBERTO               3.002

ROMA LUIGI          2.870

RAUCCI CARLO      2.347

D'ALOIA ANTONELLA          2.244

PIATTO GABRIELE                 2.065

PETRELLA CONCETTA ANASTASIA   1.627

SUPPA MICHAELA                1.007

CENTRO DEMOCRATICO  16.835    4,40         0

BONACCI ANTONIO                               3.842

FAVA GIOVANNI ERASMO                 2.851

GOLINO MASSIMO             2.313

RICCIO GIUSEPPE DETTO PINO         2.184

SAGLIOCCO BIAGIO DETTO AVV. BIAGIO     1.488

IPPOLITO MONICA              1.035

LEMBO MARIA ROSARIA   447

RAZZINO ROSA    440

LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI              7.776      2,03         0

LANDINO ANIELLO               72

SANNINO GIUSEPPE            54

RICCI BARBARA     50

D'ANTONIO RAFFAELLA     34

MARRAZZO ROSA                31

FUSCO ANTONELLA             27

RUSSO PASQUALE                19

MEDUGNO VINCENZO        4

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO     3.554      0,93         0

IANNUCCI GIANLUCA           1.018

DI PUORTO FRANCESCO    942

BORRELLI BALDASSARRE    583

DI DONATO MARIA PIA     296

OLIVA VINCENZO                 228

FIORILLO ANNA   183

PINELLI ANNA       107

GAGLIONE GAIA  17

FARE DEMOCRATICO - POPOLARI 3.248      0,85         0

NOCCHETTI GENNARO DETTO GEO                  746

LEO LUIGI DETTO GINO      470

MAROTTI CARLO                  354

LIMMATOLA LUISA             225

PACIELLO DELIA DETTA DELIETTA   34

DE CRISTOFARO MARIA GRAZIA     25

ZITO VINCENZO   24

ARENA ROBERTO                  6

EUROPA V - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE             3.219      0,84         0

MARTONE RITA   516

REGA BENIAMINO                441

GRAVANTE PASQUALE       263

ROMANO GIOVANNI          227

HALILI IRMA          141

GENTILE FABIO    90

JEBUNI BENJAMIN MENSAH              88

CANNALONGA CLAUDIA     52

+CAMPANIA IN EUROPA  2.292      0,60         0

GRANATELLO LUCIA             392

ILIO MARIA           219

DE LUCIA ROSA DETTA ROSANNA   157

AIELLO SILVIO      45

GAMBARDELLA BRUNO      32

SACCO BERNARDO               25

SENATORE ALESSANDRA   22

CAPALDO PASQUALE          10

DAVVERO - PARTITO ANIMALISTA                 2.148      0,56         0

FUSCIELLO ROBERTO          685

MUNNO CARMINE               243

ABBATE SIMONA                  158

VASTANTE ROSSELLA         153

GRAZIANO ANTONIO          151

GALEONE EMILIA GIUSEPPINA         74

SCIALDONE CAROLINA       61

ANGELI GIUSEPPE                 9

PER LE PERSONE E LA COMUNITA'                 2.123      0,56         0

DONELLI RAFFAELE SALVATORE      695

D'AMBROSIO UMBERTO   334

CIMMINO MELANIA           252

RICCI MICHELE     232

IRACE GIUSEPPE DETTO PEPPE         159

PACIELLO PASQUALE          131

PELLEGRINO CARMEN         130

DI GENNARO MARIA GRAZIA DETTA GRAZIA                88

PRI - LEGA PER L'ITALIA     1.309      0,34         0

GADOLA ARNALDO              458

DI PAOLO ADELMO             360

MEROLA MARIANGELA      264

PERGAMO LUIGI  71

TESSITORE MARIA               29

CARUSONE ANTONIETTA  28

SIMEONE VALERIA              23

MANGANIELLO DOMENICO              14

DEMOCRATICI E PROGRESSISTI     1.121      0,29         0

GADOLA ARNALDO              458

DI PAOLO ADELMO             360

MEROLA MARIANGELA      264

PERGAMO LUIGI  71

TESSITORE MARIA               29

CARUSONE ANTONIETTA  28

SIMEONE VALERIA              23

MANGANIELLO DOMENICO              14

CALDORO STEFANO           91.537    22,44     

LEGA SALVINI CAMPANIA                 35.640    9,32         1

ZINZI GIANPIERO                15.825   

PICCERILLO ANTONELLA DETTA PICCIRILLO  4.176     

VIRGILIO NICOLINA DETTA NICLA   3.926     

DEL BASSO CARMELA         3.668     

MARTUCCI MICHELE           1.622     

VISONE MICHELA                 1.584     

PAOLINO FRANCESCO        1.297     

LUISE ANTONIO   857

FRATELLI D'ITALIA               27.672    7,24         1

PISCITELLI ALFONSO           5.785     

CANGIANO GEROLAMO DETTO GIMMI         5.039     

MARINIELLO GIUSEPPE DETTO PEPPE            3.190     

OLIVA ALFONSO 2.967     

SANTILLO MARIA GABRIELLA            2.730     

RUSSO CARMELA DETTA CARMEN  2.516     

DE ROSA DAMIANO            1.435     

CERULLO LUCIA    809

FORZA ITALIA      20.651    5,40         1

GRIMALDI MASSIMO         8.517     

FORTE AMELIA    4.517     

MARINO MARIA  2.233     

PERFETTO LUIGI  1.465     

NACCA SILVESTRO               1.285     

COLELLA ITALIA CHIARA    1.186     

DE ROSA GERARDO              881         

TAMBURRO GIUSEPPE        816         

UNIONE DI CENTRO           4.623      1,21         0

FATIGATI LUCIANO              893

POMPOSO NICOLETTA      529

COBIANCHI LUIGI                  508

CUCCO MARIA DANIELA    270

BARBA DAVIDE     185

DI TELLA GIUSEPPE EMILIO               166

PAGLIARO EMILIO               155

SERAO STEFANIA                 91

IDENTITÀ M. MACROREGIONE SUD              420          0,11         0

BUOMPANE ANGELICA       19

NUZZO GIUSEPPE                 6

PINTO DANIELA DETTA IAHELA        6

POSTORIVO ANTONIO       6

PINELLI CIRO         4

MARCHESE GIUSEPPE         4

BALZAMO MARIA                3

BIANCO DOMENICO            3

ADC - ALLEANZA DI CENTRO             244          0,06

ESPOSITO ANGELA PALMA                20

MAZZACANE ANTONIO     20

DADDIO RAFFAELE              5

CARUSO FELICE    4

ESPOSITO SALVATORE      3

ROMANO ALBA    2

MARTUSCELLI DONATELLA                2

GALLOTTA RAFFAELE DETTO LETTO                0

CIARAMBINO VALERIA     39.126    9,59        

MOVIMENTO 5 STELLE     36.328    9,50         1

AVERSANO SALVATORE   3.078     

GUERRIERO PASQUALE      2.414     

CARBISIERO ANTONIO       2.238     

BOVE ALESSANDRA             2.148     

VIGLIONE VINCENZO          2.023     

COSTANZO BENEDETTA     1.773     

NARDELLI ASSUNTA DETTA TINA     834         

SICILIANO EDUARDO          569

GRANATO GIULIANO         3.627      0,89        

POTERE AL POPOLO!           2.752      0,72         0

RASCATO ERNESTO             377

KABLI FATIMA      106

SCHETTINO FRANCESCO    101

TINTO ANTONIO MARIANO              90

FRATE MICHELA  86

CASTELLANO CLAUDIA       41

OLIVA MICHELE   40

ALBRIZIO IOLANDA              22

SALTALAMACCHIA LUCA   3.548      0,87        

TERRA     3.223      0,84         0

DI AGRESTI GIANLUCA        732

VALLEFUOCO GIUSEPPINA                 327

GIORDANO VINCENZO       314

TONZIELLO STEFANIA        267

MARTONE LINO   201

FANELLI STEFANIA               125

FRETTA MICHELA                 71

IOVINE ANTONIO                 63

CIRILLO GIUSEPPE DETTO DR. SEDUCTION                  489          0,12        

PARTITO DELLE BUONE MANIERE   288          0,08         0              

SAPONE GIOVANNI             14

CIOMMIENTO MARIA LUISA            5

RACIUOPPOLO MARTA      4

PICOZZI SERGIO  3

ANGRISANO SERGIO         192          0,05        

Nessuna lista collegata a ANGRISANO SERGIO                                                 0

 

Candidati Presidente            407.925                   8

Liste circoscrizionali               382.463

Elettori: 773.323 | Votanti: 444.894 (57,53%) Schede nulle: 14.695 Schede bianche: 22.114 Schede contestate: 160 

