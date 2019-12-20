15:57:16 La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica arancione valevole a partire dalla mezzanotte e per l'intera giornata di domani, sabato 21 dicembre.
Si prevedono "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità.
Venti temporaneamente forti da ovest-sud-ovest con locali raffiche nei temporali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte".
La Protezione civile regionale sottolinea "il rischio di dissesto idrogeologico diffuso" e non esclude proroghe dell'allerta oltre la mezzanotte di domani.