21:37:23 La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica da temporali Gialla sull'intero territorio regionale a partire dalle 12 di domani mattina e fino alle 9 di sabato.

Si prevedono: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense.

Venti forti occidentali, con possibili raffiche nei temporali, tendenti a molto forti nord-occidentali.

 Mare agitato o localmente molto agitato, soprattutto lungo le coste esposte.

"Le precipitazioni - informa la Protezione civile della Regione Campania - sono caratterizzate da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno in attenuazione dalla serata di domani".

 Tra gli scenari possibili di impatto al suolo, la Protezione civile regionale indica: "danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi".

"Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno".

 

