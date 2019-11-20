Banner-MutuaBccSpettacolo
16:53:13 Campania dove il vino è leggenda: è stato pubblicato il catalogo 2020 con le migliori etichette della nostra Regione.

Si tratta di una guida dettagliata in cui ha trovato spazio il top della produzione campana. Caserta ha trovato una spazio rilevante con diverse aziende selezionate dagli esperti della Regione Campania.

Ecco l’elenco completo dei migliori vini campani (in grassetto le aziende casertane):

A.A. CANTINE ROMANO NICOLA di ROMANO AMERINO VIA ARIANIELLO, 14 Lapio Avellino

A.C.V. CANTINE CIMMINO SRL CORSO EUROPA, 42 Sant'Antimo Napoli

Addimanda Olga PIAZZA DELLA REPUBBLICA Taurasi Avellino

AFAIA SRL VIA MARRONI, 1 c/o Marsella Summonte Avellino

AGR. LA VELARDA di CAPORASO ANTONIETTA CONTRADA TUORO 1 Montesarchio Benevento

AGRICOLA IRPINA SRL VIA LIMATURO 48 - Pratola Serra Avellino

AGRICOLA SAN DOMENICO SAS di PATALANO MARIA VIA CHIENA 2 Forio Napoli

AIA DELLE MONACHE SOC. AGR. A R.L. S P 327 KM 1 700 - Castel Campagnano Caserta

ALABASTRA - CANTINE PINTORE & VALENTINO S.R.L. VIA MONTEUOVOLO 16/D - Cesinali Avellino

ALE.P.A. SOC. AGR. SRL VIA BARRACCONE N. 2 Caiazzo Caserta

AMETRANO RAFFAELE VIA LETTERE 13 - Sant'Antonio Abate Napoli

AMOROSO MARIA VIALE AUGUSTO,148 - Napoli Napoli

ANDREA PAGANO VINI VIA PIAVE 73 - San Marzano sul Sarno Salerno

ANGELO ROCCA & FIGLI SRL VIA S. D'ACQUISTO, 8 Agrate Brianza Monza Brianza

ANGELONE NICOLA VIA NOCE D APONE 4 Ponte Benevento

ANTROPOLI AGRICOLA SRL VIA QUATTRO NOVEMBRE 11 Capua Caserta

AZIENDA DELLA VALLE JAPPELLJ S.R.L. VIA MADDALENA,19 - Caserta

AZIENDA VITIVINICOLA LA TARANTELLA DI GALLO VITTORIO CONTRADA MOSCALONA 15 Montemarano Avellino

AZIENDA VOTINO SOCIETA' AGRICOLA SRL VIA FIZZO N.14 - Bonea Benevento

BABBO TOMMASO VIA SCALANDRONE 24 - Pozzuoli Napoli

BARILE VINCENZA VIA MANFRA 10 - Salza Irpina Avellino

BARRASSO LUCIANO VIA CALORE Taurasi Avellino

BASILEO MARIA VIA TRUGNANO CORSANO N 3 Tramonti Salerno

BICU DE FREMUNDI DI COLANGELO ALFONSO VIA GUGLITIELLO 103 – Guardia Sanframondi Benevento

BIFANO MARIO C DA HANGAR Fraz. Policastro Bussentino, 26 Santa Marina Salerno

BIOITALIA SRL VIA INGEGNO AREA PIP LOTTO 43 SNC - Sarno Salerno

BOCCELLA ROSA CONTRADA TERRONE 28 Montemarano Avellino

botti carmine VIA POSITANO 5 Agropoli Salerno

BRENCA OSVALDO VIA PIANA DEL VICARIO, 6 Eboli Salerno

BRUNO MARIA GRAZIA C.DA SASSANO N.7 - Altavilla Irpina Avellino

CALAFE' di BENITO PETRILLO VIA ARIA VECCHIA 9 - Pratola Serra Avellino

CAMPAGNANO DAVIDE VIA CASTAGNETO, 16 Castel Campagnano Caserta

CANTINA BAMBINUTO SAS & C.di AUFIERO MARILENA VIA CERRO S.N.C. - Santa Paolina Avellino

CANTINA D'AMORE di EMILIO D'AMORE (EX PANICCIA) VIA PONTE LA FONTANA 47/A Frosinone

CANTINA DEI MONACI di COPPOLA MARIA FRAZIONE S LUCIA 206 - Santa Paolina Avellino

CANTINA FIROSA di AVALLONE ADELE & C. SAS VIA FERRIERE 43/45 - Olevano sul Tusciano Salerno

CANTINA FOSSO DEGLI ANGELI DI PENGUE MARENZA CONTRADA ACQUARO 12 Casalduni Benevento

CANTINA FRANCESCA di FRANCESCA GIUSEPPE VIA VERDINI 30 Apollosa Benevento

CANTINA GIARDINO SRL VIA PETRARA N 21/B - Ariano Irpino Avellino

CANTINA IANNUCCI GIOVANNI VIA SORGENZA 87 Guardia Sanframondi Benevento

CANTINA ISOLA DI CAPRI SRL VIA TRIESTE E TRENTO 28 Anacapri Napoli

CANTINA M 13 DI DEL TREDICI FABRIZIO E MIRKO SAS VIA BILUCIO 20 Montecarlo Lucca

CANTINA MARIANO SABATINO di SABATINO MARIANO VIA VITTORIO VENETO 21 - Casola di Napoli

CANTINA MORONE ELEONORA VIA MUNICIPIO 199 Guardia Sanframondi Benevento

CANTINA NERI DANIELE VIA CAPO D'ACQUA, 16 Marino Roma

CANTINA RIZZO di GIANVITO CAPOZZOLI VIALE SAN MARTINO, 16 Felitto Salerno

CANTINA VITIVINICOLA S.ANDREA SORDI CLAUDIO VIA PROVINCIALE CAROLI 15 Gallicano nel Lazio Roma

CANTINE ANGELINO SOC. AGR. SRL VIA ROMA 143 - Frattamaggiore Napoli

CANTINE BORGO S. ANNA DI SORRENTINO GIOVANNI VINCENZO CORSO VITTORIO EMANUELE N.107 - Lettere Napoli

CANTINE CARANNANTE DI CARANNANTE MASSIMO VIA CATULLO, 14 Bacoli Napoli

CANTINE CARDAROPOLI SAS di CARDAROPOLI BIONDO VIA STANISLAO AMATO, 15 Bracigliano Salerno

CANTINE CASAL BIANCO di ROSSI VINICIO SRL VIA GERMANIA, 3 Guidonia Montecelio Roma

CANTINE CASTALDO TUCCILLO di CATAPANO ROSALBA VIA GIUGLIANI, 96 San Gennaro Vesuviano Napoli

CANTINE CATENA DI D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO VIA CARDINALE DELL'OLIO 98 - Montefalcione Avellino

CANTINE CECERE di CECERE DOMENICO VIA CASECELLE, 300 Giugliano in Campania Napoli

CANTINE CIANI SOCIETA' AGRICOLA A R.L. CONTRADA GUINNAZZI N 5 - Mirabella Eclano Avellino

CANTINE CIERVO di MASTROCINQUE CHIARINA SANT'AGATA DE' GOTI - Sant'Agata De' Goti Benevento

CANTINE CROGLIANO SRL VIA STAZIONE AREA PIP - Montefalcione Avellino

CANTINE DE PALMA MAURIZIO VIA SERRITIELLO, 1 Pratola Serra Avellino

CANTINE DI COSTANZO UMBERTO VIA VINCENZO BARLETTA 7 Pozzuoli Napoli

CANTINE DI CRISCIO FRANCESCO SOC. AGR. SRL VIA G DE FALCO 17/A Quarto Napoli

CANTINE DI MARCO SRL VIA LOCOROTONDO S.S. 172, 25 Martina Franca Taranto

CANTINE DI TUFO SNC di LA MARCA GIOVANNI & C. VIA TORINO 56 - Nola Napoli

CANTINE DONNA CHIARA SRL LOCALITA' COLLE COLLACCHIO SNC Gallicano nel Lazio Roma

CANTINE DRAGANI SRL VIA MANCINI, 15 Ortona Chieti

CANTINE ELMI DI DE LISIO FABIANA CONTRADA CHIANZANO, SNC Montemarano Avellino

CANTINE FONTANA DELLE SELVE SRL VIA NAZ. SANNITICA 20 - Castelvenere Benevento

CANTINE FONTENOVELLA di GIUGLIANO FRANCESCO VIA PROVINCIALE PER PIGNANO 11 Lauro Avellino

CANTINE FRANCESCO MININI SPA VIALE EUROPA, 6 Verolanuova Brescia

CANTINE IL VINO E LA LUNA DI LUIGI DE LUCA VICO SAN GUIDO, 36 Napoli

CANTINE MATRONE SOC. AGR. A.RL. VIA TENENTE LUIGI ROSSI NN 14-16 Boscotrecase Napoli

CANTINE MITO DI ROBERTA GAUDIUSO CONTRADA PESCHIERA 10 Nusco Avellino

CANTINE PAOLO LEO SRL VIA TUTURANO, 21 San Donaci Brindisi

CANTINE PIROVANO SRL VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 15 Calco Lecco

CANTINE POVERO SRL VIA MATTUTINA, 6 Cisterna d'Asti Asti

CANTINE REA SRL CORSO UMBERTO I N 176 - Casalnuovo di Napoli

CANTINE SANTARPIA di SANTARPIA ASSUNTA VIA VISITAZIONE 316 - Santa Maria la Carità Napoli

CANTINE SCHIANO di SCHIANO di COLA GENNARO VIA OTTAVIANO AUGUSTO, 1 Bacoli Napoli

CANTINE SEBASTIANELLI SILVIO VIA MUNICIPIO 104 – Guardia Sanframondi Benevento

CANTINE SOMMA di SOMMA TOMMASO VIA SCALANDRONE, 20 Pozzuoli Napoli

CANTINE VARCHETTA SRL VIA NELSON MANDELA, 69 - 73 Napoli

CANTINE VILLA REGINA F.LLI PAGANO SRL VIA MARCHESA 507 - Boscoreale Napoli

CANTINE VINICOLE SPERDUTI SAS VIA PRENESTINA, 698 Roma

CAPOLINO PERLINGERI ALEXIA VIA MARRAIOLI 58 - Castelvenere Benevento

CAPORASO ANTONIO CONTRADA SALA SNC - Cautano Benevento

CAPUTALBUS di CAPOBIANCO POMPEO VIA PIANA 52 - Ponte Benevento

CAR SRL VIA SCALA, 10 LOC. PONTE Ravello Salerno

CARMAR SRL VIA DEFENZE SNC - Torrecuso Benevento

CASA VINICOLA Antonio Iovane C/SO UMBERTO I Scisciano Napoli

CASA VINICOLA BALESTRIERI SEBASTIANO VIA QUARANTOLA 13/A Gragnano Napoli

CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C. SPA VIA L. CADORNA, 17 Fossalta di Piave Venezia

CASA VINICOLA CALDIROLA SPA VIA SAN BARTOLOMEO, 8 Missaglia Lecco

CASA VINICOLA CARLO MAZZELLA VIA PENDIO DEL GELSO 24 - Barano d'Ischia Napoli

CASA VINICOLA CICCARIELLO SRL VIA S.AGOSTINO, 41 Gaeta Latina

CASA VINICOLA DEL GAUDIO SRL VIA PETRARO 16 - Castellammare di Stabia Napoli

CASA VINICOLA DEL SORBO di DEL SORBO CIRO VIA PETRARO, 236 Santa Maria la Carità Napoli

CASA VINICOLA di FORTUNATO GIORGIO E SOCI SNC VIA SCAFATI, 194 Santa Maria la Carità Napoli

CASA VINICOLA LA MASSERIA SAS di DI MAIO GIUSEPPE & C. VIA FORESTA 36 - San Marco Evangelista Caserta

CASA VINICOLA NATALE VERGA SPA VIA MATTEOTTI 51/53 Cermenate Como

CASA VINICOLA TORTORA VINCENZO VIA ROMANA, 7 Pagani Salerno

CASA VINICOLA UMBERTO DI MEGLIO E C. SAS VIA GIOVAN BATTISTA VICO 169 - Ischia Napoli

CASALE DEL 700 SRLS VIA DEI GOTI 380 - Angri Salerno

CASALE SAN PAOLO SNC di TRANQUILLI

LUIGI VIA ALDO MORO, 147 Gallicano nel Lazio Roma

CASETTA ROSSA di BIANCHINO CONCETTA LOCALITA CIAURRO VIA SAN PAOLO Falciano del Massico Caserta

CATALANO ELENA C DA PINO 2 Benevento

CECAS - S.C.AR.L. CONTRADA OLIVOLA SNC - Benevento

CENATIEMPO VINI D'ISCHIA di PASQUALE CENATIEMPO VIA B. COSSA N. 104 - Ischia Napoli

CENTRELLA ESTERINA VIA GUARDIE 116 Torrioni Avellino

ceparano francesco VIA TORQUATO TASSO 2 - Sant'Antimo Napoli

CERULLO SALVATORE VIA VALLESANA 102 - Marano di Napoli

CIRONE VITO CONTRADA MALASSANO, 7 Balvano Potenza

CLEMENTE PAOLO VIA TUFARA SCAUTIERI 27 ED 1 SC A San Martino Valle Caudina Avellino

COLLE DI SIDURI di FOSCHINI RAILTON VIA PASTINE 13 Guardia Sanframondi Benevento

COLLE SPADARO di VIVENZIO MARIA VIA VICINALE SPADARI 13 - Napoli

COLLEFASANI SOC. AGR. ARL ( ex Falernum soc. agr.) VIA TORINO, 25 - Mondragone Caserta

COLLI FRIGENTINI SOC. COOP. VIA PIANO DELLA CROCE Frigento Avellino

COMMERCIO INGROSSO VINI GARGIULO GIUSEPPE VIA METRANO 2 Massa Lubrense Napoli

CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DELLA DIVINA REDENZIONE PIAZZA PADRE ARTURO D'ONOFRIO 26 Visciano Napoli

CONSORZIO DI PRODUTTORI DEL FALERNO VIA TUORO LOCALITA' LE MONACHE SNC Sessa Aurunca Caserta

CONSORZIO HISTORIA ANTIQUA SOC. AGR. ARL VIA VARIANTE EST(S S 7BIS)75/77 Manocalzati Avellino

CONTEA DE' ALTAVILLA SRL CONTRADA SASSANO SNC - Altavilla Irpina Avellino

CONTEA DI SYLVA MALA SRLS VIA FRUSCIO 2 Boscotrecase Napoli

CONTRADA MACERA DI MANZO VINCENZO VIA SANTO STEFANO, 8 Mercogliano Avellino

CONTRADA SALANDRA DI FORTUNATO GIUSEPPE VIA TRE PICCIONI N 40 - Pozzuoli Napoli

COOP. AGR. LE OTTO TERRE VIA STAZIONE SNC - Tufo Avellino

CORTECORBO AZIENDA VINICOLA di ROMANO ANTONIA CONTRADA TORRE Montemarano Avellino

CORVINO GIOVANNI VIA DOTT MICHELE BORGIA N 25 - San Valentino Torio Salerno

COSTANZO AGR. S.S. di COSTANZO LUIGI MARIA E FRATELLI VIA SAN DOMENICO N 120 Ruviano Caserta

COSTIGLIOLA MARIANO VIA SILIO ITALICO, 34 Bacoli Napoli

CPT Consorzio Produttori Tipici Srl C.SO ITALIA, 210 Piano di Sorrento Napoli

CRAPOLLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA CORSO A LUCCI N 24 (PRESSO SACES) Napoli

CREA VINI SRL VIA COLLE CERASO 51 Castel Frentano Chieti

D'AQUILIO SERGIO VIA ALDO MORO, 152 Gallicano nel Lazio Roma

D'AQUILIO VINI - S.A.S. DI EMANUELE D'AQUILIO VIA ALDO MORO, 143 Gallicano nel Lazio Roma

D'OFFIZI DANTE VIA DEL TRAGLIONE, 17 A Gallicano nel Lazio Roma

D'ORTA MARIO VIA CASTANITO 78 Casamicciola Terme Napoli

DALLE ANTICHE VIGNE POMPEIANE VINI DE MARTINO di DE MARTINO DOMENICO VIA CRAPOLLA II 69 - Pompei Napoli

DE BEAUMONT FABIO VIA S MARIA DELLE GRAZIE N 67 Castelvetere sul Calore Avellino

DE VITO DANIELA C DA FORTUNA 12 Montefalcione Avellino

DELLA PIETRA GIOSUELA C DA VISCEGLIE 4 Castelpoto Benevento

DI MARO PAOLO PIAZZA MARGHERITA 6 PIANO 1 Napoli

DI TOMMASO CRESCENZO MICHELE VIA S MARIA 177 Sant'Angelo d'Alife Caserta

DITTA GIUSEPPE SCALA FU RAFFAELE SAS di SCALA MARIA CORSO UMBERTO I 33 - Portici Napoli

DIVINO ROBERTO - SOCIETA' AGRICOLA SRL VIA NAZIONALE SNC Greci Avellino

DOMUS VINI SRL VIA BIGOLO, 26 Trebaseleghe Padova

ENODELTA di CAPUTO ANTONIO VIA APPIA ANTICA IV TRATTO 6 - Lapio Avellino

ENOITALIA SPA LOC. COLOMBARA, 5 FRAZ. CALMASINO Bardolino Verona

ESPOSITO BIAGIO VIA CERILLO Bacoli Napoli

EUREKA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA PO', 12 San Cipriano d'Aversa Caserta

EUVITIS 21 AGRICOLTURA TERRITORIO E SVILUPPO SRL VIA LUCA GIORDANO N. 51 Napoli

FALLUTO MENNATO LO. SAUDE, SNC Torrecuso Benevento

FARNESE VINI SRL VIA DEI BASTIONI S N C - Ortona Chieti

FARRO S.R.L. VIA VIRGILIO N. 16-18-20-22-24 - Bacoli Napoli

FATTORIA CIABRELLI di Ciabrelli Antonio VIA SANNITICA 22 Castelvenere Benevento

FATTORIA CIABRELLI S.S.A. VIA ITALIA, 3 Castelvenere Benevento

FATTORIA PRATTICO S.A.S. di CLAUDIO PRATTICO STRADA PROVINCIALE 328 KM 17 100 Rocca D'Evandro Caserta

FATTORIA SELVANOVA di BUONO ANTONIO LOC SELVANOVA Castel Campagnano Caserta

FAZI ALESSANDRO VIA VICINALE DELLE FAETE, 13 Rocca di Papa Roma

FEMAR VINI - S.R.L. IN SIGLA FE.VI. - S.R.L VIA FONTANA CANDIDA, 3/C Monte Porzio Catone Roma

FIASCO FRANCESCA LOCALITA' CAMPANARO km. 30.200 Felitto Salerno

FILADORO GIUSEPPA VIA F DE SANCTIS 23 S 1 P 2 I 3 Lapio Avellino

FIORAVANTE ROMANO VINI SRL VIA MOZZONI 35 - Ottaviano Napoli

FIORENTINO SOC. AGR. ARL CONTRADA BARBASSANO Paternopoli Avellino

FLORIO MARIANTONIA VIA IANTOSCA Montefalcione Avellino

FRANCESCO ACHILLI - Alma - Arbeta - Effe A – SRL VIA PIANELLA , 6 Santa Maria della Versa Pavia

FRATELLI CERACCHI SNC VIA FONTANA ACQUAVIVOLA, 7 Velletri Roma

FRATELLI MARTINI SPA VIA SANTA RADEGONDA, 11 Milano

FREE SRLS VIA GAETANO SALVENIMI 16 Benevento Benevento

FRUTTA e VERDURA di Bianco Anna VIA EMILIO SCAGLIONE 25 - Napoli

GALARDI SRL - SOCIETA' AGRICOLA VIA PROV LE SESSA MIGNANO Sessa Aurunca Caserta

GIACOMO ASCIONE di CUCINIELLO GIUSEPPINA VIA PASSANTI TR FITTIPALDI 4 - Scafati Salerno

GIELLE SRL VIA MOLINARA, 32 Capriolo Brescia

GIOSOLE SOC.AGR.IN ACC.SEMPL. DI A. PASCA & C. VIA GIARDINI 31 Capua Caserta

GRANDI VINI S.R.L. VIA TENDE, 67/B Palestrina Roma

GRILLO MARIAMICHELA VIA PETRARA - Castelvenere Benevento

GROTTA DELLE JANARE di GRILLO DOMENICO VIALE DELLA VITTORIA 28 – Guardia Sanframondi Benevento

GUAGLIUOLO FRANCESCO VIA BERNINI, 64 Terzigno Napoli

GUASTAFERRO RAFFAELE VIA DUE PRINCIPATI 228 SC A P 6 Avellino

I BORBONI SRL VIA VICO DE NICOLA S N C - Lusciano Caserta

I GAUDI DI SARNO GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA VIA SERRONI 4/b Avellino

I VIGNAI DEL CASAVECCHIA VIA MADONNA DELLE GRAZIE SNC - Pontelatone Caserta

IANNUCCI ANTONELLA VIA NAZIONALE SANNITICA 4 - Castelvenere Benevento

IL CANCELLIERE AZ. VITIVINICOLA DI PIZZA RITA C/DA IAMPENNE Montemarano Avellino

IL MELOGRANO DI PIARULLI ALDO VIA VARIANTE EST, 5 Manocalzati Avellino

IL QUARTO MIGLIO S.R.L. VIA CESARE PAVESE N.19 - Quarto Napoli

IL VERRO SRL CORSO VITTORIA 155 Portico di Caserta

IMPERIAL VINI SRL VIA PRENESTINA NUOVA 307/A Palestrina Roma

INNSTORE SRL VIA IPPOLITO NIEVO 61 Roma

IORIO PIERLUIGI VIA BORGO 2 Ponte Benevento

IOVANE EMILIO CORSO UMBERTO I 64/D - Scisciano Napoli

IOVANE SALVATORE CORSO UMBERTO IV , 64 Scisciano Napoli

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MATTEI – FORTUNATO VIA SERRACAPILLI 28/4 Eboli Salerno

IZZO CARMEN VIA PECCI 3 Torrecuso Benevento

JOAQUIN AZIENDE AGRICOLE S.R.L. VIA GABRIELE BERARDI 11 - Avellino

KIFRA A r.l. VIA S.T. G. IANNACCONE, 6 Avellino

LA CANTINA DEI NONNI di DOTO MICHELE VIA COSENTINI II 62 CASTELCIVITA SALERNO

LA CANTINA DEL VULCANO di Rianna Pasquale VIA BOSCO 91 - Somma Vesuviana Napoli

LA CANTINA DEL VULCANO di RIANNA RITA VIA S.S. MARTIRI SALERNITANI, 31 Salerno

LA CANTINA DI ENZA AZ. AGR.LA SALDUTTI VINCENZO CONTRADA TORRE 7 Montemarano Avellino

LA CANTINETTA DI DONO CATERINA & C. SAS CORSO E. DE NICOLA, 23 Afragola Napoli

LA FRESCHEZZA di MICHELE RAIANO & C. SAS VIA MADONNA DELLE GRAZIE 33 - Mugnano di Napoli

LA MASSERIA DI SESSA SOC. AGR. SRL VIA TRAVATA KM 3 100 SNC Sessa Aurunca Caserta

LA PAMPA SRL VIA FRANCESCO CARACCIOLO N 11 Napoli

LA SAGLIUTELLA SOC. AGR. A RLS VIA SAN GIACOMO, 5 Alvignano Caserta

LA VINICOLA DEL SERGENTE di ILLIANO NUNZIO VIA FUSARO, 138 Bacoli Napoli

LA VINICOLA DEL TITERNO SRL VIA IACOVELLI ZONA P.I.P. 123 - Faicchio Benevento

LA VINICOLA DEL VECCHIO SRL VIA SAN GIOVANNI 55 - Telese Terme Benevento

LARONCHIVINI C.S.G. LA GIARA VILLA CARINA SRL VIA SAN ROCCO, 3 Boca Novara

LAVORO E SALUTE - S.C.A.R.L. VINI TELARO VIA CINQUEPIETRE - Galluccio Caserta

le cantine dell'averno di mirabella emilio VIA SAN FILIPPO 13-A Pozzuoli Napoli

LE VIGNE DI ROSA SOC. AGR. A R.L. VIA ARIANIELLO, SNC Lapio Avellino

LUNANERA SRL VIA COSTARELLE, 2 Cesinali Avellino

LUONGO FRANCESCO VIA FRANCESCO PAOLO MAISTO 4 Sant'Arpino Caserta

LYRA WINE SRL VIA MAREMMANA SUP. KM. 2.800 Olevano Romano Roma

M.I.R. SRL VIA PIETRO ROSA, 48 Roma

MACCHIALUPA SRL VIA FONTANA SNC-FRAZIONE SAN PIETRO - Chianche Avellino

MACELLERIA F.LLI DE GENNARO DI DE GENNARO LAURO & C. S.A.S. VIA ORAZIO NÂ° 60 Bacoli Napoli

MAGNONI SALVATORE VIA FRATELLI MAGNONI 11 Rutino Salerno

MAIELLARO CARMINE VIA DELLA SCESA DEI PASTORI 38 Napoli

MAINOLFI MADDALENA LOCALITA DEFENZE 14 Torrecuso Benevento

MALLARDO GIUSEPPE VIA SALV ALLENDE 1 TR 5 Giugliano in Campania Napoli

MANFREDINI ROSA Località Arianiello Scafati Salerno

MANNIELLO ANTONIO VIA ROMA 220 - Sant'Antonio Abate Napoli

MARSELLA GUIDO VIA MARRONI 1 - Summonte Avellino

MASSARO PAOLO VIA NAZIONALE, 56 Dugenta Benevento

MASSERIA COSTE DI CUMA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. VIA MONTENUOVO LICOLA PATRIA 127 Pozzuoli Napoli

MASSERIA FRATTASI di CLEMENTE BENIAMINO VIA BENEVENTO 78 - Montesarchio Benevento

MASSERIA MURATA LORETO VECCHIO SRL VIA LORETO Mercogliano Avellino

MASSERIA STARNALI di DI BIASIO MARIA TERESA VIA STARNALI 1 Galluccio Caserta

MASSERIA VIGNE VECCHIE SOC. COOP. AGR. CONTRADA SALA Solopaca Benevento

MAUCIONE CINZIA LOC FOSSO LA VECCHIA 1 Aquara Salerno

MAZZEO ANGELA VIA LAGO - Castellabate Salerno

MENALE CARLO VIA BELVEDERE Aversa Caserta

MEOLI ALESSANDRO VIA COCOLA 29 - Dugenta Benevento

MIELE RAFFAELE VIA GIOVANNI XXIII 90 - Torre del Greco Napoli

MIRABELLA ANTONIETTA VIA SAN FILIPPO, 13 Pozzuoli Napoli

MOIO MICHELE FU LUIGI S.R.L. VIALE MARGHERITA 6 - Mondragone Caserta

MOLETTIERI SALVATORE CONTRADA IAMPENNE 30 Montemarano Avellino

MONTE GLORIA AZ. AGR. VIT. di FELICIA ROSA GIANINO VIA FRA SCIPIONE BELLABONA 102 SC A Avellino

MONTEDIDIO SOC. AGR. SRL CONTRADA SAN NICOLA 15 - Paternopoli Avellino

MONTEMAJOR SRL CONTRADA RUVITELLO, SNC Grottaminarda Avellino

MONTEVERDI VINI SRL VIA ALDO MORO, 19 Borgo San Giovanni Lodi

MONTEVETRANO SRL VIA LUDOVICO DE BARTOLOMEIS, 11 Salerno

MORRA CHIARA VIA P CARAFA 276 Castel San Lorenzo Salerno

MOSCA FRANCESCO TRAV MAZZINI 5 Somma Vesuviana Napoli

NANNI COPE' SOC. AGR. A R.L. VIA TUFO N.3 Vitulazio Caserta

NOCERINO VINI DI NOCERINO MARCO VINCENZO VIA SPIRITO SANTO N 1 - Somma Vesuviana Napoli

OPPIDA SRL CONTRADA EREMITA SNC - Benevento Benevento

ORSINI ANTONIO VIA MALTEMPO SNC San Lupo Benevento

PAGANO ANGELO VI IV NOVEMBRE 27 - Carinola Caserta

PALMA ANTONIO VIA MUGNANO GIUGLIANO 42 Mugnano di Napoli

PALMA FRANCESCO VIA MUGNANO-GIUGLIANO 10 - Mugnano di Napoli

PALOMBA GIUSEPPE VIA S. ALFONSO, 12 Lettere Napoli

PALOMBA S.N.C. DI PALOMBA CARLO E PALOMBA LUIGI VIA MADONNELLE Ercolano Napoli

PANACEA SRL VIA TUFAROLE N 58 - Atripalda Avellino

PANE PERZ di ANTONIO VITULANO VIA CIFELLI 2 Trecase Napoli

PENGUE FASULO RUGGIERO VIALE PALAZZESE 1 San Lorenzo Maggiore Benevento

PERILLO GERARDO VIA VALLE 1 - Castelfranci Avellino

PERRAZZO VINI DI ISCHIA S.R.L. VIA PORTO Ischia Napoli

PETRUCCIANO OSVALDO C DA BADESSA 14 Benevento

PIETRATORCIA SOC. AGR. A R.L. VIA PROV LE PANZA 317 - Forio Napoli

PODERE 1925 SRL PIAZZA MARGHERITA 6 - Napoli

POGGIO DELLE BACCANTI S.R.L. VIA STABIA 733 - Sant'Antonio Abate Napoli

PRAITANO MARCO VIA TUORIPUNZOLI 19 Conca della Campania Caserta

QUARANTA ANGELINA VIA PIETRA SPACCATA 2 Marano di Napoli

RAIANO ANTONIO CORSO MIANELLA 44 - Napoli

RC CANTINE di COSIMATO DANIELA VIA DE SANCTIS N 7/C Baronissi Salerno

REGINA VIARUM SAS VIA VELLARIA I TRAVERSA SNC Falciano del Massico Caserta

RENIERI RENIERO & C SNC VIA MAZZINI, 31 Certaldo Firenze

rizzo antonia VIALE SAN MARTINO 16 Felitto Salerno

ROAN SOC. AGR. SRL VIA BOSCO MAGLIANO 62/D Montefredane Avellino

romano nicola CONTRADA ARIANIELLO 14 Lapio Avellino

ROSANOVA GIOVANNI VIA PALMENTIELLO, 2 Sant'Antonio Abate Napoli

ROSARIO SCOTTO DI VETTA TENUTA MIRABILIS AZ.AGR. PISCINA MIRABILE VIA PISCINA MIRABILE N.73 Bacoli Napoli

ROSSETTI ANTONIO VIA TENENTE TRABUCCO 02 Carinola Caserta

RUSSO CARMINE VIA SANTOJANNI CALORE MAGLIANO VETERE Salerno

S.A.S. SAN TEODORO di SANTORO GIUSEPPE VIA CAVACONE 41 - San Prisco Caserta

S.O.S. VINO SRL PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 5 Avellino

S&M PETRILLO DI MARTIGNETTI SAMANTHA CORSO EUROPA 24 - Pietradefusi Avellino

SACCHETTO SRL VIA ROMA, 44 Trebaseleghe Padova

SANTA FOSCA SOCIETA' AGRICOLA SRL UNIPERSONALE VIA COLONNA SNC Venticano Avellino

SANTORO RAFFAELE CORSO EUROPA 72 Avellino

SCHENK ITALIA SPA VIA STAZIONE, 43 Ora Bolzano

SCORZIELLO IANNIELLO di Scorziello Maria Rosaria VIA FARRO MATTEO 4 Salerno

SEBASTIANELLI FRANCESCO VIA CROCE 10 – Guardia Sanframondi Benevento

SELVA SOLINA AZ. AGR. di BRUNO TERESA C/DO ORNO, 6 Altavilla Irpina Avellino

SENSI VIGNE E VINI srl VIA CERBAIA, 458 Lamporecchio Pistoia

SENZA FRONTIERA SRLS VIA PADRE PAOLO MANNA 33 Avellino

SEPE SRL AZ. VIN. ALTA VIGNA VIA VETRAI N 36/37 Nola Napoli

SERTURA SOC. AGR. SRL VIA CIRCUMVALLAZIONE 39 - Avellino

SIANI SALVATORE & F.LLI SNC VIA G. FALCONE, 45 Nocera Inferiore Salerno

SIMEONE PAOLO VIA FRANCIGENA 18 Ponte Benevento

SIMONE VALENTE VIA FORESTA Castelvenere Benevento

SIMONI VINI di SIMONI ALDO VIA SAN F.S. CABRINI, 1/D Rieti

SOC. AGR. ANTICO CASTELLO SAS CONTRADA POPPANO N. 11/BIS - San Mango sul Calore Avellino

SOC. AGR. BELLARIA SRL VIA ORSINI 11 - Roccabascerana Avellino

SOC. AGR. BORGODANGELO SRL CONTRADA BOSCO SELVA SP 52 KM 10 00 Sant'Angelo all'Esca Avellino

SOC. AGR. CANTINA MORONIA SRL VIA MORRONI 68 Bonito Avellino

SOC. AGR. CORTE NORMANNA CONTRADA SAPIENZE 20 – Guardia Sanframondi Benevento

SOC. AGR. LE PERGOLE SRL VIA SALVATORE GIRARDI 3 Casamicciola Terme Napoli

SOC. AGR. MONTEVERGINE SRL C.DA NOVESOLDI Atripalda Avellino

SOC. AGR. NUGNES SRL VIA VICINALE MASSERIA SS APOSTOLI - Carinola Caserta

SOC. AGR. ODIERNO SAS DI ODIERNO RAFFAELE & C. VIA CASAMARINA SNC - Rocca D'Evandro Caserta

SOC. AGR. SAN MICHELE SRL VIA V. VENETO, 50 Camigliano Caserta

SOC. AGR. TENUTA BUONANNO SRL VIA TAGLIAMENTO 165 - Avellino

SOC. AGR. TENUTA RUSSO BRUNO SRLS C DA SAN PAOLO LOC CICOGNA Tufo Avellino

SOC. AGR. TERRE AUREE SRL VIA POTENZA Montefusco Avellino

SOC. AGR. TERRENOVAE SRL Località Taverna Vecchia snc Guardia Sanframondi Benevento

SOCIETA' AGRICOLA BALDASSARRE S.R.L. VIA CATALDI 9 - Montefalcione Avellino

SOCIETA' AGRICOLA I.C.B. SRL VIA BORGO OLIVETO 5/A Baselice Benevento

SORRENTINO VINI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA VIA RIO 26 - Boscotrecase Napoli

SPALLOTTA WALTER E ROMAGGIOLI SANDRO SNC VIA DEI LAGHI, 1 Velletri Roma

SUPER & TUSCANS LOCALITA' CERRETA, 49 Castagneto Carducci Livorno

TAFFURI MARISA VIALE DELLA RIMEMBRANZA N 59 San Lorenzello Benevento

TAGLIAFIERRO RAFFAELE VIA S SEBASTIANO 8 Tramonti Salerno

TECCE LUIGI C DA TRINITA' Paternopoli Avellino

TECCE MARIAREGINA C DA CERRETO 26 Paternopoli Avellino

TEMPA DI ZOE SOC. AGR. A RL (ex D'orta E De Conciliis) VIA CARPINETO 11 - Torchiara Salerno

TENUTA ADOLFO SPADA SRL LARGO F TORRACA N 71 - Napoli

TENUTA CIGLIANO QUARTER HORSES SOC. COOP. AGR. CONTRADA PISCIARELLI 17/E Pozzuoli Napoli

TENUTA GALLO di GALLO VITTORIO VIA SALAMONI ACQUASANTA, 11 Pontelatone Caserta

TENUTA LE VIGNOLE di VERRILLO LUIGI VIA SANNITICA N. 9 - Castelvenere Benevento

TENUTA MONTE SANT'ANGELO SRL VIA VENTILABRO 67 Napoli

TENUTA NARDONE VINCENZO DI NARDONE CELESTINO VIA L CADORNA 235 Venticano Avellino

TENUTA PONTE S.R.L. VIA CARAZITA 1 - Luogosano Avellino

TENUTA SAN BIAGIO SOC. AGR. ARL VIA SAN BIAGIO 1 Galluccio Caserta

TENUTA SANTA MONICA di MATANO MARIO VIA MELORIO, 45 Santa Maria Capua Vetere Caserta

TENUTE DEL FASANELLA SRL CORSO APOLLO XI, 44 Sant'Angelo a Fasanella Salerno

TENUTE NEIRANO SPA VIA ZERBASSO, 5 FRAZ. CASALOTTO Mombaruzzo Asti

TENUTE PICCINI SPA LOC. PIAZZOLE Castellina in Chianti Siena

TERRA DI BRIGANTI Soc. Agr. SAS C DA TACCETO 6 - Casalduni Benevento

TERRANERA SRL VIA S PERTINI 13 CD/A TAV DEL MON - Grottolella Avellino

TERRE CAUDIUM di Caporaso Maria Lucrezia VIA SALA SNC - Cautano Benevento

TERRE D'AGLIANICO di LIBERO RILLO LOCALITA MERCURI II 18 Torrecuso Benevento

TERRE DEL PRINCIPE SOC. AGR. A R.L. VIA S P SS GIOVANNI E PAOLO 30 Castel Campagnano Caserta

TERRE DELLE SIRENE DIAETA IN COSTA D'AMALFI VIA AUGUSTARICCIO 32 - Amalfi Salerno

TERRE DI PETRARA SOC. AGR. SRL CONTRADA PETRARA 15 San Mango sul Calore Avellino

TERRE DI VALTER di LANDI EMANUELA & C. S.S.A.

LOCALITA' CAMPOCERASO - 2/A Torre Le Nocelle Avellino

TERRE IRPINE di GRELLA MARISA PIAZZA MUNICIPIO 6 Sturno Avellino

TORRE VENERE di PACELLI MICHELE VIA SANNITICA 157 - Castelvenere Benevento

TORTORA FRANCO TRAVERSA TAURANO 46 - Pagani Salerno

TRABUCCO DANILO VIA VITTORIO EMANUELE I TRAV. Carinola Caserta

TRAERTE SRL VIA MICHELE NAPOLI – ANGOLO CORTINE - Solofra Avellino

URCIUOLO VINI S.A. SRL VIA DUE PRINCIPATI 9 - Forino Avellino

VARRIALE SALVATORE VIA SANTO STRATO 10 Napoli

VENUTI MARIANNA VIA SAPIENZA 12 Luogosano Avellino

VERNINI GIUSEPPE VIALE UNGHERIA Zagarolo Roma

VERRENGIA MATTIA VIA TASSO /CARANO 5 Sessa Aurunca Caserta

VERRILLO DANILO VIA FONTANA DELLE SELVE 9 Castelvenere Benevento

VERUM VINI S.R.L. DEI F.LLI BENE VIA ROMA 100 - Sant'Antonio Abate Napoli

VESEVO SRL VIA DUE PRINCIPATI, 9 - Forino Avellino

VESUVIANA VINI SRL VIA CASALINO n. 10 LOC PIAZZOLLA DI NOLA Nola Napoli

VI.RE.FA SNC di FABI E C. VIA PARCO DEGLI EROI, 21 Marino Roma

VIBA SRLS VIA STAZIONE, 63 Ceppaloni Benevento

VICALE GIUSEPPE VIA VITTORIO ALFIERI, 9 Caivano Napoli

VIGNA DEI LUPI SRL VIA MANFRA 1/Q - Avellino

VIGNE CHIGI VIA FALCO GIULIO CESARE 24 P 3 I 9 - Capua Caserta

VIGNE DI MALIES di FOSCHINI FLAVIANO VIALE DELLA VITTORIA N 58 Guardia Sanframondi Benevento

VIGNE IRPINE SRL VIA TAVERNA DELLA FIGURA 58/B - Santa Paolina Avellino

VIGNE STORTE SNC AGRICOLA di DI BRUNO FALATO FILOMENO LOCALITA' SAPENZIE 16 Guardia Sanframondi Benevento

VILLA PETRA SRL CONTRADA UTILE S N C - Torrecuso Benevento

VILLA SORBO DI SORBO SALVATORE VIA J F KENNEDY 29 Casapulla Caserta

VINI ABATE SRL VIA SAN GIOVANNI 23 - Telese Terme Benevento

VINI CANGIANI SRL di MATRONE ENZO VIA CANGIANI, 234 Boscoreale Napoli

VINI CUOMO di DE SIMONE ANNA TRAV TAVERNOLA 22 P 2 - Castellammare di Stabia Napoli

VINI F.LLI FOLLO di FOLLO PASQUALE VIA ACQUAFREDDA, 34 C/DA VALIANO Castelvetere sul Calore Avellino

VINI FINI EPISCOPIO S.A.S. VIA TORO 9/E Ravello Salerno

VINI LE ORIGINI SOC. AGR. SRL VIA DUE PRINCIPATI, 9 Forino Avellino

VINI PETROSINO SRL VIA TORRE LUPARA, SNC Pastorano Caserta

VINI SORDI di SORDI ANTONIO VIA CAIPOLI, 13 Gallicano nel Lazio Roma

VINI TRANQUILLI SRL VIA MOLA DEL CAMPO, SNC Olevano Romano Roma

VINI VANNELLI SRL VIA GIOVANNI, XXIIIÂ° 47 Palestrina Roma

VINICOLA AGRIFLEGREA SRL VIA NELSON MANDELA, 95 lotto C Napoli

VINICOLA CARDINALE di CARDINALE ALESSANDRA VIA CAMPANE 30 - Avellino

 

