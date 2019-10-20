12:06:58 MADDALONI. Vice sindaco Bove, poche settimane fa l’amministrazione ha firmato un protocollo d’intesa con Rfi per il superamento dei passaggi a livello. Come si è giunti all’accordo?

«Il Sindaco Andrea De Filippo ci ha messo la faccia su questa vicenda e ha lavorato in prima persona e alacremente per tale obiettivo. Lo so che gli scettici e i gufi non avrebbero scommesso un solo euro su questo risultato ma la tenacia e la costanza hanno prevalso sulla sciatteria.

La firma è del Sindaco Andrea De Filippo non solo per un fatto temporale collegato a chi, cioè egli, al momento ricopre la carica ma è ascrivibile a lui, perché veramente si è speso per rottamare un contenzioso che aveva diviso e angosciato la città.

Ed è stato un lavoro di squadra con l’assessore al ramo Giuseppe D’Alessandro, l’onorevole Antonio Del Monaco, il responsabile provinciale Cgil trasporti e amico Angelo Lustro e soprattutto alla disponibilità e alla competenza dell’Amministratore delegato Rfi l’Ing. Gentile e del suo staff. Naturalmente grazie anche all’intero consiglio comunale, maggioranza e opposizione.

L’Amministrazione in carica sta avendo un merito incontrovertibile: rottamare contenziosi storici. Mi dispiace che ci sia il partito di chi vuole negarlo ma è una verità».

Può spiegare celermente cosa prevede il protocollo?

«Il superamento dei passaggi a livello e quindi la realizzazione di alcune strategiche opere di viabilità. Gli interventi sono i seguenti:

I Passaggi a Livello interessati sono: il PL 219+319 di via Sauda, il PL 220+821 di via Appia, il PL 221+472 di via Napoli, il PL 222+139 di via Santa Maria della consolazione, il PL 224+179 di via Lima, il PL 225+366 di via Pioppolungo, il PL 225+686 di via Lamia.

Per il primo è prevista la realizzazione di una strada che collega via Appia con Via Cornato, andando a confluire lungo Via De Curtis, in modo tale che tutto il traffico proveniente da Caserta indirizzato verso il costruendo casello dell’A30 e dell’A1 non congestioni il traffico cittadino. In merito alla soppressione del passaggio a livello di Via Appia, si realizzerà una passerella pedonale ed un sottovia carrabile che permetterà il passaggio delle auto da Via Montella su Via Appia, Via degli Osci e Via Libertà.

Relativamente al PL di Via Napoli ambito stazione, verrà realizzata un sottopasso pedonale con ascensori ed un sottovia carrabile che consentirà il collegamento tra la Via Napoli, Via Sergente del Monaco e Via della Consolazione.

Relativamente alla soppressione del passaggio a livello di Via della Consolazione, verrà realizzato un cavalcavia-ferrovia che darà la possibilità di collegare Via Baldina con Via della Consolazione e con la strada prima descritta fino ad arrivare a Via Napoli e Via Caudina.

Per quanto riguarda i passaggi a livello di Via Lima, Via Pioppolungo e Via Lamia verrà adeguata la viabilità esistente realizzando più collegamento lungo la Via Cancello, con relativo sottovia al KM 225+787».

Parliamo di tasse: l’amministrazione è sovente accusata di non contrastare l’evasione, i cui livelli sono oggettivamente molto alti. Come si sta procedendo al riguardo?

«Capisco le ragioni dell’essere opposizione. Lo sono stato anche io ed è stata una palestra di vita davvero impareggiabile. Ma a tutto c’è un limite. Se per la lotta all’evasione ci siamo affidati ad un soggetto nazionale che è l’Agenzia delle Entrate cosa altro dobbiamo fare?

Inoltre abbiamo anche regolarizzato e stiamo completando il ragionamento dell’approvvigionamento e pagamento dei canoni idrici facendo installare i contatori negli alloggi comunali laddove erano assenti. E tra tributi e affari legali stiamo chiudendo contenziosi storici che per anni hanno afflitto la nostra città».

E che l’Ente non riesca a vantare i propri crediti? Anche questa è un’accusa infondata?

«E’ oramai storia comune che abbiamo rottamato il contenzioso con l’Interporto Ise facendo una conciliazione giudiziale. Attenzione: la nostra non è stata una transazione o un accordo ma una conciliazione giudiziale attestante quindi che il credito da parte del Comune è certo ed esigibile e non possono esserci interpretazione di sorta alcuna.

E’ inoltre proprio di qualche giorno fa la notizia che il Tar Campania ha accettato e accolto il ricorso promosso dal Comune di Maddaloni contro il Comune di Cervino per ottemperanza della sentenza Tar Campania del 2016 e quindi obbligando il Comune di Cervino, che ha adempiuto, al pagamento di 33.610 euro per quanto riguarda somme dovute al nostro Ente come comune capofila Ambito C1 della legge 328 del 2000. E non solo: è partita da tempo anche la procedura di recupero per le somme che ci spettano come Comune dalla General Sindes cosi come da sentenza».

Lei, che tra le altre ha anche la delega alla Protezione Civile, qualche giorno fa ha preso parte ad un importante convegno regionale sulla pianificazione di emergenza come strumento di prevenzione. Ci spiega com’è andata?

«E’ stata una fondamentale giornata legata alla formazione e alla necessità di mettere sempre maggiormente in rete le varie esperienze. Posso annunciare due novità per il gruppo comunale di Protezione Civile: su impulso diretto del primo cittadino, abbiamo deciso che la Protezione Civile dovrà avere una nuova sede e quindi dei locali sempre comunali ma più dignitosi per il compito svolto e a breve partirà una nuova campagna di adesione».

Fiorella Tagliafierro