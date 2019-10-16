12:19:30 SAN PRISCO. Nella giornata di ieri, l’ex sindaco di San Prisco Franco Abbate è stato operato alla spalla in una clinica di Capua.
L’intervento è perfettamente riuscito; l’avvocato già oggi potrebbe essere dimesso.
L’ex primo cittadino di San Prisco, circa quindici giorni fa, era stato aggredito nei pressi della sua abitazioni mentre era a spasso con il suo cane.
Abbate è stato colpito alle spalle da almeno due uomini che subito dopo si sono dati alla fuga.
Sull’episodio stanno indagando i militari della locale stazione dei carabinieri, che al momento sembrano non escludere nessuna pista investigativa.
Franco Abbate è stato sindaco di San Prisco agli inizi degli anni 2000, quando riuscì a fermare l'egemonia di Antonio Siero, conquistando il Comune di via Michele Monaco.
Il suo mandato elettorale fu bruscamente bloccato dalla sfiducia firmata dalla maggioranza dei consiglieri comunali.
Ancora oggi il suo impegno nella politica cittadina è costante. E' tra gli ispiratori dell'associazione 'San Prisco Bene Comune', attiva da anni sul territorio di San Prisco.
Attualmente è il riferimento politico del gruppo consiliare 'LiberaMente Insieme'.