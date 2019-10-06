mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

12:09:22 CASERTA. L'Avv. Monica Ippolito, quale Segretario Politico della Democrazia Cristiana di S. Felice a Cancello e Vice Segretario Provinciale di Caserta, esprime a nome dell'interezza del partito di San Felice a Cancello e della Segreteria Provinciale, le più vive congratulazioni al Segretario Provinciale di Caserta dott. Sabatino Esposito per la prestigiosa nomina politica  ricevuta di Vice Segretario Politico Nazionale della Democrazia Cristiana.

Nel contempo,  ringrazia,  nella sua interezza la Dirigenza Nazionale del Partito,  per l'elevata considerazione e fiducia riposta nel nostro Segretario Provinciale dott. Sabatino Esposito. Formula, infine, al neo Vice Segretario ed alla Dirigenza Nazionale i più sentiti auguri di  ottimo lavoro per una sempre maggiore crescita della D.C. su tutto il territorio italiano ed internazionale.

Soddisfatto il Vice Segretario Politico Nazionale D.C., Sabatino Esposito: "Ringrazio il Segretario Nazionale Dott. Angelo Sandri per la fiducia e tutti gli amici di Caserta che a nome del Vice Segretario Avv. Monica Ippolito nella sua qualità, hanno ribadito la loro amicizia, al quale non potrò mai ricambiare per il loro sostegno. 

Mi auguro di poter essere in grado di rappresentare la fiducia di tutta  la Direzione Nazionale. Con impegno e passione ce la metterò tutta. Grazie".

 

 

FIAS_CASERTA
zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:172 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:250 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:426 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next