12:09:22 CASERTA. L'Avv. Monica Ippolito, quale Segretario Politico della Democrazia Cristiana di S. Felice a Cancello e Vice Segretario Provinciale di Caserta, esprime a nome dell'interezza del partito di San Felice a Cancello e della Segreteria Provinciale, le più vive congratulazioni al Segretario Provinciale di Caserta dott. Sabatino Esposito per la prestigiosa nomina politica ricevuta di Vice Segretario Politico Nazionale della Democrazia Cristiana.
Nel contempo, ringrazia, nella sua interezza la Dirigenza Nazionale del Partito, per l'elevata considerazione e fiducia riposta nel nostro Segretario Provinciale dott. Sabatino Esposito. Formula, infine, al neo Vice Segretario ed alla Dirigenza Nazionale i più sentiti auguri di ottimo lavoro per una sempre maggiore crescita della D.C. su tutto il territorio italiano ed internazionale.
Soddisfatto il Vice Segretario Politico Nazionale D.C., Sabatino Esposito: "Ringrazio il Segretario Nazionale Dott. Angelo Sandri per la fiducia e tutti gli amici di Caserta che a nome del Vice Segretario Avv. Monica Ippolito nella sua qualità, hanno ribadito la loro amicizia, al quale non potrò mai ricambiare per il loro sostegno.
Mi auguro di poter essere in grado di rappresentare la fiducia di tutta la Direzione Nazionale. Con impegno e passione ce la metterò tutta. Grazie".