09:03:36 CASERTA. Partirà dagli uscenti la corsa per Palazzo Santa Lucia della prossima primavera. Stefano Graziano e Gennaro Oliviero, che scenderanno in campo con il Pd, Massimo Grimaldi correrà con Forza Italia, Vincenzo Viglione, invece, proseguirà la sua avventura con il Movimento 5 stelle.

A Gianpiero Zinzi, spetterà il compito di costruire e ‘tirare’ la lista di Toti, progetto al quale ha aderito ufficialmente a Ferragosto. L’ex coordinatore di Forza Italia, infatti sarà impegnato sia a costruire la lista che a fare il candidato. Con lui, potrebbe esserci l’ex consigliere provinciale Giuseppe Mariniello, da sempre legato a doppio filo alla famiglia Zinzi.

Da valutare la posizione di Luigi Bosco, che anche è pronto a lasciare Campania libera e ad accasarsi nel Partito democratico. Tutto da scrivere il futuro di Giovanni Zannini e di Alfonso Piscitelli. Per entrambi, da escludere c’è solo la collocazione nella lista di cinque anni fa, dal momento che sia l’avvocato che il medico possono scendere in campo sia in una lista di centrodestra che in una di centrosinistra avendo dialoghi aperti in entrambe le coalizioni, pur mantenendo tutti e due un ottimo rapporto con il governatore Vincenzo De Luca.

Tra le novità più ingombranti ci potrebbe essere quella di Nicola Caputo, più votato della provincia di Caserta alle ultime europee che nel luglio scorso è stato nominato consigliere del governatore Vincenzo De Luca in settori strategici come l’agricoltura, la progettazione europea e i rapporti istituzionali.

I sostenitori di Caputo, immediatamente dopo le europee, hanno dato vita al movimento SeiSud con ramificazioni in tutto il mezzogiorno e che vede, chiaramente, i suoi punti di forza a Caserta e in Campania.

Il progetto giocherà un ruolo nelle prossime regionali resta di capire solo in che forma e con che tipo di impegno da parte di Caputo visto che lo stesso eurodeputato non ha escluso la possibilità di costruire una civica a sostegno del presidente.

Sta lavorando per una candidatura regionale anche il consigliere provinciale di San Prisco Francesco Paolino, vicecoordinatore azzurro, che si sente pronto per il grande salto definitivo e che ha lanciato la campagna di Clemente Mastella per la presidenza della Regione.

In questo senso si sta muovendo anche Mara Carfagna che, in previsione di una sua candidatura alla presidenza, sta lavorando alla formazione di una lista.

Intorno al progetto ci sono a livello regionale Mario Ascierto Della Ratta, Pietro Diodato, Enzo Fasano e una folta schiera di ex An che stanno cercando sponde anche nel casertano.

Ai nastri di partenza delle prossime elezioni regionali torna dopo dieci anni la lista di Alleanza di centro ispirata dal giornalista Rai Francesco Pionati.

Intorno al progetto lavora la coordinatrice provinciale Nicola Pomposo. Nel novero dei papabili per la Regione anche il vicesindaco di Maddaloni Luigi Bove, che sicuramente correrà in una lista di centrodestra.

Scenderà in campo, invece, con la Lega l’ex assessore alle Attività produttive del Comune di Caserta Emilio Caterino che dovrà vedersela, tra gli altri, con il sindaco di Frignano Gabriele Piatto.

Il consigliere comunale di Caserta Pasquale Antonucci, invece, invece, potrebbe correre sotto le insegne della lista De Luca presidente grazie ad un accordo trovato con l’assessore regionale Sonia Palmeri che pura sarà candidata dopo l’esperienza in giunta.

Della stessa partita potrebbe essere anche Katia Zullo di Sant’Arpino che già cinque anni fa si è candidata in Alternativa popolare Nuovo centrodestra ben figurando.

Altra novità, in Forza Italia potrebbe essere rappresentata da Giuseppe Guida, consigliere ad Arienzo e presidente dell’Agis.

Forte dell’appoggio dell’amministrazione di Casaluce, poi, punterà il grande salto anche l’ex sindaco e oggi consigliere della giunta di Antonio Tatone Rany Pagano che ha già sfiorato la candidatura al parlamento nel 2018 e che oggi sembra prontissimo per contendersi uno scranno a Palazzo Santa Lucia.

In cerca di rivincite anche l’ex sindaco di San Felice a Cancello Emilio Nuzzo che, dopo essere rimasto clamorosamente fuori dalla campagna per le amministrative del suo paese, potrebbe rimettersi in gioco proprio il prossimo anno in una lista di centrodestra.

La corsa alle regionali pare la voglia tentare anche l’ex sindaco di Santa Maria a Vico Adriano Telese che, dopo la candidatura al parlamento con la lista Insieme pare ci stia ripensando a tentare la scalata a Napoli dopo che l’ha quasi centrata nel 2005 sotto le insegne dell’Udeur.

Giorno dopo giorno sempre più tasselli vengono fuori e manca ancora un anno al voto...

Della partita regionale potrebbe essere anche l’ex senatore Vincenzo D’Anna che, dopo essere stato determinante con la sua Campania in rete, per De Luca pare possa costruire assieme all’ex consigliere comunali di Napoli Emilio Montemarano una lista la cui collocazione è ancora da definire.

Pensa alla Regione anche Francesco Melone, figlio dell’ex sindaco di Casagiove Enzo Melone che si sta guardando attorno per capire se ci sono le condizioni per provare una candidatura del genere.

Discorso speculare vale per Giovanni Lavornia, figlio di Silvio Lavornia, ex presidente della Provincia e sindaco di Dragoni che, pure, è pronto a scendere in campo per questa competizione.

Molto attivo è anche Francesco Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che, tra una battaglia politica e l’altra, sta anche contattando un po’ tutti gli amministratori di Terra di Lavoro per cercare di costruire una lista che possa essere competitiva e, nel contempo, lo possa aiutare nel raggiungimento di quel quorum indispensabile alla sua riconferma.

Il più attivo di tutti, comunque, è il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca che potrebbe costruire addirittura quattro civiche a suo sostegno al di la dei partiti.

Oltre alla storica Campania libera e alla civica De Luca presidente, il governatore della regione ne sta immaginando altre due che lo possano aiutare nella corsa alla presidenza.

Per Fratelli d’Italia, un nome pronto a scendere in campo potrebbe essere quello dell’ex sindaco di Castel Morrone Pietro Riello che, dopo l’esperienza al Comune di Caserta, si è messo a lavorare nell’ombra per questa competizione.

Altro nome caldo è quello di Giovanni Lombardi, sindaco di Calvi Risorta, e figlio dell’ex consigliere regionale di Alleanza nazionale Benedetto Lombardi che potrebbe schierare proprio Fratelli d’Italia.

Tra i sindaci scalpita anche il primo cittadino di San Marco Evangelista Gabriele Cicala che si sta guardando attorno per trovare una collocazione che gli consenta di essere concorrenziale per il seggio.

Altro nome che sta valutando la possibile candidatura è quello della consigliera comunale di Santa Maria Capua Vetere Mariagabriella Santillo che sta sondando il terreno relativamente al suo impegno nella prossima campagna elettorale.

Si è portato avanti con il lavoro anche Arnaldo Gadola con il suo Partito repubblicano.

Oltre all’avvocato di Recale, in lista hanno già detto sì alla candidatura Adelmo Di Paolo di Cellole, Raffaele Funaro di Piana di Monteverna e Rossella Sorbo di Santa Maria Capua Vetere.