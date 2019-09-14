10:42:55 CASAGIOVE. Il personale del Comune di Casagiove si arricchisce di una nuova unità: dal Comune di Roma, infatti, è stato distaccato Andrea Cortese, 36 anni originario di Caserta.

Cortese era in servizio presso Roma Capitale, con la qualifica di Istruttore Economico – Categoria C (posizione economica C1) – Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto.

Il nuovo dipendente entrerà in servizio dal 16 settembre e resterà in organico a Casagiove fino al compimento del terzo anno di vita del figlio Giuseppe nato il 1 marzo 2019 e quindi fino al 28 febbraio 2022.

Il nuovo dipendente presterà servizio presso l’Ufficio Tributi afferente l’Area Funzionale n. 3 “Finanziaria”.

L’arrivo della nuova unità lavorativa rappresenta un toccasana per il Comune di Casagiove dal momento che l’organico in servizio presso l’ente di via Javara è in la con gli anni e tutto verso il pensionamento che, comunque, è già partito quest’anno lasciando dei vuoti di organico significativi.

In attesa di completarli, in parte con le nuove assunzioni che arriveranno dal corso concorso della Regione Campania “potenziare” gli uffici con un nuovo dipendente è, sicuramente un toccasana.

Non è l’unica novità che riguarda il personale quella dell’arrivo del dipendente del Comune di Roma.

Il sindaco Roberto Corsale, infatti, dopo aver diviso la macchina comunale in tre aree funzionali ha deciso di avviare delle selezioni interne per l’affidamento delle posizioni organizzative.

Il sindaco vuole tamponare i vuoti d’organico attribuendo responsabilità aggiuntive ad alcuni dipendenti che, chiaramente, beneficeranno, una volta ottenuta la posizione organizzativa anche di somme supplementari sulla propria busta paga. Basterà per fare in modo che la macchina comunale funzioni?

Difficile dirlo, certamente, allo stato questa era l’unica strada percorribile per fare in modo che non si ingolfasse l’ente per carenza di organico. Ulteriori sviluppi si attendono nelle prossime ore quando saranno resi noti i vincitori delle selezioni interne che beneficeranno delle posizioni organizzative e che, nel contempo, avranno le responsabilità ulteriori figlie della ‘carica’.