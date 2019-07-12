12:02:35 Prosegue il percorso di crescita del segretario provinciale Francesco Brancaccio all’interno del Partito socialista.
Il segretario nazionale Enzo Maraio, infatti, nel corso della riunione di ieri a Roma, della direzione nazionale, lo ha indicato come responsabile nazionale Ecoreati ed ecomafie del Psi.
Si tratta di un importante riconoscimento per Brancaccio che anche nel nuovo corso, mantiene un ruolo di rilievo non solo a livello locale all’interno del partito nazionale, unico casertano ad averlo.
Prima della riunione, i socialisti hanno tenuto un picchetto davanti alla sede del parlamento per protestare contro l’autonomia differenziata voluta dal governo soprattutto per quello che riguarda la scuola.
Proprio Brancaccio è durissimo rispetto a tali scelte.
«L’autonomia differenziata oltre a dividere il paese oggi spacca il Governo – ha dichiarato -
A Montecitorio abbiamo chiesto al Ministro Marco Bussetti e al governo di non creare modelli diversi di istruzione da regione a regione e di stabilizzare i docenti precari.
Dal futuro della scuola passa il futuro del paese e il governo sta facendo di tutto per distruggerlo!».
I SETTORI DI LAVORO
La segreteria nazionale del Psi, nella riunione che si è tenuta ieri presso la sede della direzione del partito, ha conferito, su proposta del Segretario Enzo Maraio, gli incarichi di lavoro.
Consulta Amministratori Locali
Salvatore Oddo – Coordinatore
Sonia Gradilone
Marco Mercuri
Mauro Del Bue – Direttore Avanti
Mimmo Tanzarella (Mezzogiorno)
Mariarosaria Cuocolo (Rapporti Internazionali)
Giada Fazzalari (Comunicazione(
Scipione Roma (Social Network)
Marco Strada (Turismo)
Emma Zarroli (Rete Turistica Internazionale)
Organizzazione Luigi Incarnato
Luigi Di Martino (Tesseramento)
Arianna Renzetti – Commissione Tesseramento
Gaspare Anello – Commissione Tesseramento
Franco Antonini – Commissione Tesseramento
Raimondo Ibba Ambiente, Agricoltura Ed Energie Rinnovabili
Biagiotti Stefano (Agricoltura)
Pietrantuono Francesco (Energia)
Romanzi Luciano (Aree Interne E Gestione Associata Servizi)
Rossano Pastura (Sostenibilita’)
Ubertini Carlo (Made In Italy)
Giuseppe Conti (Artigianato E Pesca)
Sport – Gianni Padovani
Angelo Zubbani- Industria
Raffaele Tantone (Nuove Tecnologia)
Pia Locatelli – Esteri
Simona Russo (Pse)
Fausto Longo (Italiani Nel Mondo)
Scimmi Leonardo (Italiani In Europa)
Bobo Craxi (Politiche Euromediterranea)
Iuliano Carmine (Cooperazione)
Alessandro Bertinazzo (Rapporti Intern. Con I Socialisti Dell’arco Alpino)
Elisa Ratti (Pari Opportunita’)
D’angelo Gabriella (Lotta All’omofobia)
Associazionismo
Pietrina Putzolu (Ordini Professionali)
Massimo Seri (Rapporti Upi, Uncem, Anci)
Ivo Costamagna (Associazionismo Culturale)
Carmelo Di Quattro (Cooperazione Int.)
Politiche Sociali E Welfare
Gian Maria Lebrino (Politiche Sociali)
Rossella Pera (Terzo Settore)
Ciccio Magista’ (Diverse Abilita’)
Andrea Silvestrini (Welfare)
Regina D’eramo (Sicurezza)
Sonia Gradilone (Accoglienza)
Ilda Sangalli Reidmiller (Integrazione Comunita’)
Andrea Simone Caserta (Inclusione Sociale)
Francesco Giorgi- Lavoro
Maurizia Bertoncino (Formazione Professionale)
Andreini Marco (Sindacati)
Guglielmo Brighi (Disoccupazione)
Mauro Broi (Intermediazione)
Giorgio Del Ciondolo (Sviluppo Commerciale)
Mattia Salvatore (Previdenza)
Enrico Pedrelli – Politiche Giovanili
Mattia Mastandrea (Studenti Universitari)
Alberto Caruso (Sindacato Studentesco)
Jacopo Nannini (Studenti)
Marco Bellizzi (Lotta Al Precariato)
Adolfo Morante – Legalita’ E Trasparenza
Francesco Brancaccio (Ecoreati e Ecomafie)
Lorenzo Cinquepalmi (Diritti Civili)
Massimo Carugno (Diritti Del Cittadino)
Cesare Carini (Famiglia e Minori)
Carlotta Caponi (Logistica)
Maurizio Viaggi (Politiche Abitative)
Alfredo Ardanese (Trasporti)
Graziano Luppichini (Tpl)
Vannina Mulas (Politiche Per Le Isole)
Lorenzo Catraro (Sviluppo Trasporto Urbano)
Francesco Mantella (Avvocatura)
Enrico Buemi – Giustizia
Franz Caruso (Riforma Sistema Giudiziario)
Ruggiero Angelo – Sanita’
Gianni Milana (Politiche Per La Salute)
Michele Chiodarelli – Economia
Marcello Miniscalco (Pmi)
Riccardo Pozzi (Innovazione)
Luca Fanto’ – Scuola, Universita’ E Ricerca
Cianfanelli Elisabetta (Universita’)
Leonardo Pierini (Istruzione)
Amedeo Roncato (Ricerca)
Cultura E Programma
Mauro Del Bue
Giovanni Crema
Gennaro Acquaviva
Luigi Acquaviva
Andrea Frizzera
Natale Antonino Rossi
Leonardo Criscuolo Gaito (Beni Culturali)
Silvia Colombo – Riforme Istituzionali
Gigi Giordani (Autonomie Locali)
Sara Paolini (Editoria)
Riccardo Oliva (Riforma P.A. Semplificazione