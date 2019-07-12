12:02:35 Prosegue il percorso di crescita del segretario provinciale Francesco Brancaccio all’interno del Partito socialista.

Il segretario nazionale Enzo Maraio, infatti, nel corso della riunione di ieri a Roma, della direzione nazionale, lo ha indicato come responsabile nazionale Ecoreati ed ecomafie del Psi.

Si tratta di un importante riconoscimento per Brancaccio che anche nel nuovo corso, mantiene un ruolo di rilievo non solo a livello locale all’interno del partito nazionale, unico casertano ad averlo.

Prima della riunione, i socialisti hanno tenuto un picchetto davanti alla sede del parlamento per protestare contro l’autonomia differenziata voluta dal governo soprattutto per quello che riguarda la scuola.

Proprio Brancaccio è durissimo rispetto a tali scelte.

«L’autonomia differenziata oltre a dividere il paese oggi spacca il Governo – ha dichiarato -

A Montecitorio abbiamo chiesto al Ministro Marco Bussetti e al governo di non creare modelli diversi di istruzione da regione a regione e di stabilizzare i docenti precari.

Dal futuro della scuola passa il futuro del paese e il governo sta facendo di tutto per distruggerlo!».



I SETTORI DI LAVORO

La segreteria nazionale del Psi, nella riunione che si è tenuta ieri presso la sede della direzione del partito, ha conferito, su proposta del Segretario Enzo Maraio, gli incarichi di lavoro.

Consulta Amministratori Locali

Salvatore Oddo – Coordinatore

Sonia Gradilone

Marco Mercuri

Mauro Del Bue – Direttore Avanti

Mimmo Tanzarella (Mezzogiorno)

Mariarosaria Cuocolo (Rapporti Internazionali)

Giada Fazzalari (Comunicazione(

Scipione Roma (Social Network)

Marco Strada (Turismo)

Emma Zarroli (Rete Turistica Internazionale)

Organizzazione Luigi Incarnato

Luigi Di Martino (Tesseramento)

Arianna Renzetti – Commissione Tesseramento

Gaspare Anello – Commissione Tesseramento

Franco Antonini – Commissione Tesseramento

Raimondo Ibba Ambiente, Agricoltura Ed Energie Rinnovabili

Biagiotti Stefano (Agricoltura)

Pietrantuono Francesco (Energia)

Romanzi Luciano (Aree Interne E Gestione Associata Servizi)

Rossano Pastura (Sostenibilita’)

Ubertini Carlo (Made In Italy)

Giuseppe Conti (Artigianato E Pesca)

Sport – Gianni Padovani

Angelo Zubbani- Industria

Raffaele Tantone (Nuove Tecnologia)

Pia Locatelli – Esteri

Simona Russo (Pse)

Fausto Longo (Italiani Nel Mondo)

Scimmi Leonardo (Italiani In Europa)

Bobo Craxi (Politiche Euromediterranea)

Iuliano Carmine (Cooperazione)

Alessandro Bertinazzo (Rapporti Intern. Con I Socialisti Dell’arco Alpino)

Elisa Ratti (Pari Opportunita’)

D’angelo Gabriella (Lotta All’omofobia)

Associazionismo

Pietrina Putzolu (Ordini Professionali)

Massimo Seri (Rapporti Upi, Uncem, Anci)

Ivo Costamagna (Associazionismo Culturale)

Carmelo Di Quattro (Cooperazione Int.)

Politiche Sociali E Welfare

Gian Maria Lebrino (Politiche Sociali)

Rossella Pera (Terzo Settore)

Ciccio Magista’ (Diverse Abilita’)

Andrea Silvestrini (Welfare)

Regina D’eramo (Sicurezza)

Sonia Gradilone (Accoglienza)

Ilda Sangalli Reidmiller (Integrazione Comunita’)

Andrea Simone Caserta (Inclusione Sociale)

Francesco Giorgi- Lavoro

Maurizia Bertoncino (Formazione Professionale)

Andreini Marco (Sindacati)

Guglielmo Brighi (Disoccupazione)

Mauro Broi (Intermediazione)

Giorgio Del Ciondolo (Sviluppo Commerciale)

Mattia Salvatore (Previdenza)

Enrico Pedrelli – Politiche Giovanili

Mattia Mastandrea (Studenti Universitari)

Alberto Caruso (Sindacato Studentesco)

Jacopo Nannini (Studenti)

Marco Bellizzi (Lotta Al Precariato)

Adolfo Morante – Legalita’ E Trasparenza

Francesco Brancaccio (Ecoreati e Ecomafie)

Lorenzo Cinquepalmi (Diritti Civili)

Massimo Carugno (Diritti Del Cittadino)

Cesare Carini (Famiglia e Minori)

Carlotta Caponi (Logistica)

Maurizio Viaggi (Politiche Abitative)

Alfredo Ardanese (Trasporti)

Graziano Luppichini (Tpl)

Vannina Mulas (Politiche Per Le Isole)

Lorenzo Catraro (Sviluppo Trasporto Urbano)

Francesco Mantella (Avvocatura)

Enrico Buemi – Giustizia

Franz Caruso (Riforma Sistema Giudiziario)

Ruggiero Angelo – Sanita’

Gianni Milana (Politiche Per La Salute)

Michele Chiodarelli – Economia

Marcello Miniscalco (Pmi)

Riccardo Pozzi (Innovazione)

Luca Fanto’ – Scuola, Universita’ E Ricerca

Cianfanelli Elisabetta (Universita’)

Leonardo Pierini (Istruzione)

Amedeo Roncato (Ricerca)

Cultura E Programma

Mauro Del Bue

Giovanni Crema

Gennaro Acquaviva

Luigi Acquaviva

Andrea Frizzera

Natale Antonino Rossi

Leonardo Criscuolo Gaito (Beni Culturali)

Silvia Colombo – Riforme Istituzionali

Gigi Giordani (Autonomie Locali)

Sara Paolini (Editoria)

Riccardo Oliva (Riforma P.A. Semplificazione