22:01:04 E’ stata ufficializzata anche la lista unitaria di Più Europa Partito socialista in campo alle prossime elezioni europee. Non ci sono casertani in lista. Il capolista è l’ex rettore dell’Università di Salerno Raimondo Pasquino, già candidato a sindaco di Napoli e presidente del consiglio comunale partenopeo nella prima giunta De Magistris.

La quota socialista è rappresentata da Simona Russo, figlia dell’ex capogruppo Ds in consiglio regionale Peppe Russo. Ecco i nomi

Circoscrizione Italia meridionale

(Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)

1 Pasquino Raimondo M

2 Senatore Alessandra F

3 Abbaticchio Michele M

4 Pisicchio Alfonso M

5 Galtieri Francesco M

6 Di Palma Nicola M

7 Aiuto Daniela F

8 Adesso Raffaello M

9 Dell’Erba Giovanna F

10 Del Negro Stefania F

11 Dentamaro Benedetta F

12 Fasulo Rossella F

13 Godola Arnaldo M

14 Manciero Lucia F

15 Monticelli Luciano M

16 Russo Simona F