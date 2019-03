19:09:31 Salvatore Petrella è il nuovo presidente della Confesercenti Provinciale di Caserta.

Il giovane imprenditore immobiliare ha assunto l’incarico di massimo esponente della confederazione degli esercenti nel settore commerciale e turistico nel corso della presidenza provinciale tenutasi oggi, venerdì 22 marzo 2019, presso la sede provinciale, cui hanno preso parte i rappresentanti territoriali e delle federazioni di categoria facenti parte della Confesercenti, l’incontro ha registrato anche la partecipazione dei vertici regionali nella persona di Pasquale Giglio Direttore Interregionale Confesercenti Campania Molise.

Grande soddisfazione da parte di Salvatore Petrella che a margine della riunione ha dichiarato: “Ringrazio la presidenza provinciale di Confesercenti per la fiducia accordatami e per il sostegno che mi vorranno conferire in questa nuova avventura.

Grazie anche al presidente uscente che nel corso di questi anni ha guidato la nostra organizzazione rappresentando gli interessi della categoria e del nostro territorio”.

Il neo presidente provinciale ha quindi annunciato gli obiettivi verso i quali l’associazione dovrà puntare nel prossimo futuro: “Dobbiamo mirare ad delle azioni concrete che diano reale ristoro alle aziende che associamo e rappresentiamo. Rafforzare ed incrementare i servizi sono i primi punti della nostra attività che vorremmo eseguire in modo corale con il coinvolgimento di tutto il territorio e tutte le categorie impegnate in primis i dirigenti operativi dell’organizzazione; sostegno al credito agevolato, convezioni bancarie, alle attività di caf e patronato e all’assistenza nei contratti di lavoro con i dipendenti.

Dialogheremo con il mondo istituzionale locale e con il mondo della politica, cercando di mettere a disposizione le nostre competenze e di portare ai tavoli decisionali le nostre istanze. Non sarà un impegno semplice, ci aspetta tanto lavoro, ma siamo pronti a questa nuova avventura”.

Salvatore Petrella succede, dunque, a Maurizio Pollini che ha guidato per lunghi anni la Confesercenti Provinciale di Caserta. La presidenza provinciale di Caserta nel riconoscere il forte impegno ha conferito a Pollini il ruolo di presidente onorario dell’organizzazione.