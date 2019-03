12:14:45 CASERTA. Venerdì 5 Aprile alle ore 17.00, presso le retrostanze del ‘700 degli appartamenti storici della Reggia di Caserta, sarà inaugurata la mostra fotografica di Luciano D’Inverno Quattro tempi, con il Patrocinio della Reggia di Caserta.

La mostra, da un progetto di Luciano D’Inverno e a cura di Gabriella Ibello, racconta il paesaggio del parco e del giardino inglese della Reggia di Caserta stavolta attraverso il diverso sguardo della fotografia contemporanea. Un progetto corale, quello di Luciano d’Inverno, che mostra come il suo interesse per il paesaggio sia parte integrante della trasformazione della natura in perfetta armonia con il divenire interiore.

“La fotografia come immagine visiva – spiega la curatrice - non si limita solo a rappresentare ciò che è mondo visuale, essa è il luogo di inserzione della memoria, il punto in cui si condensa la nostra mentalizzazione del mondo e dell’esperienza soggettiva. Partendo da questa estensione del concetto di immagine fotografica, il lavoro 4 Tempi di Luciano D’Inverno ci fa sentire la preminenza di uno sguardo che oltrepassa le categorie della percezione visiva disperdendo il peso del soggetto nelle profondità del divenire della natura e dell’uomo nel tempo [….] L’aura memoriale delle fotografie di Luciano D’Inverno, non è semplice ricordo ma il risultato dell’intera storia di un individuo, essa ravviva di nuova luce la fotografia di paesaggio, mette in relazione la sfera dell’immagine con l’aspetto dell’esperienza estesa del mondo, allarga il confine della fotografia dal senso della vista a quello delle esperienze mentali ed emotive generate dalla memoria, dall’immaginario, arricchendo così di altri significati il reale.”