17:29:52 Si è tenuta questa mattina presso il Comune di Caserta la conferenza stampa, riguardo i numerosi eventi ed appuntamenti che allieteranno la città di Caserta fino al 6 gennaio.

Inizia il sindaco Carlo Marino, affermando: ”Potremmo raccontare qualsiasi storia positiva del periodo che andremo a trascorrere, se non partiamo dalla nostra identità, dalla nostra storia.”

Quest’anno Caserta festeggerà il bicentenario di città Capoluogo, in quanto oltre ad essere stata una delle province più grandi del Regno delle due Sicilie,da duecento anni vanta del titolo di Capoluogo.

Il sindaco pertanto, invita tutti i cittadini a partecipare agli eventi che partiranno il 15 dicembre, in onore della città.

Le celebrazioni inizieranno sabato 15 dicembre alle ore 10.00 presso il Teatro Comunale, aprendo la giornata con l’inno della città di Caserta, opera del Maestro Francesco Marchesiello; in seguito la Fabbrica Wojtyla metterà in scena una performance teatrale incentrata su letture di famosi artisti e poetica seguire non mancheranno gli interventi di Alberto Zaza, Presidente della Società Di Storia Patria Di Terra Di Lavoro,il quale si preoccupò nel 1991 di consacrare il titolo della città, la quale aveva già goduto del rango di città senza alcun riconoscimento.

Ci saranno inoltre Vincenzo De Michele, ex presidente della provincia,Gianpaolo Iaselli,noto per essere stato il più giovane sindaco di Caserta,Paolo Franzese, direttore dell’Archivio di Stato di Napoli e soprintendente archivistico e bibliografico della Campania,Giuseppe De Nitto, Raffaele Traettino e la giornalista Naia Verdile.

La mattinata all’insegna dei festeggiamenti, vedrà sul palco anche l’associazione Feelix Caserta, che si esibirà con una performance musicale.

La giornata si chiuderà con un’altra performance teatrale della Fabbrica Wojtyla.

“Ci aspettiamo un coinvolgimento da parte di tutta la città; tutte le province e tutte le associazioni sono invitate a prendere parte a questi giorni di festeggiamenti che faranno coincidere la magia del Natale con la Magia della nostra storia”,così il Sindaco Marino spiega proprio il titolo “Comunalia”,dato al calendario di eventi che non lasceranno spazio neanche ad un giorno di libertà.

“Abbiamo voluto fortemente questi festeggiamenti; essere capoluogo è una grossa responsabilità, pertanto voglio che questa pagina ora sia riscritta con desiderio di riscatto.”

L’assessore Petrillo con questa affermazione mostra il suo coinvolgimento per questo grande evento, che deve riportare alla memoria il senso della storia della nostra città.

Per diffondere ciò e per fa si che i festeggiamenti non vengano rimossi, è in circolo un bando di manifestazione e di interesse per le associazioni che vorranno aderire per i prossimi mesi, in modo da arricchire di manifestazioni i prossimi anni.

“Non mancherà la presenza delle scuole”; l’assessore Corvino presenta così l’evento socioculturale organizzato dal comitato cittadino Caserta Young.

Per diffondere il senso di tradizione e la conoscenza della cultura, il 12 gennaio verrà organizzata una vera e propria Caccia al Tesoro per tutta la città ,che coinvolgerà 11 squadre formate dagli studenti di tutte le scuole superiori.

Il primo appuntamento ci sarà il giorno 22 dicembre presso il chiostro di Sant’Agostino, per scambiare opinioni e spiegare le istruzioni per il “gioco” deviato non solo ai giovani.

Ad intervenire è stata anche una componente dell’associazione Spazio Donna, la quale ha vivamente ringraziato il centro artistico “Omnia Arte”, il quale accoglie i bambini vittime di violenza.

“La danza ha un valore terapeutico oltre che artistico, ed è per questo che ringrazio l’amministrazione comunale che permette lo spettacolo.”

Non mancheranno, fino al 6 gennaio, mercatini natalizi, spettacoli, esibizioni di artisti di strada e laboratori per la “magia del Natale”. In piazza Gramsci-Viale Douhet, nei pressi della reggia, resterà allestita l’area dedicata all’iniziativa del Movimento Turismo Del Cioccolato e delle eccellenze Italiane, presieduto da Gianfranco Ferrigno, e che è stata realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, grazie all’impegno del sindaco Carlo Marino e dall’assessore Emiliano Casale.

La scorsa settimana c’è stato il taglio del nastro per i Mercatini Natalizi nello spazio allestito per l’evento che, nei prossimi week-end, ospiterà una serie di appuntamenti.

Il calendario degli eventi è stato presentato a Palazzo di Città, in occasione della conferenza stampa che l’amministrazione comunale ha organizzato per illustrare tutti gli eventi natalizi, in cui rientra anche l’iniziativa del Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane.

Si parte già sabato 15 e domenica 16 dicembre quando i riflettori saranno puntati sul Teatrino delle Guattarelle; per l’occasione, il pubblico assisterà ad uno spettacolo di “guattarelle”:burattini in voga nei teatri di strada partenopei sin dalla fine del cinquecento.

Sabato 22,oltre allo spettacolo del Teatrino delle Guattarelle, si potrà assistere all’esibizione della banda dei babbo Natale, mentre domenica 23,Babbo Natale e gli elfi accoglieranno i bambini e le letterine in vista della Vigilia.

Nell’area dedicata a “La Magia Del Natale” sono state allestite, grazie alla collaborazione con la Tanagro Legno Idea, diverse strutture in legno, che ospiteranno gli artigiani protagonisti dell’iniziativa.

La passeggiata tra gli stand proporrà una ricca offerta di: enogastronomia di eccellenza, prodotti di artigianato artistico, mobili e oggetti d’antiquariato, manufatti in ceramica, gioielli e bijoux realizzati a mano, ed infine la pregiata seta di San Leucio.

Per contribuire allo spirito del Natale, è stato installato in Piazza Matteotti un vero e proprio palaghiaccio, che permetterà a grandi e piccini di pattinare al solo costo di cinque euro, e soprattutto permetterà di imparare questo sport grazie a dei maestri che verranno messi a disposizione.

Il palaghiaccio verrà inaugurato sabato in primo pomeriggio e disporrà di numerosi servizi, partendo dagli spogliatoi fino ad arrivare a zone riscaldate ove i genitori potranno attendere i figli.

Tra gli eventi possiamo ricordare il presepe vivente organizzato dalla Proloco Di Vaccheria, che vedrà partecipare più di centocinquanta figuranti.

Per il Presepe, saranno messi a disposizione parcheggi e navette gratuite per raggiungere il luogo.

Domenica 24 dicembre l’associazione “Celebration Italia” porterà in scena i suoi ragazzi in Piazza Margherita, con canti Gospel; ci sarà anche un artista di fama internazionale, Julien Robinson.

Tanti saranno gli eventi che oltre quelli citati riempiranno la città di gioia, rendendola un posto quasi magico.

Proprio per questo, l’assessore Casale ha concluso porgendo i suoi ringraziamenti a tutti i gruppi che stanno partecipando per questo Natale, e a tutti i cittadini, soprattutto più giovani, che stanno prendendo parte ai numerosi eventi, mostrando gran voglia di riscatto e facendo così riemergere l’identità di una città che stava per essere dimenticata.

Mariapaola Trombetta