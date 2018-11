20:21:22 Il coordinatore provinciale della Fials Maurizio Cecere interviene sullo stato attuale della sanità. «Da lustri - afferma - nel nostro paese, a prescindere dalla fazione politica che si trova al governo, la sanità è sempre rientrata nelle voci del taglio di bilancio.

Il sistema sanitario italiano, considerato come uno dei migliori, è invece una realtà molto diversa, e solo chi si prodiga in essa quotidianamente può capire quanto lo spirito di sacrificio del singolo, vada fin troppo spesso a tamponare le mancanze e le carenze strutturali e organizzative, nonché quelle economiche derivanti dai succitati tagli. Chi lavora per la sanità campana, sia essa pubblica o privata, ben sa cosa intendo. Anni di gestione dissennata hanno fatto il resto, portando i lavoratori allo stremo. Si sono impiegati anni per il rinnovo del contratto Aran, al quale si lega il servizio pubblico, è ancora in discussione, che pare eterna, il Ccnl per la sanità privata, il cui ultimi rinnovo risale al 2005. Nel frattempo la medicina, scienza imperfetta ma in continua evoluzione, ha fatto notevoli passi avanti, così come le tecnologie e i presidi medico-chirurgici- infermieristici legati a essa, ma in alcune strutture pare che il tempo si sia fermato agli anni 80, nessuna innovazione è stata apportata affinché si fosse al passo coi tempi. L'edilizia sanitaria, è terra di nessuno, alle concessioni di accreditamento ci si aspetta che chi va a fare i sopralluoghi, si curi di appurare che anche le attrezzature e i presidi siano conformi alle normative vigenti, paradossalmente in talune strutture ancora si trovano letti con l'alzata della testiera a 'tagliola'. In un paese che si definisce civile ed evoluto, è inammissibile che il comparto sanitario patisca le mancanze e le inefficienze di chi la salute dovrebbe garantirla e dovrebbe tutelare anche chi lavora per la salute altrui, garantendo tutele e sicurezza.

Chiunque lavori per la sanità, al di là del ruolo che in essa ricopre, sa che da anni denunciamo una forte carenza di personale, che grava sui servizi resi ai pazienti. Il comparto privato dal 2010 chiede l'erogazione dell'accordo economico stilato in nome del succitato contratto mancante dal 2005, ad oggi nessuna risposta in merito nonostante gli accordi firmati.

Non scordiamo che gli stipendi dei dipendenti della sanità italiana, sono tra i più bassi in Europa; auspico in un allineamento che ci restituisca la dignità anche economica. Un paese civile si riconosce anche dal servizio sanitario che offre ai cittadini e da come fa sentire chi per la salute comune ci lavora con sacrificio e abnegazione. E noi che lavoriamo per la sanità, ci sentiamo sottostimati e maltrattati. In vista delle imminenti elezioni per il parlamento europeo, voglio farmi portavoce verso chiunque ci rappresenterà, affinché sia non la mia voce, ma la nostra voce».