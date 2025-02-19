BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
10:37:32 Santa Maria Capua Vetere ha vissuto oggi una giornata di grande importanza; questa mattina, presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio di Napoli, è stato sottoscritto l’atto notarile di donazione dell’area comunale di via Righi, destinata alla realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri, del Comando Compagnia e degli alloggi, nell’ambito del progetto “Casa del Carabiniere”.

Alla firma sono stati presenti il Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Manuel Scarso, il responsabile Area Governo del patrimonio della Direzione Regionale Campania dott. Laferola, il responsabile per la provincia di Caserta dell'Agenzia del Demanio dott. Franzese, la dott.ssa Celestino e il Sindaco Antonio Mirra per il Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Subito dopo la donazione modale dell’area dal Comune all’Agenzia del Demanio, la stessa è stata formalmente consegnata per uso governativo al Ministero dell’Interno - Prefettura di Caserta e al  Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri.

Al tavolo tutte le parti hanno manifestato la grande soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo perseguito da tempo e fortemente voluto dal Prefetto Volpe, dal Sindaco Mirra e dal Comandante provinciale dei Carabinieri Col. Scarso. Con la stipula dell’atto di donazione si procederà subito, grazie a fondi PNRR, alla fase di progettazione e costruzione dell’opera che rappresenta una svolta storica anche grazie ad una ubicazione strategica che rafforzerà notevolmente il legame fra l’Arma dei Carabinieri, la città e il territorio.

