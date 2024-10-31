catone kona
12:15:23 DRAGONI. Tavola rotonda dal titolo "La Campania e un futuro europeo" promosso da Luca Romano dirigente del Partito Democratico ed assistente dell'europarlamentare Antonio Decaro e Vincenzo Girfatti presidente "Associazione per il Mezzogiorno". 

Appuntamento per Venerdì 1 Novembre alle ore 17 presso la sala consiliare del comune di Dragoni. Durante la conferenza sono inoltre previsti gli interventi, dopo i saluti istituzionali della fascia tricolore Antonella D'Aloia, di Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, di Stefano Graziano, deputato e capogruppo Pd in commissione difesa e i contributi di Lucia Esposito, Raffaele Giovine, Antonella Pepe, Matteo Dionisi, Francesca Tessitore, Massimo Schiavone e Marco Villano. 

Una discussione aperta, dunque, sul futuro della principale regione del Sud Italia all'interno dell'ambito europeo in un momento particolarmente difficile per il continente. 

Un momento costruttivo di dialogo profondo e stimolante per riflettere  sulle sfide e le priorità che l’Europa dovrà affrontare nei prossimi anni considerato che è in gioco una ripresa economica attaccata da un inflazione da costi, che se non governata può provocare recessione.

Un'iniziativa che ha lo scopo di concorrere a dare ai cittadini la percezione dell’importanza del contesto europeo. 

