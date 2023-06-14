17:05:58 CARDITELLO. Quest’anno il Piccolo Popolo è in fermento come non mai!

Il Folletto Tittino insieme al suo amico faggio Pino (ama farsi chiamare così), hanno appena comunicato a Pozzanghera Fanghiglia la nuova meta di Gnomi in Festa!

La festa prima della Grande Festa!

Gnomi, elfi, fate e folletti si stanno preparando per ritornare in Campania per portare la loro magia ! Canzoni, giochi, racconti, spettacoli e tanta allegria, ci sarà da divertirsi!

Insieme agli amici de La Mansarda Teatro dell'Orco Vi aspettiamo il 17 e 18 Giugno a Real Sito di Carditello, San Tammaro , nel Bosco dei Cerri ,con la II Edizione di “Gnomi in Festa”.

Non mancate e ricordate di prenotare!!!

Sabato 17 Giugno 2023 II Edizione “ Gnomi in Festa ”: dalle ore 16.30

Domenica 18 Giugno 2023 II Edizione “ Gnomi in Festa ” : dalle ore 12.00

COSTI

Biglietto Intero: 15,00€

Biglietto Ridotto 3-10 anni: 10€.

Biglietto Disabile + Accompagnatore : 10,00€

Biglietto Serale Adulti e bambini da 3 anni 8,00€.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : tel. 3398085602