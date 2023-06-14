mucherino
17:05:58 CARDITELLO. Quest’anno il Piccolo Popolo è in fermento come non mai!

Il Folletto Tittino insieme al suo amico faggio Pino (ama farsi chiamare così), hanno appena comunicato a Pozzanghera Fanghiglia la nuova meta di Gnomi  in Festa!

La festa prima della Grande Festa!

Gnomi, elfi, fate e folletti si stanno preparando per ritornare   in Campania per portare la loro magia ! Canzoni, giochi, racconti, spettacoli e tanta allegria, ci sarà da divertirsi! 

Insieme agli amici de La Mansarda Teatro dell'Orco Vi aspettiamo il 17  e 18  Giugno a Real Sito di Carditello, San Tammaro ,  nel Bosco dei Cerri ,con la II  Edizione di “Gnomi in Festa”. 

Non mancate   e ricordate di prenotare!!!

Sabato 17  Giugno 2023  II Edizione “ Gnomi in Festa ”: dalle ore 16.30 

Domenica 18  Giugno 2023  II Edizione “ Gnomi in Festa ” : dalle ore 12.00

COSTI

 Biglietto Intero: 15,00€

 Biglietto Ridotto 3-10 anni: 10€. 

 Biglietto Disabile +  Accompagnatore  : 10,00€

 Biglietto Serale Adulti e bambini da 3 anni 8,00€.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : tel. 3398085602 

