10:32:03 Antonella Piccerillo è ufficialmente consigliere regionale. Il neo deputato Gianpiero Zinzi ha formalmente optato per la Camera dimettendosi dalla Regione e lasciando spazio alla prima dei non eletti.

E’ la stessa Piccerillo ad annunciarlo con un post sul suo profilo Facebook con il quale si rivolge ai suoi concittadini di Macerata Campania.

«Questa foto l'abbiamo scattata nella 'mia' Macerata Campania, era uno degli ultimi giorni di questa bellissima campagna elettorale – ha evidenziato la Piccerillo -

Oggi la pubblico per festeggiare simbolicamente insieme a voi: l’amico Gianpiero Zinzi ha ancora una volta bruciato i tempi e protocollato da qualche giorno le sue dimissioni in Regione, scegliendo di continuare alla Camera dei Deputati il suo impegno per la nostra terra. Per questo a breve entrerò in Consiglio regionale!

Emozionata? Non ve lo nascondo, tanto!

Ringrazio Matteo Salvini i per la grande opportunità dopo anni di impegno e militanza e ringrazio di cuore Gianpiero per la serietà e la capacità di fare squadra. Sono pronta a portare in Regione la vostra voce e a combattere per una Campania migliore!».