11:04:00 Sono state rinviate al 29 gennaio 2023 le elezioni per il rinnovo della governance del consorzio di bonifica Sannio Alifano che si sarebbero dovute svolgere questa mattina.
La decisione, seppure non con una motivazione ufficiale, nasce dopo la riammissione da parte del tribunale dello scorso 28 settembre di Alfonso Santagata, già presidente dell’ente estromesso in una prima fase.
Per l’elezione della nuova presidenza dell’ente saranno impegnati ben 82 comuni, 42 nell’alto casertano, 37 nel beneventano e tre nell’avellinese.
Fascia per fascia tutti i candidati:
Prima fascia
Lista "Sviluppo e progresso per il Sannio Alifano"
Bergamin Luigi
De Filippo Pasquale
Di Cerbo Giuseppe
Pacelli Alessio
Cutillo Alfonso
Santabarbara Angelo
Della Rocca Franco
Italiano Vincenzo
Lucca Orlando
Lista "Impegno per i consorziati"
Simonelli Alfonso
Sansone Giuseppe
Natale Alfonsina
Di Filippo Raffaele
Ferrucci Claudio
Pelosi Gabriele
De Simone Francesco
Pacelli Pasquale
Forgione Claudio
Pagliuca Federico
Coronati Domenico
Seconda fascia
Lista "Impegno per i consorziati"
Buoncuore Pasquale
Pagliuca Francesco
Renzo Michele
Biasiucci Pasquale
Capriata Roberto
Fazzone Pasquale
Di Cerbo Pasquale
Di Nello Rosa
Cantelmo Bartolomeo
Cunti Antonio
De Santis Fernando
Di Meo Giuseppe
Marcucci Stefania
Salvatore Foglia
Mauro Maria
Simonelli Giuseppe
Vessella Maria Luisa
Esposito Luca
Nuzzi Michele
Lista "Terra e acqua"
Fusco Pietro in qualità di legale rappresentante della Cirio Agricola srl
Romano Ugo
Rossi Graziano
D'Andrea Nicola
Rinaldi Libero
Battaglino Antonio
Amanteo Enzo
Marzano Giacomo
Ciervo Stefano
Mariano Attilio Scetta
Del Giudice Emilio
Cirillo Pasquale in qualità di legale rappresentante della Sistoriccio srl
Garofalo Giovanni in qualità di legale rappresentante della Società Fattoria Reale di Torcino srl,
Zaccaria Filomena
Di Cerbo Francesco
Sasso Cristina nata a New Haven(USA) il 08/02/63
Santagata Alfonso
Terza fascia
Lista "Sviluppo e progresso per il Sannio Alifano"
Melone Lukas Giovanni
Landino Massimo
Sasso Antonio
Macolino Conte Girolamo
Di Lullo Gregorio nato a Castello del Matese
Di Sano Marcellino
Lista "Impegno per i consorziati"
Giammatteo Angelo
Porto Giuseppe
Marconi Francesco
Friello Domenico
D'Ambrosio Giovanni
Luongo Francesco
Lista "Terra e acqua"
Catarcio Gabriele
Monte Vincenzo
Pascarella Giuseppina Anna
Zanfagna Ferdinando
Riccitelli Domenico
Buoncuore Giulio
Quarta fascia
Lista "Impegno per i consorziati"
Catalano Alessandro
Giannotta Luigi
Simonelli Assunta
Pitò Rosanna
Fappiano Luigi
KA POSIZIONE UFFICIALE DEL CONSORZIO
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano previste per domenica 2 ottobre, sono state rinviate d’ufficio al 29 gennaio 2023.
A deciderlo il presidente dell’Ente, Franco Della Rocca, che, poco fa, ha adottato la delibera presidenziale con cui prende atto della decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti di tutte e tre le liste in campo, Terra e Acqua (Coldiretti), Impegno per il Sannio Alifano e Sviluppo e Progresso per il Sannio Alifano, che nel pomeriggio hanno ritirato le liste e chiesto insieme di rinviare la tornata elettorale, così come concordato anche con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania nel corso di una interlocuzione avuta sempre nel primo pomeriggio di oggi.
Le criticità emerse nelle ultime settimane relativamente all’interpretazione del Regolamento Elettorale, e finite al centro di ricorsi giudiziari e di altrettante ordinanze dei Giudici, in primis la esclusione della lista della I fascia di Terra e Acqua presentata da Coldiretti, ed il rischio di ulteriori reclami che avrebbero potuto portare ad inficiare l’intero procedimento elettorale, hanno spinto le parti a chiedere ed ottenere uno slittamento della data delle elezioni alla fine del prossimo mese di gennaio, con la ripetizione dell’intera procedura e, quindi, la ripresentazione delle liste.
“Il rinvio delle elezioni al 29 gennaio 2023 è stato concordato con i rappresentanti di tutte le liste concorrenti, nessuna esclusa, che hanno ritirato nel pomeriggio le proprie compagini per agevolare l’azzeramento della competizione e l’annullamento dell’intero procedimento elettorale, chiedendo di posticipare di qualche mese la campagna elettorale in modo tale da consentire a tutti di poter partecipare, a parità di condizioni, al rinnovo del Consiglio dei Delegati, dopo le decisioni del Giudice nelle ultime ore ed i diversi problemi di natura procedurale sorti nell’ultimo mese”, dichiara il presidente Della Rocca.