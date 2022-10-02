11:04:00 Sono state rinviate al 29 gennaio 2023 le elezioni per il rinnovo della governance del consorzio di bonifica Sannio Alifano che si sarebbero dovute svolgere questa mattina.

La decisione, seppure non con una motivazione ufficiale, nasce dopo la riammissione da parte del tribunale dello scorso 28 settembre di Alfonso Santagata, già presidente dell’ente estromesso in una prima fase.

Per l’elezione della nuova presidenza dell’ente saranno impegnati ben 82 comuni, 42 nell’alto casertano, 37 nel beneventano e tre nell’avellinese.

Fascia per fascia tutti i candidati:

Prima fascia

Lista "Sviluppo e progresso per il Sannio Alifano"

Bergamin Luigi

De Filippo Pasquale

Di Cerbo Giuseppe

Pacelli Alessio

Cutillo Alfonso

Santabarbara Angelo

Della Rocca Franco

Italiano Vincenzo

Lucca Orlando

Lista "Impegno per i consorziati"

Simonelli Alfonso

Sansone Giuseppe

Natale Alfonsina

Di Filippo Raffaele

Ferrucci Claudio

Pelosi Gabriele

De Simone Francesco

Pacelli Pasquale

Forgione Claudio

Pagliuca Federico

Coronati Domenico

Seconda fascia

Lista "Impegno per i consorziati"

Buoncuore Pasquale

Pagliuca Francesco

Renzo Michele

Biasiucci Pasquale

Capriata Roberto

Fazzone Pasquale

Di Cerbo Pasquale

Di Nello Rosa

Cantelmo Bartolomeo

Cunti Antonio

De Santis Fernando

Di Meo Giuseppe

Marcucci Stefania

Salvatore Foglia

Mauro Maria

Simonelli Giuseppe

Vessella Maria Luisa

Esposito Luca

Nuzzi Michele

Lista "Terra e acqua"

Fusco Pietro in qualità di legale rappresentante della Cirio Agricola srl

Romano Ugo

Rossi Graziano

D'Andrea Nicola

Rinaldi Libero

Battaglino Antonio

Amanteo Enzo

Marzano Giacomo

Ciervo Stefano

Mariano Attilio Scetta

Del Giudice Emilio

Cirillo Pasquale in qualità di legale rappresentante della Sistoriccio srl

Garofalo Giovanni in qualità di legale rappresentante della Società Fattoria Reale di Torcino srl,

Zaccaria Filomena

Di Cerbo Francesco

Sasso Cristina nata a New Haven(USA) il 08/02/63

Santagata Alfonso

Terza fascia

Lista "Sviluppo e progresso per il Sannio Alifano"

Melone Lukas Giovanni

Landino Massimo

Sasso Antonio

Macolino Conte Girolamo

Di Lullo Gregorio nato a Castello del Matese

Di Sano Marcellino

Lista "Impegno per i consorziati"

Giammatteo Angelo

Porto Giuseppe

Marconi Francesco

Friello Domenico

D'Ambrosio Giovanni

Luongo Francesco

Lista "Terra e acqua"

Catarcio Gabriele

Monte Vincenzo

Pascarella Giuseppina Anna

Zanfagna Ferdinando

Riccitelli Domenico

Buoncuore Giulio

Quarta fascia

Lista "Impegno per i consorziati"

Catalano Alessandro

Giannotta Luigi

Simonelli Assunta

Pitò Rosanna

Fappiano Luigi

KA POSIZIONE UFFICIALE DEL CONSORZIO

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano previste per domenica 2 ottobre, sono state rinviate d’ufficio al 29 gennaio 2023.

A deciderlo il presidente dell’Ente, Franco Della Rocca, che, poco fa, ha adottato la delibera presidenziale con cui prende atto della decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti di tutte e tre le liste in campo, Terra e Acqua (Coldiretti), Impegno per il Sannio Alifano e Sviluppo e Progresso per il Sannio Alifano, che nel pomeriggio hanno ritirato le liste e chiesto insieme di rinviare la tornata elettorale, così come concordato anche con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania nel corso di una interlocuzione avuta sempre nel primo pomeriggio di oggi.

Le criticità emerse nelle ultime settimane relativamente all’interpretazione del Regolamento Elettorale, e finite al centro di ricorsi giudiziari e di altrettante ordinanze dei Giudici, in primis la esclusione della lista della I fascia di Terra e Acqua presentata da Coldiretti, ed il rischio di ulteriori reclami che avrebbero potuto portare ad inficiare l’intero procedimento elettorale, hanno spinto le parti a chiedere ed ottenere uno slittamento della data delle elezioni alla fine del prossimo mese di gennaio, con la ripetizione dell’intera procedura e, quindi, la ripresentazione delle liste.

“Il rinvio delle elezioni al 29 gennaio 2023 è stato concordato con i rappresentanti di tutte le liste concorrenti, nessuna esclusa, che hanno ritirato nel pomeriggio le proprie compagini per agevolare l’azzeramento della competizione e l’annullamento dell’intero procedimento elettorale, chiedendo di posticipare di qualche mese la campagna elettorale in modo tale da consentire a tutti di poter partecipare, a parità di condizioni, al rinnovo del Consiglio dei Delegati, dopo le decisioni del Giudice nelle ultime ore ed i diversi problemi di natura procedurale sorti nell’ultimo mese”, dichiara il presidente Della Rocca.