22:07:25 Inferno nella Zona industriale di Portico di Caserta. Due capannoni a fuoco. Sembra che le fiamme siano divampate in un capannone dove ha sede una ditta meccanico di riparazione carrelli elevatori e si siano propagate al capannone adiacente dove ha sede una azienda che produce calzature.

Entrambi i capannoni sono ancora interessati da roghi con fiamme di grosse dimensioni. Sul posto da due ore due equipaggi dei vigili del fuoco che stanno cercando di donare incendio. Una enorme nube nera si è diffusa sulla città e suoi vicini quartieri di Marcianise e Macerata Campania.