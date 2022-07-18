Banner-MutuaBccSpettacolo
16:53:31 Cari amici, dopo tempo, torno a confrontarmi con voi, sui temi locali. In questi ultimi giorni, tiene banco, la proposta di acquisto del PalaMaggiò, da parte del gruppo imprenditoriale Mondo Camerette, su cui non entro nel merito, augurando semplicemente, che sia una nuova esperienza positiva,  per chi ha deciso da tempo di fare business.

Io da tifoso storico della JUVECASERTA,e della CASERTANA, con la mia famiglia, e da portavoce del Comitato  Caserta Sostenibile, vorrei soltanto fare, alcune considerazioni, che possano essere, eventualmente, utili e valide, a chi ha deciso legittimamente di intraprendere un nuovo percorso-investimento economico.

Credo che tanti di noi, negli  anni, sin dal lontano 1982, anno di costruzione e fondazione, abbiano tifato la squadra del nostro cuore, dai gradoni del Palazzetto intitolato al Cav. Giovanni Maggiò, mai dimenticato Presidente, uomo di grande spessore umano ed imprenditoriale, e per noi tifosi, persona a cui dobbiamo rispetto e stima a priori, per quello che ha donato al nostro territorio. 

Amava Caserta, amava il basket, ed il  capoluogo del Sud, unico ad avere la squadra Campione d'Italia,  nel 1990-1991, certamente non dimentica, e non lo farà, specie in questa fase specifica.

Non ho nessuna difficoltà  a dire che io e tanti di noi, crediamo fortemente, che il PalaMaggiò, non debba cambiare assolutamente nome, che debba essere il luogo del basket e non solo, di una socialità nuova, moderna, sostenibile, e di prospettiva virtuosa, per questa terra, che da troppi anni accusa un ridimensionamento assurdo, delle proprie vocazioni e aspettative, delle potenzialità e prospettive, e di una vera svolta solo nelle parole auspicata, ma nei fatti mai attuata.

Pezza delle Noci, sia finalmente un vettore e volano di sviluppo ed economia virtuosa, non perdendo mai di vista, quella che è la sua vocazione originaria, e la mission che nel tempo si e' lasciata sbiadire e dimenticare, come una bella cartolina un pò retrò, che ingiallita, perde tutto il suo fascino.Il luogo del basket, della nostra storia sportiva, sia patrimonio di tutti, sia vanto per un intero territorio, sia il luogo anche , ma non solo, della JUVECASERTA, squadra del nostro cuore.

Io non so cosa si deciderà di far , non ho idea di come e quando, o di chi, porterà avanti il progetto, di rinascita del PalaMaggiò,  ma sono certo che, un'attenta riflessione debba essere fatta, da tutti gli interocutori di questa mission,  scevra da parziali e strumentali polemiche e-o interessi, ma con una certezza unica, il PalaMaggiò è la nostra storia, chi dimentica, o l'oblio, ancor più, sono il più grande errore, e  mancanza di rispetto, silenzio colpevole  ed ignavia colpevole, che si possa commettere. Ricordiamolo!!!

Sempre bianconeri e rossoblù nel cuore

Umberto Marzuillo 

