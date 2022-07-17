20:12:41 CASERTA. La crisi di governo esplosa improvvisamente in queste ore ha dato un’accelerata al discorso candidature. Lo spettro di un voto anticipato ad ottobre se mercoledì non si dovesse trovare un’intesa tra le forze che compongono la maggioranza di Mario Draghi sembra prendere sempre più forma.

Nome caldissimo per il Parlamento è quello di Stefano Graziano, fresco di nomina nazionale come numero due di Francesco Boccia come delegato al Mezzogiorno del Pd, che è stato ‘ristorato’ ampiamente dopo la mancata elezione a coordinatore regionale della Campania.

L’ingresso nei quadri nazionali del partito di Graziano nei fatti lo mette nelle condizioni di essere in rampa di lancio per una candidatura.

Dovrà ottenere una deroga come cinque anni fa, invece, Gennaro Oliviero, presidente del consiglio regionale se vuole candidarsi per Roma. Lo Statuto del Pd, infatti, impedisce ai consiglieri regionali di candidarsi alle politiche.

In caso dovesse andare in porto la doppia candidatura e la doppia elezione, questa operazione rimetterebbe in pista anche la seconda dei non eletti al consiglio regionale nella lista del Partito democratico, l’ex senatrice Lucia Esposito che avrebbe la possibilità di fare due anni di mandato.

Un effetto domino che potrebbe interessare anche la lista De Luca presidente. Sonia Palmeri, prima dei non eletti alle spalle di Giovanni Zannini, è un nome caro al governatore della Campania che potrebbe decidere di rimetterla in pista.

L’ex assessore regionale al Lavoro, forte anche dei suoi 13mila voti circa, potrebbe essere il nome femminile del Pd per il parlamento o potrebbe essere ‘ripescata’ in caso di candidatura dell’avvocato di Mondragone, magari sul collegio.

Tutti i partiti hanno voglia di riscattare la brutta figura del 2018 quando solo Forza Italia riuscì ad eleggere un casertano con Carlo Sarro rompendo il monocolore del Movimento 5 stelle. Il deputato di Piedimonte Matese sarà ancora ai nastri di partenza cercando di incasellare la quarta elezionee di fila.

Il parlamentare casertano, infatti, è stato eletto per la prima volta al senato nel 2008 per poi riconfermarsi alla Camera nel 2013 e nel 2018. Altro osservato speciale in Forza Italia è il consigliere regionale Massimo Grimaldi, eletto a Napoli per la quarta volta di fila, che cinque anni fa raccolse la percentuale più alta per il centrodestra nel suo collegio, dimostrando il suo peso in una consultazione dove i 5 stelle macinarono ogni record possibile.

Nel centrodestra la formazione più attesa è, però, Fratelli d’Italia, partito che negli ultimi cinque anni è cresciuto di più e che ai nastri di partenza schiera ben tre uscenti, il deputato Giovanni Russo di Orta di Atella passato dal Movimento 5 stelle alla formazione di Giorgia Meloni, e i senatori Giovanna Petrenga, casertana doc, ma eletta in Sicilia in quanto a pieno titolo tra i big nazionali della formazione di centrodestra e Claudio Barbaro, quest’ultimo eletto nella Lega e transitato in Fdi.

Accanto a questi nomi ci sono quelli del coordinatore provinciale Marco Cerreto, componente dell’assemblea nazionale del partito, ma, soprattutto segretario nazionale del Movimento Sovranista, la formazione di Gianni Alemanno che è confluita in occasione delle ultime europee nel progetto della Meloni e quello di Alfonso Piscitelli. Il consigliere regionale, sin dai tempi del Pdl, non ha mai fatto mistero di ambire all’elezione al Parlamento.

La sua candidatura potrebbe innescare un effetto domino che andrebbe a ‘recuperare’ anche Gimmi Cangiano, coordinatore regionale del partito, meloniano della prima ora che pure, con le percentuali di oggi la leader di Fratelli d’Italia potrebbe decidere di premiare con una candidatura a Roma.

Va tenuta in dovuta considerazione la consigliera provinciale Gabriella Santillo che è stata la più votata del centrodestra nelle ultime elezioni per l’ente di secondo livello e che continua a scalare posizioni all’interno del partito.

In casa Lega, per la camera Gianpiero Zinzi vorrebbe giocarsi le sue carte.

Per il senato, invece, l’eurodeputato Valentino Grant non ha ancora sciolto la riserva circa una sua candidatura al Parlamento o meno. Cinque anni, proprio la Lega riuscì ad eleggere un senatore nel listino con Claudio Barbaro, nome tra l’altro non casertano.

Da capire quale sarà il destino di Vilma Moronese, grillina della prima ora, ma fuoriuscita dal progetto dopo la decisione dell’ex premier Giuseppe Conte di allearsi con Forza Italia e con l’attuale premier Mario Draghi. Moronese, al suo secondo mandato (in base alle regole di un Movimento 5 stelle che non esiste più non sarebbe candidabile) non ha mai interrotto i rapporti con Alessandro Di Battista con il quale potrebbe schierarsi in caso quest’ultimo dovesse decidere di riproporre un soggetto che si richiama al primo Movimento 5 stelle. Si giocheranno le loro carte di conferma in parlamento con il Movimento 5 stelle gli uscenti Giuseppe Buompane, Antonio Del Monaco, Agostino Santillo mentre vedono il loro destino legato a quello di Luigi Di Maio Margherita Del Sesto, Nicola Grimaldi, Marianna Iorio.

Non dovrebbe tentare il doppio salto Salvatore Aversano che dovrebbe rimanere in Regione, non determinando l’effetto scivolamento con l’altro ex consigliere regionale Vincenzo Viglione. Da capire come si muoverà il centro e che tipo di scelte farà. In Noi di Centro, la formazione ispirata da Clemente Mastella, il punto di partenza dovrebbe essere la senatrice Sandra Lonardo eletta anche cinque anni fa sul nostro collegio (Caserta-Benevento).

Il coordinatore regionale Luigi Bosco che, però, guarda alle europee e la consigliera regionale Maria Luigia Iodice potrebbero essere nomi caldi per poter andare ad ambire ad uno scranno a Roma.

In PiùEuropa, invece, vorrebbe tentare il colpaccio l’avvocato Vincenzo Pastena che sta lavorando al progetto.